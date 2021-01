Un récent rapport de Bloomberg a affirmé que le territoire d'origine de Sony était exclu de la planification promotionnelle de PS5 et avait vu ses équipes de développement réduites à mesure que la société accordait plus d'importance à l'Ouest.



Suite à ce rapport, la PS5 a enregistré le plus faible nombre de Playstation de salon vendu au lancements jamais enregistré au Japon, en raison du faible nombre de consoles disponibles. Son studio japonais a également connu plusieurs départs très médiatisés, notamment le producteur de Demon's Souls, Teruyuki Toriyama, et le créateur de Gravity Rush, Keiichiro Toyama.



Actuellement, Nintendo domine les ventes de console au japon, la Switch représentant 87% de toutes les consoles vendues l'année dernière.

Dans une nouvelle interview accordée à VGC, le développeur Platinum de Nier Automata a minimisé l'idée que le Japon était négligé avec PS5.



Le directeur du studio, Atsushi Inaba, a déclaré "Pour être honnête, nous ne le ressentons pas beaucoup, ou du moins je n'en ai pas encore ressenti l'impact moi-même. Cela dit, je comprends que l'industrie des consoles au Japon n'est plus ce qu'elle était et que lorsque cela arrivera, les priorités de ces grands fabricants de consoles changeront, et cela me paraît tout à fait logique".



Il a ajouté : "Je ne sais pas si c'est une opinion qui existe, et je n'ai pas d'investissement personnel, mais ce n'est pas parce que la PlayStation vient du Japon qu'elle doit se concentrer sur le marché japonais. Ce n'est pas ce que je ressens. En même temps, je ne pense pas non plus que ce soit américain maintenant : Je pense qu'elle est internationale et qu'elle n'appartient pas vraiment à un pays. C'est ce que je ressens en tant que développeur.



"Cependant, je comprends, du point de vue de l'utilisateur, que si nous commençons à voir des calendriers de sortie qui donnent la priorité aux États-Unis plutôt qu'au Japon, alors ce sera frustrant, j'en suis sûr. Je ne vais pas dire aux fans japonais : "C'est comme ça, faites avec".

L'autre co-fondateur de Platinum, Hideki Kamiya - le concepteur de Devil May Cry et Okami - a fait des commentaires plus passionnés sur la décision de Sony de rompre avec la tradition pour les boutons de confirmation par défaut de la PS5.



"Peut-être savez-vous que jusqu'à la PS4, le bouton de confirmation par défaut au Japon a toujours été circulaire, alors qu'il a toujours été X aux États-Unis", a-t-il expliqué. "Mais pour la PS5, Sony a unifié cela et a fait de X le bouton de sélection par défaut au Japon comme aux États-Unis.



"Pour moi, cela ne ressemble pas à une opposition entre le Japon et les États-Unis - ma fierté n'est pas blessée en tant que Japonais - c'est juste qu'il y a deux camps qui avaient deux façons de faire les choses, et je pense qu'ils ont penché à court terme dans un sens. Je ne comprends pas le raisonnement qui se cache derrière cela".

Hideki Kamiya, de Platinum, a déclaré qu'il était bien trop tôt pour tirer des conclusions sur les performances de PS5 au Japon.



Comme je l'ai dit, pour moi, il ne s'agit pas d'un conflit entre le Japon et les États-Unis, mais plutôt de la "culture A" et de la "culture B"", a-t-il déclaré à VGC. "L'une a été choisie au détriment de l'autre, mais je ne pense pas que cela signifie que le Japon va se détacher - je ne le vois pas.



"Je ne vois pas du tout comment Sony pourrait être évincé des créateurs japonais. Et c'est vraiment si difficile d'obtenir une PS5 en ce moment que je pense que nous n'avons pas encore assez de données précises sur la façon dont elle sera finalement équitable au Japon".