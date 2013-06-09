Business & stratégie commerciale
Selon Jason Schreier de Bloomberg, Hermen Hulst, PDG de la division studios de PlayStation, a annoncé lundi matin à l'ensemble du personnel lors d'une réunion générale que les jeux solo narratifs de la société seraient désormais des exclusivités PlayStation, confirmant ainsi les informations publiées par Bloomberg plus tôt cette année.
posted the 05/18/2026 at 06:59 PM by jenicris
Hypocrisie quand tu nous tiens
Et les jeux solo qui se vendaient un peu sur PC ne sortent plus que sur Playstation, où ils se vendent bien, mais pas toujours.
Joli move !
Tu verras que ça propose que des jeux ps4
super...
Par contre vivement la news où il se barre.
Il suffit d’être patient.
Intergalactic
Wolverine
God Of War Trilogy Remake
Physint (Avec Kojima aura surement son mot à dire pour le sortir partout)
Les prochains Ratchet & Clank, Astrobot et Until Dawn... et sinon le nouveau Cory Barlog ils attendent quoi ??
Et après ça ils auront quoi à proposer?
Je pense que leur futures IP solo exclusives seront des AA avec des budgets beaucoup plus bas, avec beaucoup de marketing, des DLC à la pelle et une durée de vie assez faible. Ils ont décidé de beaucoup miser sur l’IA ce qui devrait accélérer les sorties et proposer des jeux exclusifs régulièrement vendus plein pot.
Mais au prix de quels sacrifices ?
Car les AAA si c'est pour avoir que 5 jeux par gen, ça sert à rien
Sly je le vois bien revenir...
Quelle bêtise.
Seul nintendo tient bon et on aura beau sortir 2000 zelda sous Unreal, si tu veux la vraie expérience nintendo, tu joues avec le périphérique vendu pour.
quand ça fini pas en arlesienne, tu les attends pendant 10 ans... et si ça flop, bye bye le studio
Sandfall a montré la voie avec le budget de Clair Obscur, on peut faire de très grands jeux, visuellement tres joli, dans les standards actuels, avec un budget dev d'environ 10 millions (Coucou aussi Monolith Soft, rien que Xenoblade 2 qui a du avoir un budget de 10 a 20 millions lui aussi avec son equipe de 40 personnes), ce ne sont pas des magiciens, s'ils ont reussi, d'autres studios avec plus d'experience et probablement pas moins de talents devraient pouvoir y arriver, du moment qu'on leur laisse cette liberté creative et qu'on les emmerde pas avec des cahiers des charges. j'espere que ça va inspirer tout un tas de studios...
Des budget dev rien que de 20-40 millions, tu devrais pouvoir faire de belles choses, osef si le jeu a pas la meilleure physique des cheveux, le plus de cailloux en 4K, etc... Chacun fait avec ses moyens, il faut savoir etre pragmatique
zekk oui, que Sony tende a nouveau vers ce qu'ils ont produit sur PS4, si possible pour moi avec un peu plus de diversité, un catalogue moins américanisé, mais qu'ils fassent plus de grands jeux (solo!) comme à l'époque c'est tout ce que bcp de joueurs demandent.
Apres, que ce soit jouable en dehors de l'ecosysteme Playstation ou non, c'est tres secondaire. Façon vu le contexte et le move de Steam, on a eu suffisamment d'indice pour comprendre qu'ils étaient en train de faire un 180 degré avec le PC, c'est en quelque sorte une non information.
D'ailleurs tout le monde l'a compris depuis un moment, l'article fait a peine réagir.
raoh38 L'avenir nous le dira.
Maintenant que sony dit revenir en arrière, du moins assuré l'exclu sur play, les mec change d'avis, et s'adapte selon les déclarations de sony.
En un mot: des girouettes.
Pour un mec qui est contre l'augmentation de tarif de la ps5, tu a pas l'air d'être très mécontent au final.
Perso depuis le départ je dis qu'une console doit avoir de vrais exclus.
Quand au prix, comme je te disais l'autre jour, toi tu critiques même pas la hausse de prix de la Switch 2...le jour ou tu seras critiques sur Nintendo autant que je le suis sur Sony, je te prendrais au sérieux. Mais pour l'instant c'est pas le cas
J'y peux rien si tu t'es sentie visé, vu que tu dois te sentir pro s
Et dernièrement, je doit être le mec qui passe beaucoup de temps a critiquer Nintendo sur sa communication que je trouve calamiteuse.
Pas de nintendo direct, pas de vision du planning a moyen terme.
Il t'annonce star fox a minuit sans prévenir.
J'ai critiquer l'autonomie de la switch2, le type de carte sd aussi .
Et j'ai écrit juste avant par rapport a l'annonce de pokolino , enfin le truc sur smartphone, que si le prochain mario étais annoncer comme ça, je serais leur pire cauchemar.
Donc t't'inquiète pas je t'attends pas . Et contrairement a d'd'autre , je dit pas amen a tous ce qui se passe.
Pour en revenir sur la hausse de prix, sony, Microsoft etc l'ont fait.
Aujourd'hui je suis pas concerné, mais le jour où je devrai acheter une switch2 ( modèle avec batterie amovible, évidemment), j'attendrai une offre sur Amazon par exemple.....
Sans parler des hausses de prix (jeux , service console) qui vont encore moins pousser les gens a continuer sur les consoles...
Et comme c'est toujours avec un effet retard qu'une politique se paye, c'est sur la prochaine gen qu'il vont le sentir
Quand aux critiques sur Nintendo, tu dis ça ici, mais pour les news en question c'est clairement pas l'impression que tu donnes, à les défendre pour tout et n'importe quoi
Sinon ben relie mes commentaires sur les news switch2.
On dit que je suis souvent négatif, certains pro n me rentre dans le lard.
Je trouver pokopia trop chère (alors que le jeux me tente), ben miracle sherlock, je l'ai toujours pas acheter.
Et a mon avis.......je suis pas prêt de l'avoir.
Mon prochain jeux switch2 (nintendo) c'est pokemon vent.
Bref je suis très loin de dire oui a tous.
J'ai toujours pas mario wonder, et tellement d'autre jeux nintendo
.....
Qui s'apprête également à pourrir le cinéma https://www.franceinfo.fr/replay-radio/les-informes-du-matin/cinema-rassemblement-national-les-informes-du-matin-de-franceinfo-du-mardi-19-mai-2026_7983965.html
Okay maintenant faut qu'il se barre cet insect infame.
Services en constant augmentation
Interface et ergonomie inferieur a la ps4
Soucis technique (3 manettes, 3 drift)
Frist party composé de version 1.5 a 80% des cas
Exclu envoyé sur pc.
Je les reconnais plus perso...j y suis encore grace aux tiers, mais en vrai on peut les trouver autre part aussi.
En espérant que ces tocards de chez Xbox face de même un jour en arrêtant de succomber a l'argent immédiat au detriment du long terme.
Maintenant reste à savoir comment ils vont faire pour amortir les budgets des AAA, jeux le cross-gen pendant minimum 5 ans, augmentation du prix des jeux à 90€, etc. Dans tous les cas comme le disait Phil Spencer, le choix est simple pour compenser, soit devenir sortir les jeux sur plusde support, soit taper dans le porte monnaie des acheteurs actuels et Sony a donc choisi cette dernière option.