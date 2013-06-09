SONY Waypoint
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description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Bloomberg : Hulst a confirmé que leurs jeux solos narratifs seraient désormais des exclusivités PlayStation
Business & stratégie commerciale


Selon Jason Schreier de Bloomberg, Hermen Hulst, PDG de la division studios de PlayStation, a annoncé lundi matin à l'ensemble du personnel lors d'une réunion générale que les jeux solo narratifs de la société seraient désormais des exclusivités PlayStation, confirmant ainsi les informations publiées par Bloomberg plus tôt cette année.
Jason Schreier - https://bsky.app/profile/jasonschreier.bsky.social/post/3mm5jzsls5s2a
    tags : sony ps5
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    newtechnix, aozora78, ravyxxs, gameslover
    posted the 05/18/2026 at 06:59 PM by jenicris
    comments (35)
    taiko posted the 05/18/2026 at 07:00 PM
    Faut juste trouver les jeux solo narratifs sur cette gen.
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 07:05 PM
    Concord
    rupinsansei3 posted the 05/18/2026 at 07:05 PM
    PlayStation is back
    ouroboros4 posted the 05/18/2026 at 07:11 PM
    Voilà la confirmation
    skuldleif posted the 05/18/2026 at 07:12 PM
    ah ouf j'avais peur pour les ventes de PS5 qui baissait apres des portage PC 1000 apres , mais du coup ca va lui redonner des couleurs
    rider288 posted the 05/18/2026 at 07:14 PM
    Taiko, google > jeux narratifs PS5, tu va trouver, c'est simple et facile.
    escobar posted the 05/18/2026 at 07:15 PM
    rupinsansei3 tout se passe comme prévu
    jenicris posted the 05/18/2026 at 07:17 PM
    skuldleif Le mec qui veut pas de critiques pour Xbox, mais se gêne pas pour les deux autres.

    Hypocrisie quand tu nous tiens
    e3ologue posted the 05/18/2026 at 07:20 PM
    En parlant d'exclu, Sega devait s'occuper de revivals d'anciennes licences Playstation pour le multisupport comme l'a fait BN l'an dernier ?
    abookhouseboy posted the 05/18/2026 at 07:21 PM
    Du coup les games as a service qui bident partout sortent partout.

    Et les jeux solo qui se vendaient un peu sur PC ne sortent plus que sur Playstation, où ils se vendent bien, mais pas toujours.

    Joli move !
    jenicris posted the 05/18/2026 at 07:21 PM
    e3ologue beaucoup de rumeurs mais de mecs vraiment pas très fiables
    amario posted the 05/18/2026 at 07:25 PM
    Juste pour la préparation de la future PS6 pour justifier l'exclusivité. Une fois le parc installé, ce sera sur PC
    skuldleif posted the 05/18/2026 at 07:25 PM
    jenicris en l'occurence je critique pas playstation dans ces propos mais les idiots qui n'ont aucun argument pour backer leur envie d'exclu
    taiko posted the 05/18/2026 at 07:27 PM
    rider288 je t'invite à le faire également.
    Tu verras que ça propose que des jeux ps4
    altendorf posted the 05/18/2026 at 07:27 PM
    Encore heureux, mais maintenant c'est ciao Hulst le voyageur.
    khazawi posted the 05/18/2026 at 07:27 PM
    amario ça n'a aucun intérêt de faire cela. Surtout que ce sont les tiers qui font les ventes de la PS. Les royalites sont vitaux pour PS afin de financer leurs jeux solos
    brook1 posted the 05/18/2026 at 07:34 PM
    amario Ils avait commencé à faire des portage PC de leur jeu solo la PS5 n'était meme pas sortis...
    fan2jeux posted the 05/18/2026 at 07:42 PM
    Ok...
    super...
    ravyxxs posted the 05/18/2026 at 07:45 PM
    C'est beau

    Par contre vivement la news où il se barre.
    guiguif posted the 05/18/2026 at 07:49 PM
    Sony
    xynot posted the 05/18/2026 at 07:58 PM
    Pour ça qu'ils se rattrapent avec le up du PS Plus
    adamjensen posted the 05/18/2026 at 07:59 PM
    Ils sortiront sur PC tôt ou tard, d’une manière ou d’une autre.
    Il suffit d’être patient.
    zekk posted the 05/18/2026 at 08:05 PM
    Je vois surtout qu'ils ont compris qu’ils devaient absolument revenir au solo le maximum, c’est le plus important
    aozora78 posted the 05/18/2026 at 08:21 PM
    Et combien de jeux solo narratifs sont annoncé pour l'instant chez Playstation ?

    Intergalactic
    Wolverine
    God Of War Trilogy Remake

    Physint (Avec Kojima aura surement son mot à dire pour le sortir partout)

    Les prochains Ratchet & Clank, Astrobot et Until Dawn... et sinon le nouveau Cory Barlog ils attendent quoi ??

    Et après ça ils auront quoi à proposer?
    zboubi480 posted the 05/18/2026 at 08:44 PM
    Les jeux solos leur coûtent trop cher et ne leur rapportent pas assez....
    Je pense que leur futures IP solo exclusives seront des AA avec des budgets beaucoup plus bas, avec beaucoup de marketing, des DLC à la pelle et une durée de vie assez faible. Ils ont décidé de beaucoup miser sur l’IA ce qui devrait accélérer les sorties et proposer des jeux exclusifs régulièrement vendus plein pot.
    Mais au prix de quels sacrifices ?
    jowy14 posted the 05/18/2026 at 09:04 PM
    taiko en lisant je me disais que j’allais faire ce commentaire aussi et puis j’ai lu le tien
    alucardhellsing posted the 05/18/2026 at 09:12 PM
    aozora78 physint n'esty pas une exclu mais un projet comme OD mais comme tu l'as dit si bien il sera ailleurs c'est sur
    supasaiyajin posted the 05/18/2026 at 09:13 PM
    Moi, exclusivité ou pas, je m'en fous. Je veux surtout des jeux solo et le retour de certaines licences, inFAMOUS, Sly Cooper, Resistance, Killzone, Tearaway, Jak and Daxter, Syphon Filter... Et ce serait bien aussi qu'ils ne misent pas uniquement sur les gros AAA, mais qu'ils varient un peu davantage.
    walterwhite posted the 05/18/2026 at 09:20 PM
    zboubi480 Va dormir c'est pas des jeux Xbox dont il s'agit ici.
    kurosu posted the 05/18/2026 at 09:28 PM
    Il faut surtout plus de AA
    Car les AAA si c'est pour avoir que 5 jeux par gen, ça sert à rien
    zorroauditore posted the 05/18/2026 at 09:40 PM
    S'ils sortent des jeux du type gravity rush ou last guardian je suis preneur
    e3ologue posted the 05/18/2026 at 10:04 PM
    jenicris merci
    sasquatsch posted the 05/18/2026 at 10:17 PM
    Mouais bon... Je veux bien mais est ce que ça leur rapporte vraiment autant hormis Joel, Peter et Kratos...
    Sly je le vois bien revenir...
    akinen posted the 05/18/2026 at 11:04 PM
    Bande de debiles. Ça n’aurait jamais dû changer. Voir les licences denaturée par les mods, critiquées pour la qualité du portage et moins bien accueillies car sortie trop tardivement… C’est ridicule.

    Quelle bêtise.

    Seul nintendo tient bon et on aura beau sortir 2000 zelda sous Unreal, si tu veux la vraie expérience nintendo, tu joues avec le périphérique vendu pour.
    51love posted the 05/18/2026 at 11:17 PM
    kurosu oui faut arreter ou réduire les jeux avec des budget a 300 millions...

    quand ça fini pas en arlesienne, tu les attends pendant 10 ans... et si ça flop, bye bye le studio

    Sandfall a montré la voie avec le budget de Clair Obscur, on peut faire de très grands jeux, visuellement tres joli, dans les standards actuels, avec un budget dev d'environ 10 millions (Coucou aussi Monolith Soft, rien que Xenoblade 2 qui a du avoir un budget de 10 a 20 millions lui aussi avec son equipe de 40 personnes), ce ne sont pas des magiciens, s'ils ont reussi, d'autres studios avec plus d'experience et probablement pas moins de talents devraient pouvoir y arriver, du moment qu'on leur laisse cette liberté creative et qu'on les emmerde pas avec des cahiers des charges. j'espere que ça va inspirer tout un tas de studios...

    Des budget dev rien que de 20-40 millions, tu devrais pouvoir faire de belles choses, osef si le jeu a pas la meilleure physique des cheveux, le plus de cailloux en 4K, etc... Chacun fait avec ses moyens, il faut savoir etre pragmatique

    zekk oui, que Sony tende a nouveau vers ce qu'ils ont produit sur PS4, si possible pour moi avec un peu plus de diversité, un catalogue moins américanisé, mais qu'ils fassent plus de grands jeux (solo!) comme à l'époque c'est tout ce que bcp de joueurs demandent.

    Apres, que ce soit jouable en dehors de l'ecosysteme Playstation ou non, c'est tres secondaire. Façon vu le contexte et le move de Steam, on a eu suffisamment d'indice pour comprendre qu'ils étaient en train de faire un 180 degré avec le PC, c'est en quelque sorte une non information.

    D'ailleurs tout le monde l'a compris depuis un moment, l'article fait a peine réagir.
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