Square Enix
name : Square Enix
official website : http://www.square-enix-europe.com
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 02/04/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2144
visites since opening : 7765877
subscribers : 222
bloggers : 4
NateTheHate2 : FFVII Remake Part 3 sortira simultanément sur toute les plateformes
Business & stratégie commerciale


Selon le très fiable NateTheHate2 sur sa chaine YouTube, FFVII Remake Part 3 sortira simultanément sur toute les plateformes.
Car pas d'exclusivité temporaire PlayStation cette fois. L'exclusivité temporaire se limitant donc à Remake et Rebirth.
Ca va dans le sens également de la nouvelle stratégie multiplateforme de SE.

Selon Hamaguchi on aura un reveal pour très bientôt, vivement !
Youtube NateTheHate2
    tags : square enix final fantasy vii remake
    tripy73
    posted the 02/04/2026 at 04:40 PM by jenicris
    comments (25)
    vyse posted the 02/04/2026 at 04:41 PM
    cool
    cyr posted the 02/04/2026 at 04:41 PM
    OK, s'il le dit.

    Puis bon proposer une exclusivité temporaire quand les autres épisodes sont sortie ailleurs, n'aurai pas de sens
    edgar posted the 02/04/2026 at 04:42 PM
    Oh putain si c’est vrai !
    jem25 posted the 02/04/2026 at 04:43 PM
    Dans un sens c’est logique mais j’espère juste que la sortie de Rebirth sur Xbox et Switch 2 ne vas pas retarder la sortie du 3
    jenicris posted the 02/04/2026 at 04:43 PM
    jem25 le jeu est jouable selon Hamaguchi
    Ils sont en phase d'optimisation. Reveal cette année
    edgar posted the 02/04/2026 at 04:45 PM
    Une news qu’un certain « lutin vert » aurait adoré faire !
    thedoctor posted the 02/04/2026 at 04:46 PM
    Sony ne souhaite plus payer ?
    ouroboros4 posted the 02/04/2026 at 04:46 PM
    Hâte d'avoir ma version PS5 Pro en physique
    zekk posted the 02/04/2026 at 04:46 PM
    Day one
    jenicris posted the 02/04/2026 at 04:46 PM
    thedoctor ça dépend des jeux. Nioh 3 c'est 6 mois. Mais je pense surtout que c'est SE qui ne les acceptent plus

    zekk pareil

    Un des 3 jeux que j'attends le plus!

    ouroboros4 t'es un vrai (pour la version physique)
    vieuxconsoleux posted the 02/04/2026 at 04:50 PM
    Je viens juste de finir remake sur switch 2 , un bon jeu malgré ses couloirs et son rythme chelou. Hate de faire rebirth . Je suis sûr que le 3eme sortira peu ou prou pour les 30 ans du jeu original l’année prochaine
    jenicris posted the 02/04/2026 at 04:51 PM
    vieuxconsoleux l'année prochaine quasi sur oui
    ouroboros4 posted the 02/04/2026 at 04:53 PM
    jenicris Evidemment :rchin:
    tripy73 posted the 02/04/2026 at 04:56 PM
    SE avait déclaré sortir désormais leur jeux en multiplateforme, donc rien d'étonnant que ce soit le cas de la 3ème partie. D'ailleurs il confirme aussi la sortie de FF7 Rebirth au mois de juin comme l’avait indiqué une rumeur récente.
    51love posted the 02/04/2026 at 04:57 PM
    J'aurais parié que Sony avait bloqué l'exclusivité temporaire sur les 3 parties et que cette stratégie allait plutôt s'appliquer à FF17.

    Tant mieux, on voit les débuts de leur changement de politique qui était archaïque.

    On peut le dire sans se faire agresser désormais
    aeris617 posted the 02/04/2026 at 05:05 PM
    Encore heureux, deja que c'est une licence qui ne se vend plus tellement, alors si SE la limite a un seul support, meme temporairement, ce serait se tirer une balle dans le pied

    FF16 et FF7 Rebirth ne se sont pas tres bien vendu donc la strategie "exclu PS5" n'a pas tellement payé et semble archaïque
    icebergbrulant posted the 02/04/2026 at 05:05 PM
    Non !
    La partie 3 sur PS5 avant, point final

    Square Enix, faut réfléchir un peu

    Des gens repasseront à la caisse sur Switch 2 pour y jouer aux chiottes
    aeris617 posted the 02/04/2026 at 05:15 PM
    icebergbrulant La strategie "exclu Playstation" pour FF ce n'est plus rentable

    SE a enfin pris conscience pour de bon que les années 90 c'est fini
    51love posted the 02/04/2026 at 05:16 PM
    icebergbrulant

    C'est bien connu, toute l'industrie n'a d'yeux que pour cette stratégie hautement efficace
    edgar posted the 02/04/2026 at 05:17 PM
    51love Sauf que c’était vital pour Sony de bloquer les gros jeux d’éditeurs tiers, histoire de garder la tête hors de l’eau dans leur pays natal.

    Là ils se mettent clairement en danger si les gros jeux arrivent en même temps que sur Switch 2, ils risquent de perdre encore plus de parts de marché.

    Après c’est compréhensible qu’ils ne veulent plus sortir les chéquiers, même les grosses licences ont un mal fou à se vendre sur PS5 au Japon.

    Du coup à quoi bon se ruiner, ça n’en vaut plus la peine.
    ouroboros4 posted the 02/04/2026 at 05:17 PM
    icebergbrulant On se demande qui va repasser à la caisse, j'a déjà quelques noms
    icebergbrulant posted the 02/04/2026 at 05:18 PM
    jenicris posted the 02/04/2026 at 05:22 PM
    ouroboros4
    51love posted the 02/04/2026 at 05:31 PM
    edgar a en écouter certains PlayStation à besoin d'exclusivité, ne doit pas sortir ses jeux sur PC.

    Sony a donc tout fait à l'envers sur cette génération, peu d'exclusivité maison, quasi aucune exclusivité tiers, et leurs jeux régulièrement sur PC et de plus en plus tôt.

    Résultat ? Le meilleur bilan économique PlayStation ever

    Ça me fait doublement plaisir, déjà pour eux, autant que les gros acteurs, peu importe lesquels se portent bien, et aussi pour moi, vu que depuis que Microsoft s'est réorienté sur PC, j'ai tjs dit que Sony devait le faire, allait le faire, et que ça leur ferait pas le mal que certains pensent.

    C'est pas non plus grace a un support fermé et des exclusivités que Steam est devenu la plus grosse plateforme de jeux au monde, et pourtant la plateforme est plus récente que PlayStation et continue de croître a une bien meilleure vitesse.

    Après PlayStation c'est une marque extrêmement forte, au Japon cest compliqué et ça va pas aider c'est sur j'en parlais l'autre jour.. mais en occident je m'inquiète pas vraiment pour eux.

    Par contre sur le plus long terme, en allant sur le PC que trop timidement, encore pire que Microsoft depuis 10-20 ans, ils ont laissé Steam se développé alors qu'ils auraient pu être un acteur majeur sur les 2 tableaux.

    Steam est devenu une plateforme bien plus globale, mondiale et la plateforme la mieux armée des 3 pour affronter les prochaines décennies.

    Ils pourraient remonter dans le temps, ils auraient fait les choses complètement différemment mais c'est trop tard.
    sonilka posted the 02/04/2026 at 05:44 PM
    Quel interêt aurait encore Sony à verrouiller temporairement l'IP ? Les chiffres de vente de Rebirth n'ont pas eu d'impact sur les ventes hardware ou sur les abonnements car expérience purement solo. Et la PS5 se vend très bien et cela meme sans un soutien majeur de son propre créateur. Et GTAVI arrive. Ils sont peinards.
