Playstation 5
Lin Tao, CFO de Sony, affirme que la PS5 n'en est qu'à mi-chemin de son cycle de vie et que l'entreprise souhaite prolonger encore davantage ce cycle !
« Notre point de vue est que, comparé aux cycles de vie des consoles conventionnelles, le cycle de vie de la PS4 semble s'allonger de plus en plus. En particulier la PS4, qui a été lancée en 2013 et qui existe depuis plus d'une décennie, mais qui compte encore de nombreux utilisateurs actifs qui apprécient la console...
De ce point de vue, nous pensons que la PS5 n'en est qu'à mi-chemin et nous prévoyons vraiment de l'étendre encore davantage. »
Et prévoit d'étendre la base installé pour continuer à trouver le juste équilibre entre expansion et rentabilité.
posted the 11/11/2025 at 01:12 PM by jenicris
Ils feraient mieux de se concentrer pleinement sur la PS5 qui n'a toujours pas démarré sa gen réellement.
De toute façon ps6 ça sort quand ça sort mais 2027 c'est trop tôt, même si ça sort cette année tu sais yaura 3 ans de cross gen mini donc 2030 la next gen au plutôt
altendorf Pourtant ils n'avaient aucun mal à le faire jusqu'à la gen PS4 en proposant de vraies exclusivités dés le lancement.
C'est juste leur cupidité, à vouloir toujours gagner plus et je mets les 3 dedans les a poussé vers cette nouvelle direction du cross gen pendant toute une génération à se demander à quoi ça sert de prendre ces consoles day one ? et perso je trouve que ça envoie un mauvais message.
Encore une fois, pas les même coûts de fonctionnement, le marché d'il y a 15 ans n'est pas le même que celui d'aujourd'hui tout simplement
La ps6 arrive en 2027~2028.
A moins que tu pense que sony va laisser dégainer tous seul Microsoft...
La dernière fois que ça c'est produit, c'etais la gen ps360. On a vu le résultat.
J'ai toujours dit que ça serait 2027 ou 2028
Juste que le cross gen va durer comme jamais.
Encore une fois tu racontes n'importe quoi, ça devient une habitude avec toi
Elle n’est plus produite depuis quelques temps je pense, surtout vu ses ventes au Japon.
Chez la concurrence c’est pareil. Rien qu’avec la Switch c’est parti jusqu’en 2030.
Les jeux en superior sur PS6, mais on va compter les exclusivités sur les doigts des mains, et c'est mieux pour le monde.
Moins de risque pour les dev, des jeux avec plus de budget
D'ailleurs elle se vend toujours, même si pas énormément mais elle se vend encore.
Aux USA par exemple selon NPD/Circana
2022 : 50k
2023 : 230k
2024 : 30k
Au Japon d'après Famitsu
2022 : 23k
2023 : 73k
2024 : 14k
Pour les autres marchés aucune idée.
mais même mi vie ca me semble encore trop peu, mais au moins il se rendent compte qu'une ps6 en 2027 c'est suicidaire...
et comme toujours il faudra voir si corrélation il y a entre les dires et les actes, mais la sensation que l'idéologie jim ryan a (enfin) été mise a la poubelle est déja un bon point, reste encore la politique du catalogue de jeu et surtout d'exclu qui pose toujours problème sur le long terme, et les prix qui doivent baisser et surtout partir dans un sens opposé a 180° a xbox (moins viser le marché américain en terme de production comme de publique, moins de service, plus de physique et plus le marché asiatique) , et la on y est pas encore mais on sent qu'il y a une prise de conscience chez sony maintenant il faut l'appliquer et surtout le plus important la stabiliser sur le long terme pour que le prochain boufon qui sera élu ne vienne pas détruire tous ce que les précédent ont créer...
hyoga57 Il serait temps qu'ils tournent la page PS4, on se rend pas compte mais la prochaine Xbox c'est 2026/2027
Quand on dit que la gen actuelle n'a pas commencé, faut se rendre compte que ceux qui ont les consoles depuis 2020 profitent des jeux dans leurs meilleure forme depuis 5 ans et va falloir abandonner l'idée de jeux exclusifs a une génération surtout quand le marché va se remplir de handheld.
De toute façon, vu les coûts de l'industrie actuellement (et ça ne va pas s'arranger), plus le fait que techniquement on atteint des limites, ça ne sert plus à grand chose de vouloir une nouvelle console plus puissante aussi rapidement.
La PS6 ça sera 2027 voir 2028 grand max a mon avis