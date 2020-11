Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau est le meilleur lancement de l'histoire des Musô

Koei Tecmo n'a pas tardé à lâcher des données vu l'événement :a dépassé les 3 millions d'unités écoulées à travers le monde (chiffre cumulant les livraisons physiques et les ventes dématérialisées), soit tout simplement le meilleur lancement de l'histoire des Musô, que ce soit les principaux d'Omega Force et toutes les collaborations faites à ce jour.Si toutes les unités physiques sont vendues pour les fêtes, cette « suite » aura directement dégommé le cumule des ventes du premier(environ 2 millions sur Wii U, 3DS et Switch).De quoi bien démarrer la période des 35 ans de Zelda qui, espérons-le, nous réservera de belles surprises en 2021.