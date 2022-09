"Pour Extra, notre approche consiste à aider les éditeurs à gérer le cycle de vie. J'ai été responsable des first party [chez PlayStation] et je sais donc que c'est comme au cinéma : un film sort d'abord au cinéma, puis il passe à la télévision payante, à un service d'abonnement ou à la télévision gratuite, générant à chaque fois de nouveaux revenus et touchant un public plus large.



"De la même manière, nous croyons en la sortie premium d'un titre au lancement et après six mois, trois mois ou trois ans, lorsque les ventes du jeu ont baissé, l'inclusion dans ce service, PS Plus Extra, peut aider à présenter ces jeux à un nouveau public, plus large. Certaines personnes ont peut-être manqué ces jeux lors de leur sortie et c'est une excellente occasion d'y jouer et de générer du bouche-à-oreille ou, s'il y a un DLC ou une suite, nous pouvons contribuer à susciter l'intérêt d'un public plus large pour la franchise.



"Nous encourageons donc les éditeurs à utiliser ces services pour gérer le cycle de vie de chaque titre."

Lors du GI Live : A Londres aujourd'hui, Shuhei Yoshida, responsable de PlayStation Indies, a parlé de l'approche de Sony concernant son service PS Plus remanié et en particulier son niveau supérieur, Extra.Contrairement à l'approche de Microsoft avec son service Game Pass, où la plupart des titres Xbox First Party sortent le jour même sur le service d'abonnement, Sony croit toujours en la "sortie premium d'un titre au lancement", a déclaré Yoshida.Il mentionne également qu'ils expérimentent toujours les sorties day one comme Stray.