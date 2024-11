La PlayStation5 a été expédié à 65,6 millions d'exemplaires dans le monde, a annoncé Sony dans ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.Au total, 3,8 millions d'unités PlayStation 5 ont été livrées au cours des trois mois se terminant le 30 septembre 2024, soit une baisse de 1,1 million par rapport à la même période de l'année fiscale précédente.Voici quelques statistiques supplémentaires :1.116 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur le PlayStation Network au 30 septembre 2024, soit 9 millions de plus que les 107 millions d'utilisateurs actifs au cours de la même période de l'exercice précédent.2.Les jeux PlayStation 5 et PlayStation 4 combinés se sont vendus à 77,7 millions d'unités au cours du trimestre clos le 30 septembre 2024, soit 10,1 millions de plus que les 67,6 millions de jeux vendus au cours de la même période de l'exercice précédent. 5,3 millions d'unités étaient des titres first party, soit 0,6 million de plus que les 4,7 millions d'unités vendues au cours de la même période de l'exercice précédent. 70 % des ventes de jeux étaient des téléchargements numériques de jeux complets, ce qui représente une augmentation de 3 % par rapport à la même période de l'année fiscale précédente.3.ASTRO BOT a vendu 1,5 million d'unités au 3 novembre 2024.3,8 millions d'unités ont été expédiées ce trimestre, ce qui représente 65,5 millions d'unités expédiées à vie.Lancement des ventes de matériel aligné sur la PS4 :Voici la diapositive de G&NS pour ceux qui sont intéressés. Cela semblait être un bon trimestre pour eux, ils ont même revu leurs prévisions à la hausse :Ventes AstrobotRésultat financier :Hardwares 3,8 millions (contre 4,9 millions l'année dernière)Jeux - 77,7 millions (contre 67,6 millions l'année dernière)Ratio physique/demat - 30:70Prévisions pour le segment G&NS (en milliards de yens) :Ventes : 4,490(+170)Résultat d'exploitation : 355 (+35)Les marges :