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Il parait que ces derniers temps, quand je faisais le renfort de, j’ai surtout apporté beaucoup de mauvaises nouvelles. Entre les licenciements, les annulations, les hausses de prix, les stratégies industrielles pas toujours très joyeuses et les décisions qui sentent fort le fichier Excel, on ne va pas dire que l’actualité jeu vidéo avait le sourire facile.. Un truc plus léger, plus humain, plus good vibe,, figure historique de, a publié un long message assez passionnant à propos de, le patron deet. Et au delà du simple hommage entre grands noms japonais, son témoignage est intéressant parce qu’il remet un peu de perspective sur le parcours de. Il n’a pas commencé sa carrière dans le jeu vidéo et n’est devenu développeur qu’autour de la trentaine. Pour Harada, qui appartient à une génération de créateurs ayant connu de près l’arrivée de la 3D polygonale dans de grands studios techniquement installés, ce parcours est particulièrement atypique., souvent réduit à sa difficulté. Et là, il nuance assez franchement parce que. Les Souls ne sont pas devenus cultes uniquement parce qu’ils frappent le joueur avec une barre de vie qui fond plus vite qu’un budget AAA mal géré.Il glisse d’ailleurs une remarque très juste sur la manière dont certains analysent les jeux aujourd’hui :. Évidemment que les chiffres comptent. Mais ils ne racontent pas tout.L’anecdote la plus amusante concerne. Lors d’une démonstration, plusieurs développeurs testaient le jeu dans une ambiance plutôt détendue.. Pas le savant fou qui hurle dans un laboratoire pendant un orage, plutôt celui qui regarde un prototype VR et commence déjà à bâtir mentalement un univers tordu, mélancolique, avec trois lectures symboliques, un boss traumatisant et un PNJ qui te parle depuis le fond d’un puits parce que pourquoi pas.Autre détail assez parlant :explique qu’il n’aime pas vraiment se voir à l’écran, mais qu’il y a aussi une autre raison plus révélatrice :. Ce qui est assez vertigineux quand on parle d’un créateur qui a influencé une partie entière du game design moderne.Ettermine son message avec un petit détour par l’autre développeur visible sur la photo :. Là, il sort une comparaison assez parfaite, sans comprendre que le commun des mortels n’a pas débloqué cette compétence dans l’arbre de talents.Ce qui colle plutôt bien à l’image que renvoiedepuis des années :parce qu’il rappelle qu’avant les bilans financiers, les stratégies de marché et les arbitrages industriels, le jeu vidéo reste aussi une affaire de créateurs, de trajectoires improbables, d’obsessions, de regards singuliers et de gens suffisamment passionnés pour prendre très au sérieux des choses que d’autres auraient simplement testées en rigolant cinq minutes.