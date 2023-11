The Last of Us : Part II Remastered officialisé pour mettre fin aux fuites

Franchement, ce genre d'annonce aurait pu clairement tomber pour les Game Awards mais les fuites venant de partout, Sony en a probablement eu ras-le-bol et préfère nous officialiseravec un trailer balancé en plein visage à 1h30 du matin.Pas de version PC pour le moment mais on imagine que l'heure viendra quand sonnera celle de la Saison 2 sur HBO, pendant que les joueurs PlayStation 5 seront servis dès ce 19 janvier 2024 et donc une très bonne occasion de bien démarrer l'année pour ceux qui n'ont jamais touché à cette excellente suite, en mettant donc de côté ceux qui boycottent pour un bisou entre femmes et une troisième qui pourrait leur déboiter la mâchoire.Dans les grandes lignes, ça parle d'améliorations graphiques diverses, de pur 4K du moins en passant par le mode Fidélité, d'améliorations au niveau des temps de chargement et d'une compatibilité avec les mignonnes features de la DualSense. La grosse routine en apparence mais tout de même du contenu bien neuf :- Un mode rogue-like avec plusieurs personnages jouables dont certains pour la toute première fois, avec comme le veut le genre le besoin de tenir le plus longtemps possible avant un retour au point de départ dès l'apparition du Game Over, mais la possibilité de lancer un prochain run en étant plus puissant (et ainsi de suite).- Trois niveaux annulés du jeu de base, en version non finalisée mais néanmoins parfaitement jouables.- Un mode permettant d'écouter les commentaires des développeurs, de nouvelles fonctions dans le mode Guitar Free Play, du Speedrun sous classement en ligne et quelques skins bonus pour la forme.- Ceux qui ont acheté le jeu PS4 pourront obtenir ce remaster pour seulement 10 balles en insérant le disque au préalable. Si vous avez une PS5 Digital, désolé.