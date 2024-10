Actualité Nintendo

Avec plus de 500 000 abonnés,est une référence pour les amateurs de jeux rétro,. Cependant,a récemment demandé, le créateur de la chaîne, explique que cette vidéo ne différait pas des autres critiques techniques qu'il a publiées auparavant. Mais avec déjà deux strikes pour atteinte aux droits d’auteur, dont l’un concernant un appareil permettant de transférer des jeux Switch,doit désormais retirer tout contenu lié à Nintendo de ses vidéos pour éviter que sa chaîne ne soit supprimée.Il est regrettable pourde devoir se conformer, caraffirme qu’il passera désormais en revue ses vidéos pour flouter tout contenu, impactant ainsi sa production future.Cette nouvelle action derelance le débat sur la légitimité des poursuites contre ceux qui utilisent l’émulation pour des consoles qui ne sont plus sur le marché, comme. D'un côté, l'émulation est souvent critiquée pour le piratage, et nous ne pouvons pas blâmerde vouloir protéger ses propriétés. De l'autre, certains estiment que l’émulation est un outil précieux pour la préservation du jeu vidéo qui a beaucoup fait l'actualité durant ces derniers mois.Alors quecontinue de sévir contre l'émulation, une question se pose : qu’adviendra-t-il de la préservation des jeux vidéo si ces initiatives sont systématiquement bloquées ?continue d'accroître ses efforts pour freiner l'émulation de ses consoles puisque la firme nippone a également ciblé, le développeur derrière l’émulateur, qui émule laHier,. Il semble avoir accepté cet accord, car l’organisation a déjà été supprimée. Dans un message adressé à la communauté, gdkchan a remercié les contributeurs et évoqué les nombreuses leçons tirées de son travail sur l’émulateur.