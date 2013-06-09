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Bloomberg : Hulst a confirmé que leurs jeux solos narratifs seraient désormais des exclusivités PlayStation
Business & stratégie commerciale


Selon Jason Schreier de Bloomberg, Hermen Hulst, PDG de la division studios de PlayStation, a annoncé lundi matin à l'ensemble du personnel lors d'une réunion générale que les jeux solo narratifs de la société seraient désormais des exclusivités PlayStation, confirmant ainsi les informations publiées par Bloomberg plus tôt cette année.
Jason Schreier - https://bsky.app/profile/jasonschreier.bsky.social/post/3mm5jzsls5s2a
    tags : sony ps5
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    posted the 05/18/2026 at 06:59 PM by jenicris
    comments (61)
    taiko posted the 05/18/2026 at 07:00 PM
    Faut juste trouver les jeux solo narratifs sur cette gen.
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 07:05 PM
    Concord
    rupinsansei3 posted the 05/18/2026 at 07:05 PM
    PlayStation is back
    ouroboros4 posted the 05/18/2026 at 07:11 PM
    Voilà la confirmation
    skuldleif posted the 05/18/2026 at 07:12 PM
    ah ouf j'avais peur pour les ventes de PS5 qui baissait apres des portage PC 1000 apres , mais du coup ca va lui redonner des couleurs
    rider288 posted the 05/18/2026 at 07:14 PM
    Taiko, google > jeux narratifs PS5, tu va trouver, c'est simple et facile.
    escobar posted the 05/18/2026 at 07:15 PM
    rupinsansei3 tout se passe comme prévu
    jenicris posted the 05/18/2026 at 07:17 PM
    skuldleif Le mec qui veut pas de critiques pour Xbox, mais se gêne pas pour les deux autres.

    Hypocrisie quand tu nous tiens
    e3ologue posted the 05/18/2026 at 07:20 PM
    En parlant d'exclu, Sega devait s'occuper de revivals d'anciennes licences Playstation pour le multisupport comme l'a fait BN l'an dernier ?
    abookhouseboy posted the 05/18/2026 at 07:21 PM
    Du coup les games as a service qui bident partout sortent partout.

    Et les jeux solo qui se vendaient un peu sur PC ne sortent plus que sur Playstation, où ils se vendent bien, mais pas toujours.

    Joli move !
    jenicris posted the 05/18/2026 at 07:21 PM
    e3ologue beaucoup de rumeurs mais de mecs vraiment pas très fiables
    amario posted the 05/18/2026 at 07:25 PM
    Juste pour la préparation de la future PS6 pour justifier l'exclusivité. Une fois le parc installé, ce sera sur PC
    skuldleif posted the 05/18/2026 at 07:25 PM
    jenicris en l'occurence je critique pas playstation dans ces propos mais les idiots qui n'ont aucun argument pour backer leur envie d'exclu
    taiko posted the 05/18/2026 at 07:27 PM
    rider288 je t'invite à le faire également.
    Tu verras que ça propose que des jeux ps4
    altendorf posted the 05/18/2026 at 07:27 PM
    Encore heureux, mais maintenant c'est ciao Hulst le voyageur.
    khazawi posted the 05/18/2026 at 07:27 PM
    amario ça n'a aucun intérêt de faire cela. Surtout que ce sont les tiers qui font les ventes de la PS. Les royalites sont vitaux pour PS afin de financer leurs jeux solos
    brook1 posted the 05/18/2026 at 07:34 PM
    amario Ils avait commencé à faire des portage PC de leur jeu solo la PS5 n'était meme pas sortis...
    fan2jeux posted the 05/18/2026 at 07:42 PM
    Ok...
    super...
    ravyxxs posted the 05/18/2026 at 07:45 PM
    C'est beau

    Par contre vivement la news où il se barre.
    guiguif posted the 05/18/2026 at 07:49 PM
    Sony
    xynot posted the 05/18/2026 at 07:58 PM
    Pour ça qu'ils se rattrapent avec le up du PS Plus
    adamjensen posted the 05/18/2026 at 07:59 PM
    Ils sortiront sur PC tôt ou tard, d’une manière ou d’une autre.
    Il suffit d’être patient.
    zekk posted the 05/18/2026 at 08:05 PM
    Je vois surtout qu'ils ont compris qu’ils devaient absolument revenir au solo le maximum, c’est le plus important
    aozora78 posted the 05/18/2026 at 08:21 PM
    Et combien de jeux solo narratifs sont annoncé pour l'instant chez Playstation ?

    Intergalactic
    Wolverine
    God Of War Trilogy Remake

    Physint (Avec Kojima aura surement son mot à dire pour le sortir partout)

    Les prochains Ratchet & Clank, Astrobot et Until Dawn... et sinon le nouveau Cory Barlog ils attendent quoi ??

    Et après ça ils auront quoi à proposer?
    zboubi480 posted the 05/18/2026 at 08:44 PM
    Les jeux solos leur coûtent trop cher et ne leur rapportent pas assez....
    Je pense que leur futures IP solo exclusives seront des AA avec des budgets beaucoup plus bas, avec beaucoup de marketing, des DLC à la pelle et une durée de vie assez faible. Ils ont décidé de beaucoup miser sur l’IA ce qui devrait accélérer les sorties et proposer des jeux exclusifs régulièrement vendus plein pot.
    Mais au prix de quels sacrifices ?
    jowy14 posted the 05/18/2026 at 09:04 PM
    taiko en lisant je me disais que j’allais faire ce commentaire aussi et puis j’ai lu le tien
    alucardhellsing posted the 05/18/2026 at 09:12 PM
    aozora78 physint n'esty pas une exclu mais un projet comme OD mais comme tu l'as dit si bien il sera ailleurs c'est sur
    supasaiyajin posted the 05/18/2026 at 09:13 PM
    Moi, exclusivité ou pas, je m'en fous. Je veux surtout des jeux solo et le retour de certaines licences, inFAMOUS, Sly Cooper, Resistance, Killzone, Tearaway, Jak and Daxter, Syphon Filter... Et ce serait bien aussi qu'ils ne misent pas uniquement sur les gros AAA, mais qu'ils varient un peu davantage.
    walterwhite posted the 05/18/2026 at 09:20 PM
    zboubi480 Va dormir c'est pas des jeux Xbox dont il s'agit ici.
    kurosu posted the 05/18/2026 at 09:28 PM
    Il faut surtout plus de AA
    Car les AAA si c'est pour avoir que 5 jeux par gen, ça sert à rien
    zorroauditore posted the 05/18/2026 at 09:40 PM
    S'ils sortent des jeux du type gravity rush ou last guardian je suis preneur
    e3ologue posted the 05/18/2026 at 10:04 PM
    jenicris merci
    sasquatsch posted the 05/18/2026 at 10:17 PM
    Mouais bon... Je veux bien mais est ce que ça leur rapporte vraiment autant hormis Joel, Peter et Kratos...
    Sly je le vois bien revenir...
    akinen posted the 05/18/2026 at 11:04 PM
    Bande de debiles. Ça n’aurait jamais dû changer. Voir les licences denaturée par les mods, critiquées pour la qualité du portage et moins bien accueillies car sortie trop tardivement… C’est ridicule.

    Quelle bêtise.

    Seul nintendo tient bon et on aura beau sortir 2000 zelda sous Unreal, si tu veux la vraie expérience nintendo, tu joues avec le périphérique vendu pour.
    51love posted the 05/18/2026 at 11:17 PM
    kurosu oui faut arreter ou réduire les jeux avec des budget a 300 millions...

    quand ça fini pas en arlesienne, tu les attends pendant 10 ans... et si ça flop, bye bye le studio

    Sandfall a montré la voie avec le budget de Clair Obscur, on peut faire de très grands jeux, visuellement tres joli, dans les standards actuels, avec un budget dev d'environ 10 millions (Coucou aussi Monolith Soft, rien que Xenoblade 2 qui a du avoir un budget de 10 a 20 millions lui aussi avec son equipe de 40 personnes), ce ne sont pas des magiciens, s'ils ont reussi, d'autres studios avec plus d'experience et probablement pas moins de talents devraient pouvoir y arriver, du moment qu'on leur laisse cette liberté creative et qu'on les emmerde pas avec des cahiers des charges. j'espere que ça va inspirer tout un tas de studios...

    Des budget dev rien que de 20-40 millions, tu devrais pouvoir faire de belles choses, osef si le jeu a pas la meilleure physique des cheveux, le plus de cailloux en 4K, etc... Chacun fait avec ses moyens, il faut savoir etre pragmatique

    zekk oui, que Sony tende a nouveau vers ce qu'ils ont produit sur PS4, si possible pour moi avec un peu plus de diversité, un catalogue moins américanisé, mais qu'ils fassent plus de grands jeux (solo!) comme à l'époque c'est tout ce que bcp de joueurs demandent.

    Apres, que ce soit jouable en dehors de l'ecosysteme Playstation ou non, c'est tres secondaire. Façon vu le contexte et le move de Steam, on a eu suffisamment d'indice pour comprendre qu'ils étaient en train de faire un 180 degré avec le PC, c'est en quelque sorte une non information.

    D'ailleurs tout le monde l'a compris depuis un moment, l'article fait a peine réagir.
    raoh38 posted the 05/18/2026 at 11:44 PM
    Pour ceux qui pensent que c'est génial, vu les couts faramineux des jeux occidentaux ,mauvaises ventes voir ventes moyennes sera automatiquement égal a la fermeture du studio...
    ravyxxs posted the 05/19/2026 at 12:19 AM
    akinen

    raoh38 L'avenir nous le dira.
    kratoszeus posted the 05/19/2026 at 01:09 AM
    90 euros les prochaines jeux
    jobiwan posted the 05/19/2026 at 02:54 AM
    skuldleif C'est juste une annonce pour préparer la PS6 qui coutera aussi cher qu'un PC milieu de de gamme.
    kirk posted the 05/19/2026 at 04:53 AM
    Ça m'aurait embêté si Sony faisait encore de bons jeux. Sinon Ils peuvent garder leur merde de GAAS sur console. Le pc peut s'en passer.
    cyr posted the 05/19/2026 at 05:10 AM
    jenicris il y a pas si longtemps, il y a des pro s qui nous disaient que les exclu c'étaient pas important.

    Maintenant que sony dit revenir en arrière, du moins assuré l'exclu sur play, les mec change d'avis, et s'adapte selon les déclarations de sony.

    En un mot: des girouettes.

    Pour un mec qui est contre l'augmentation de tarif de la ps5, tu a pas l'air d'être très mécontent au final.
    nyseko posted the 05/19/2026 at 05:27 AM
    rupinsansei3 Tu ne serais pas Playshtayshen/senseisama ?
    osiris67 posted the 05/19/2026 at 05:51 AM
    Trop tard ils ont deja trahi leur fans
    jenicris posted the 05/19/2026 at 06:09 AM
    cyr peu être que un jour tu auras de la nuance et tu comprendras les choses...mais pour les choses tu as vraiment du mal!

    Perso depuis le départ je dis qu'une console doit avoir de vrais exclus.
    Quand au prix, comme je te disais l'autre jour, toi tu critiques même pas la hausse de prix de la Switch 2...le jour ou tu seras critiques sur Nintendo autant que je le suis sur Sony, je te prendrais au sérieux. Mais pour l'instant c'est pas le cas
    cyr posted the 05/19/2026 at 06:24 AM
    jenicris sauf que j'ai dit "des pro s", tu n'etais pas spécialement visé.

    J'y peux rien si tu t'es sentie visé, vu que tu dois te sentir pro s

    Et dernièrement, je doit être le mec qui passe beaucoup de temps a critiquer Nintendo sur sa communication que je trouve calamiteuse.
    Pas de nintendo direct, pas de vision du planning a moyen terme.
    Il t'annonce star fox a minuit sans prévenir.
    J'ai critiquer l'autonomie de la switch2, le type de carte sd aussi .

    Et j'ai écrit juste avant par rapport a l'annonce de pokolino , enfin le truc sur smartphone, que si le prochain mario étais annoncer comme ça, je serais leur pire cauchemar.

    Donc t't'inquiète pas je t'attends pas . Et contrairement a d'd'autre , je dit pas amen a tous ce qui se passe.


    Pour en revenir sur la hausse de prix, sony, Microsoft etc l'ont fait.

    Aujourd'hui je suis pas concerné, mais le jour où je devrai acheter une switch2 ( modèle avec batterie amovible, évidemment), j'attendrai une offre sur Amazon par exemple.....
    keiku posted the 05/19/2026 at 06:26 AM
    osiris67 exactement, ils ont franchi une ligne qu'il n'aurait pas du, la confiance a été brisée, et beaucoup même de ceux même ayant acheter la console sont partit ailleurs durant la gen sachant que ses ventes sont déja inférieur a celle de la ps4

    Sans parler des hausses de prix (jeux , service console) qui vont encore moins pousser les gens a continuer sur les consoles...

    Et comme c'est toujours avec un effet retard qu'une politique se paye, c'est sur la prochaine gen qu'il vont le sentir
    jenicris posted the 05/19/2026 at 06:29 AM
    cyr fais pas genre encore une fois tu as toujours dit que j'étais pro-S
    Quand aux critiques sur Nintendo, tu dis ça ici, mais pour les news en question c'est clairement pas l'impression que tu donnes, à les défendre pour tout et n'importe quoi
    cyr posted the 05/19/2026 at 06:40 AM
    jenicris tu peux être pro s mais ne pas te sentir concernée. Ça marche aussi.
    Sinon ben relie mes commentaires sur les news switch2.

    On dit que je suis souvent négatif, certains pro n me rentre dans le lard.

    Je trouver pokopia trop chère (alors que le jeux me tente), ben miracle sherlock, je l'ai toujours pas acheter.

    Et a mon avis.......je suis pas prêt de l'avoir.


    Mon prochain jeux switch2 (nintendo) c'est pokemon vent.

    Bref je suis très loin de dire oui a tous.

    J'ai toujours pas mario wonder, et tellement d'autre jeux nintendo
    .....
    azerty posted the 05/19/2026 at 06:56 AM
    Les mecs ils ferment des studios, les GaAs les a foutu à la bourre sur une génération (ces jeux partent à la poubelle au lieu d’être en free to play en exclu sur Play) et ils veulent des jeux solos narratifs pour vendre des consoles...LOOOL
    zanpa posted the 05/19/2026 at 07:01 AM
    C’est la pire génération PlayStation sur cette partie de jeux narratif solo ! Ils ont intérêt à mettre la gomme pour la ps6 pour que je repasse à la caisse ! Si c’est encore full GAAS ça sera sans moi !
    zanpa posted the 05/19/2026 at 07:13 AM
    D’autre part vu le bide que ce mange Saros ! Pas certain que c’est le bon move de garder tout en exclu et pas sortir les jeux sur pc … mais bon ils couleront encore quelques studio
    rendan posted the 05/19/2026 at 08:22 AM
    Vu qu'ils en sortent un tous les deux/trois ans en dehors des remasters
    niflheim posted the 05/19/2026 at 08:45 AM
    Merci à Hermen Hulst de confirmer la très bonne nouvelle. Un énorme soulagement aussi de voir qu'Intergalactic et sa vision créative ne sera pas pourrie avec des mods à la con par une partie dérangée de la communauté PC (kikoolol, kevin fan de Bardella et de sa gueule de SS)

    Qui s'apprête également à pourrir le cinéma https://www.franceinfo.fr/replay-radio/les-informes-du-matin/cinema-rassemblement-national-les-informes-du-matin-de-franceinfo-du-mardi-19-mai-2026_7983965.html
    mooplol posted the 05/19/2026 at 10:00 AM
    azerty clairement couplé aux hausses de prix et la fîn des exclus au début à tuer leur image
    mattewlogan posted the 05/19/2026 at 10:04 AM
    Ils ont plutôt raison
    foxstep posted the 05/19/2026 at 10:20 AM
    Wow l'attardé mental de Hermen qui se rends enfin compte que la PS6 "comme toute console passé, present ou future" aura besoin d'exclues pour que les gens s'y interessent.

    Okay maintenant faut qu'il se barre cet insect infame.
    foxstep posted the 05/19/2026 at 10:36 AM
    jenicris Non mais laisse tomber les fourbes ils voudrons jamais que Nintendo sortent leurs jeux ailleurs et les Pro M revent que MS reviens aux exclues, mais ils font les autruches ici comme quoi c'est une mauvaise chose que Sony arrete les ports et reviens aux exclues. Ça sert a rien de balablate avec des gens de ce niveau de mauvaise foi franchement.
    osiris67 posted the 05/19/2026 at 11:27 AM
    keiku Je suis joueur Sony depuis la 1, la 5 est sans contest la pire, surtout apres la grandiose ps4.
    Services en constant augmentation
    Interface et ergonomie inferieur a la ps4
    Soucis technique (3 manettes, 3 drift)
    Frist party composé de version 1.5 a 80% des cas
    Exclu envoyé sur pc.

    Je les reconnais plus perso...j y suis encore grace aux tiers, mais en vrai on peut les trouver autre part aussi.
    keiku posted the 05/19/2026 at 12:05 PM
    osiris67 j'ai des soucis avec sony depuis la ps3, mais la ou je laissais coulé un peu en disant on peut se planter une fois de temps en temps (surtout qu'il on remonter un peu la pente en fin de gen),mais j'ai vu que ca empirait au final a chaque gen (y compris la ps4) alors la technologie a évolué ce qui faisait que certain défaut de la 4 était compensé par des qualité technologique mais depuis yoshida pour moi playstation a perdu son essence en prenant un peu de recul...et comme je dis le constat n'a fait qu'empirer de manière croissante
    nobleswan posted the 05/19/2026 at 12:15 PM
    Je suis joueur Xbox et c'est tout leur honneurs de valoriser leur principaux joueurs et leur consoles. C'est clairement la voie à suivre pour avoir un marché console qui se porte bien.

    En espérant que ces tocards de chez Xbox face de même un jour en arrêtant de succomber a l'argent immédiat au detriment du long terme.
    tripy73 posted the 05/19/2026 at 02:32 PM
    Le genre de "leak" qui tombe bien, juste après l'annonce de l'augmentation du prix du PSN, histoire de rapidement réorienter le débat.

    Maintenant reste à savoir comment ils vont faire pour amortir les budgets des AAA, jeux le cross-gen pendant minimum 5 ans, augmentation du prix des jeux à 90€, etc. Dans tous les cas comme le disait Phil Spencer, le choix est simple pour compenser, soit devenir sortir les jeux sur plusde support, soit taper dans le porte monnaie des acheteurs actuels et Sony a donc choisi cette dernière option.
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