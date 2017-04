Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Les joueurs apprécient la Nintendo Switch, et les investisseurs aussi. Du coup, depuis le lancement de la dernière console de Nintendo, l’action a bondit de 20% environ. Selon l'analyste Atul Goyal, de la société Jefferies, ceci est dû en partie par des fortes ventes de la console, une importante offre des jeux first-party et une bonne offre des éditeurs-tiers…Source : http://www.gonintendo.com/stories/278462-nintendo-stock-up-nearly-20-since-switch-launch

posted the 04/20/2017 at 07:00 AM by link49