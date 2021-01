Returnal - 03/19/21

Pragmata - 2023

Solar Ash - Juin 2021

Kena - Mars 2021

Stray & Ghostwire Tokyo - Octobre 2021

Little Devil inside - Juillet 2021

Project Athia - Janvier 2022

Hitman III - Janvier 2021

C'est lors du CES que Sony a dévoilé les dates de sortie de certains jeux PS5, notamment :Jim Ryan a également dit, lors de la conférence de presse du CES que la PS5 était le lancement le plus réussi de l'entreprise et le plus grand lancement console de tous les temps.Aucun chiffre de vente réel n'a été fourni.