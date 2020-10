Petit trailer pour Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau

Nouveau trailer assez court pourqui ne servira qu'à nous confirmer la présence dans le scénario des deux scientifiques Sheikah, Faras et Pru'Ha, qui viendront bien entendu épauler les héros d'une façon encore non spécifiée (ça sent l'upgrade d'équipement et la recherche de secrets mais on va attendre).Et c'est malheureusement tout : vous pouvez retourner attendre le 20 novembre, date du lancement sur Switch de cette inattendue préquelle de BOTW.