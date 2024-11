PlayStation promet la sortie, dès 2025, d'au moins 1 AAA solo ''majeur'' chaque année PlayStation promet la sortie, dès 2025, d'au moins 1 AAA solo ''majeur'' chaque année

Comme pour répondre à quelques inquiétudes de la part de la communauté, Hiroki Totoki (boss de Sony Interactive Entertainment) indique ouvertement que non seulement PlayStation compte bien maintenir une partie de sa stratégie dans les expériences purement solo, mais promet également qu'à compter de 2025, nous verrons de leur part et chaque année au moins un AAA majeur dans le genre. « Majeur », donc pas des remasters voyez.



Pour 2026 et au-delà, nous verrons bien, mais il est certain que hors report, la promesse sera tenue pour la prochaine année fiscale avec Ghost of Yotei et Death Stranding 2.



Hiroki Totoki qui ajoute en passant le besoin plus que jamais (par soucis de jolies performances dès le lancement) de prendre en compte le calendrier des éditeurs tiers afin de permettre des déploiements sans cannibalisation dans un sens ou l'autre. Après, on se doute bien que ni Sony ni Microsoft ne va s'amuser dans un an à placer une grosse cartouche la semaine de la sortie de GTA VI...