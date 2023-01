Nikkei : les négociations avec les fournisseurs ont débuté pour la Next Gen de Nintendo Nikkei : les négociations avec les fournisseurs ont débuté pour la Next Gen de Nintendo

Comme chacun le sait, la Nintendo Switch est actuellement dans son dernier cycle de carrière et selon les bonnes sources des économistes de Nikkei, les négociations avec des fournisseurs de composants pour la prochaine génération de Nintendo vient de débuter, prouvant que l'on aborde la première étape pour l'arrivée future d'une console dont les contours ont évidemment déjà été dessinés en interne.



Il reste néanmoins difficile de déterminer « quand » la Next Gen en question sera lancée tant les ventes de Switch restent encore élevées (même si naturellement en baisse) et la précipitation n'a aucune raison d'être de mise pour un constructeur sans concurrent direct, le PDG Shuntaro Furukawa continuant d'estimer offrir un divertissement « différent des autres ». 2024 semble signé d'avance, et pour les arguments précités, plusieurs analystes dont ceux de Nikkei voient davantage un lancement au second semestre plutôt qu'au premier.