Selon le très fiable NateTheHate2 sur sa chaine YouTube, FFVII Remake Part 3 sortira simultanément sur toute les plateformes.
Car pas d'exclusivité temporaire PlayStation cette fois. L'exclusivité temporaire se limitant donc à Remake et Rebirth.
Ca va dans le sens également de la nouvelle stratégie multiplateforme de SE.
Selon Hamaguchi on aura un reveal pour très bientôt, vivement !
Puis bon proposer une exclusivité temporaire quand les autres épisodes sont sortie ailleurs, n'aurai pas de sens
Ils sont en phase d'optimisation. Reveal cette année
zekk pareil
Un des 3 jeux que j'attends le plus!
ouroboros4 t'es un vrai (pour la version physique)
Tant mieux, on voit les débuts de leur changement de politique qui était archaïque.
On peut le dire sans se faire agresser désormais
FF16 et FF7 Rebirth ne se sont pas tres bien vendu donc la strategie "exclu PS5" n'a pas tellement payé et semble archaïque
La partie 3 sur PS5 avant, point final
Square Enix, faut réfléchir un peu
Des gens repasseront à la caisse sur Switch 2 pour y jouer aux chiottes
SE a enfin pris conscience pour de bon que les années 90 c'est fini
C'est bien connu, toute l'industrie n'a d'yeux que pour cette stratégie hautement efficace
Là ils se mettent clairement en danger si les gros jeux arrivent en même temps que sur Switch 2, ils risquent de perdre encore plus de parts de marché.
Après c’est compréhensible qu’ils ne veulent plus sortir les chéquiers, même les grosses licences ont un mal fou à se vendre sur PS5 au Japon.
Du coup à quoi bon se ruiner, ça n’en vaut plus la peine.
Sony a donc tout fait à l'envers sur cette génération, peu d'exclusivité maison, quasi aucune exclusivité tiers, et leurs jeux régulièrement sur PC et de plus en plus tôt.
Résultat ? Le meilleur bilan économique PlayStation ever
Ça me fait doublement plaisir, déjà pour eux, autant que les gros acteurs, peu importe lesquels se portent bien, et aussi pour moi, vu que depuis que Microsoft s'est réorienté sur PC, j'ai tjs dit que Sony devait le faire, allait le faire, et que ça leur ferait pas le mal que certains pensent.
C'est pas non plus grace a un support fermé et des exclusivités que Steam est devenu la plus grosse plateforme de jeux au monde, et pourtant la plateforme est plus récente que PlayStation et continue de croître a une bien meilleure vitesse.
Après PlayStation c'est une marque extrêmement forte, au Japon cest compliqué et ça va pas aider c'est sur j'en parlais l'autre jour.. mais en occident je m'inquiète pas vraiment pour eux.
Par contre sur le plus long terme, en allant sur le PC que trop timidement, encore pire que Microsoft depuis 10-20 ans, ils ont laissé Steam se développé alors qu'ils auraient pu être un acteur majeur sur les 2 tableaux.
Steam est devenu une plateforme bien plus globale, mondiale et la plateforme la mieux armée des 3 pour affronter les prochaines décennies.
Ils pourraient remonter dans le temps, ils auraient fait les choses complètement différemment mais c'est trop tard.