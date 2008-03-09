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, mais. Dans le mail envoyé aux employés,Concrètement,. Donc, on peut comprendre que la première vague est là, mais le chantier va durer. Et quand un chantier commence par 1 600 postes supprimés, on évitera de parler d’un simple coup de peinture.. C’est une manière assez nette de dire que. C’est probablement la phrase la plus importante du mail, parce qu’elle valide une réalité que beaucoup refusaient encore de regarder frontalement :Et c’est précisément là queprend tout son sens.. Et à un moment donné, mêmefinit par regarder le tableau Excel. Et visiblement, le tableau n’était pas très tendre.. Là encore, c’est une phrase importante, parce qu’elle sonne comme. ALe passage le plus violent reste peut être celui où elle indique que,. Formulé autrement,. C’est le genre de phrase qui fait très mal à lire quand on aime les studios concernés, mais qui explique parfaitement la logique actuelle de. Quand ce n’est plus le cas, l’argument artistique se retrouve rapidement subordonné à la discipline financière. C’est froid, mais c’est exactement ce que raconte ce mail., avec leur propriété intellectuelle, leur catalogue et une marge de manoeuvre pour leurs prochains jeux. Autant dire qu'on évite le pire, et tant mieux, les studios sortent du giron Xbox, mais ne sont pas purement et simplement sacrifiés.. Là aussi,, tout en actant que ces structures n’ont plus vocation à rester dans le périmètre direct de Xbox... Et encore une fois, tant mieux, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire.. La formule est prudente, juridiquement encadrée, et il faut donc éviter d’affirmer qu’une décision définitive est déjà prise. Mais dans le contexte actuel, personne ne va faire semblant de croire qu’une “option stratégique” arrive par hasard au milieu du plus grand plan de restructuration de l’histoire de Xbox.. C’est un point important, car. Mais il faut quand même lire la phrase avec prudence car. Dans l’industrie, “aucun jeu annoncé n’est annulé” peut parfois cohabiter avec beaucoup de choses qui disparaissent avant même d’avoir eu droit à un logo en conférence.. C’est là encore un aveu assez sévère.. Mais mêmen’a visiblement plus envie de financer indéfiniment une structure qui prend du poids pendant que son marché actif se contracte.parle d’une organisation plus plate, centrée sur des “makers”, des “player coaches” et des responsables clairement identifiés sur les décisions clés. Le jargon est très Silicon Valley, évidemment, mais l’idée est limpide :. C’est souvent ce que les grandes entreprises redécouvrent après avoir passé des années à construire des organisations tellement complexes qu’il faut presque une réunion pour décider de programmer une réunion. Petit miracle moderne.. Ce volet paraît moins spectaculaire que les studios qui sortent du giron, mais il est probablement central.. Si cette architecture devient trop coûteuse ou trop lente, elle finit par peser sur toute la chaîne.Troisième axe :, avec une responsabilité globale sur le contenu, le hardware, la plateforme et les services. Ce choix n’est pas anodin.. Là aussi, le message est assez simple :. Ce détail est capital parce qu’il dit beaucoup de la nouvelle hiérarchie réelle de Xbox.. C’est peut-être moins romantique pour les vieux soldats de la marque, mais c’est probablement beaucoup plus stratégique pourC’est là que la transformation dedevient vraiment visible. La marque ne semble plus vouloir être uniquement un constructeur console enrichi par des studios first party.La conclusion du mail est évidemment plus positive.. Elle évoque aussi l’objectif de. C’est ambitieux, mais c’est aussi le genre de phrase qui montre que. Ce n’est pas forcément contradictoire : une entreprise peut très bien se réduire pour mieux se repositionner.Au fond, ce mail officialise quelque chose que l’on voyait venir :. La période de croissance tous azimuts, d’acquisitions massives et de promesses très larges semble terminée.Bref,. Celle d’un constructeur capable d’acheter tout le monde, de tout financer, de tout garder, de tout intégrer, et d’attendre tranquillement que le Game Pass transforme l’ensemble en machine de guerre.