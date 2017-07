Tout d’abord, voici la carte de mon code Ami, prise avec ma Dsi :Je me suis pris hier trois jeux sur 3DS :Voici donc les jeux Nintendo 3DS que je possède à ce jour :Je l’aurais attendu le dernier Dr Kawashima. Et pour Hey! Pikmin et Miitopia, j’ai adoré les Démo, alors je me devais de les prendre…Source : member15179.html