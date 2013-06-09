Le développement de TLOU Factions a duré 7 ans (il a donc commencé après la fin d’Uncharted 4).

Lorsque la pandémie a éclaté et que les personnes travaillant à domicile ont commencé à jouer beaucoup plus à des jeux en ligne avec leurs amis, Sony et tous les autres éditeurs ont investi massivement dans les jeux en ligne, ce qui a considérablement augmenté le budget de Factions.



En 2022/2023, les gens sont retournés travailler au bureau et l’intérêt pour les jeux en ligne a considérablement baissé, entraînant à son tour une baisse des investissements dans le secteur du jeu vidéo.



Selon Vinit, la question s'est essentiellement posée ainsi : « Est-ce qu'on fait ce jeu, ou est-ce qu'on fait le prochain jeu de Neil, Intergalactic ? », ce qui confirme en quelque sorte la déclaration de ND selon laquelle le soutien nécessaire pour maintenir le jeu était trop important pour pouvoir réellement créer de nouveaux jeux.



Naughty Dog a dû choisir entre le développement du mode en ligne et la création d'Intergalactic.



Au moment de l'annulation, le jeu était achevé à environ 80 %.



Le jeu a été annulé 24 heures avant son annonce officielle



Il n'entre pas dans les détails quant à la nature du jeu, mais il compare des événements de la vie réelle aux sources d'inspiration du jeu, d'une manière qui, ressemble beaucoup à un jeu de tir d'extraction, où l'on se bat essentiellement les uns contre les autres pour des ressources.



Il possède désormais un studio de jeux vidéo au Japon et développe un nouveau jeu avec une esthétique inspirée des anime des années 90, à la fois sombre et mature, mais avec ce style anime.



Dernière chose très intéressante qu'il a mentionnée : après l'annulation, il est resté chez Naughty Dog pendant encore un an, travaillant en tant que « directeur de jeu sur l'un de leurs futurs jeux » ; d'après ce qu'il en a dit, cela ne m'a pas du tout fait penser à Intergalactic. ND avait également déclaré auparavant, lors de l'annulation de Factions, qu'ils avaient deux jeux solo en développement.



Il semblerait que Naughty Dog développe un autre jeu en parallèle d'Intergalactic depuis au moins 3 ans (probablement celui de Escayg et Mark Davies), pour lequel Vinit a été directeur de jeu temporaire pendant un an après l'annulation du projet, avant de partir créer son propre studio.

« En gros, à un moment donné, il a fallu prendre une décision. « Bon, on fait ce jeu-là ou on fait le prochain jeu que Neil Druckmann, le président de la société, était en train de diriger ? » Et donc, en quelque sorte naturellement, on peut comprendre ce qui s’est passé. Ils ont dû choisir le jeu qui constituait en quelque sorte le gagne-pain du studio plutôt que ce jeu expérimental sur lequel je travaillais et qui, selon moi, allait connaître un énorme succès, mais qui, malheureusement, n’a jamais vu le jour. Ce fut un moment dévastateur pour moi, car j’avais passé sept ans à travailler sur ce jeu et cela m’a brisé le cœur. Je me souviens avoir appris, en toute honnêteté, que le jeu était annulé 24 heures avant l’annonce publique. C’est comme ça que j’ai appris l’annulation du jeu, et c’était vraiment malheureux, mais ils ont dû le faire parce qu’ils devaient contrôler la communication. »