Ok, donc vous avez le livre en cours, vous avez la saison finale qui sort, puis le spinoff, et vous tournez Death Stranding, le jeu vidéo.



On vient de commencer le deuxième.



Comment en est-on arrivé là ?



Guillermo Del Toro, qui m'a donné mon premier film, m'a appelé et m'a dit : "Hé, il y a un gars qui s'appelle Hideo Kojima, il va t'appeler, dis oui." Et je dis, "Comment ça juste dis oui ?" Il fait : "Arrête de faire le con, dis juste oui." Puis j'étais à San Diego et Hideo est venu avec un grand groupe de personnes, il est de Tokyo, et il m'a montré ce sur quoi il travaillait sur un jeu appelé Silent Hill. J'étais époustouflé par ce qu'il me montrait, et je me suis dit : "Oui, faisons-le." Ce n'est pas Ms. Pacman ; c'est tellement réaliste, c'est tellement futuriste, c'est tellement compliqué et magnifique, et j'ai été complètement époustouflé.



Il m'a fallu deux ou trois ans pour terminer toutes les sessions MoCap et tout le reste. Cela demande beaucoup de travail. Et puis le jeu est sorti, et il a gagné tous ces prix, et c'était énorme, alors nous avons commencé la deuxième partie de ce jeu.

C'est dans une interview de Leo Edit que Norman Reedus le confirme: