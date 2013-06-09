SONY Waypoint
channel
all
Sony souhaite encore davantage prolonger le cycle de vie de la PS5, actuellement à mi-vie
Playstation 5


Lin Tao, CFO de Sony, affirme que la PS5 n'en est qu'à mi-chemin de son cycle de vie et que l'entreprise souhaite prolonger encore davantage ce cycle !

« Notre point de vue est que, comparé aux cycles de vie des consoles conventionnelles, le cycle de vie de la PS4 semble s'allonger de plus en plus. En particulier la PS4, qui a été lancée en 2013 et qui existe depuis plus d'une décennie, mais qui compte encore de nombreux utilisateurs actifs qui apprécient la console...

De ce point de vue, nous pensons que la PS5 n'en est qu'à mi-chemin et nous prévoyons vraiment de l'étendre encore davantage. »


Et prévoit d'étendre la base installé pour continuer à trouver le juste équilibre entre expansion et rentabilité.

https://x.com/Genki_JPN/status/1988200080101569014?t=TjjSpLxIfXm5QLimsk9TLw&s=19
    tags : sony ps5
    8
    Likes
    Who likes this ?
    liquidus, foxstep, kisukesan, yukilin, newtechnix, leonr4, iglooo, walterwhite
    posted the 11/11/2025 at 01:12 PM by jenicris
    comments (50)
    xynot posted the 11/11/2025 at 01:14 PM
    Logique, la PS4 a duré très longtemps alors imaginez avec une console encore plus puissante
    zekk posted the 11/11/2025 at 01:15 PM
    heracles posted the 11/11/2025 at 01:15 PM
    Plutôt rassurant. La PS4 est encore une excellente console à jouer en 2025 et son prix d'occasion est tellement ridicule
    leonr4 posted the 11/11/2025 at 01:18 PM
    Ils mettront peut être fin à la production de la PS4 en 2026, il n y a quasi plus aucun intérêt de continuer à en produire.

    Ils feraient mieux de se concentrer pleinement sur la PS5 qui n'a toujours pas démarré sa gen réellement.
    fan2jeux posted the 11/11/2025 at 01:18 PM
    foxstep posted the 11/11/2025 at 01:18 PM
    Ça fait du bien de voir des têtes Asiats qui nous parle PlayStation au lieu des habituels rats d'égouts a la Hermen

    De toute façon ps6 ça sort quand ça sort mais 2027 c'est trop tôt, même si ça sort cette année tu sais yaura 3 ans de cross gen mini donc 2030 la next gen au plutôt
    skuldleif posted the 11/11/2025 at 01:20 PM
    les jeux représentant la majorité du temps de jeux tourne et tourneront TRES BIEN sur PS5 donc c'est bien normal , le parc actuel va venir completer le parc "next gen" , yaura pas la moindre exclu next gen
    taiko posted the 11/11/2025 at 01:22 PM
    Quand on met 6 ans à lancer une gen... C'est pas étonnant...
    newtechnix posted the 11/11/2025 at 01:24 PM
    Très bonne idée on a encore rien vu
    altendorf posted the 11/11/2025 at 01:30 PM
    Pas surprenant, on l'a déjà dit qu'on va se bouffer de la cross-gen avec la PS6. C'est impossible pour un constructeur de se passer d'un parc installé dès le lancement d'une nouvelle console.
    guiguif posted the 11/11/2025 at 01:31 PM
    Traduction: vous allez bouffer du crossgen durant la PS6.
    supasaiyajin posted the 11/11/2025 at 01:32 PM
    Ça veut pas forcément dire que la PS6 va sortir plus tard, juste que la PS5 sera supportée plus longtemps. Donc faut s'attendre à pas mal de jeux crossgen au lancement de la PS6, et forcément, les gens vont râler.
    rocan posted the 11/11/2025 at 01:35 PM
    Ils n'avaient pas dit que la PS5 avait entamé sa décrue l'année dernière ?
    leonr4 posted the 11/11/2025 at 01:37 PM
    C'est impossible pour un constructeur de se passer d'un parc installé dès le lancement d'une nouvelle console.

    altendorf Pourtant ils n'avaient aucun mal à le faire jusqu'à la gen PS4 en proposant de vraies exclusivités dés le lancement.

    C'est juste leur cupidité, à vouloir toujours gagner plus et je mets les 3 dedans les a poussé vers cette nouvelle direction du cross gen pendant toute une génération à se demander à quoi ça sert de prendre ces consoles day one ? et perso je trouve que ça envoie un mauvais message.
    nigel posted the 11/11/2025 at 01:39 PM
    leonr4 Pourtant ils n'avaient aucun mal à le faire jusqu'à la gen PS4
    Encore une fois, pas les même coûts de fonctionnement, le marché d'il y a 15 ans n'est pas le même que celui d'aujourd'hui tout simplement
    nigel posted the 11/11/2025 at 01:40 PM
    les même coûts de développement*
    altendorf posted the 11/11/2025 at 01:42 PM
    leonr4 Les coûts, le temps de développement, les jeux AAA.
    leonr4 posted the 11/11/2025 at 01:43 PM
    nigel Certes mais ça fait au moins 2 ans que le parc PS5 est plus que suffisant, on ne va pas se mentir ils auraient du déjà stopper avec la PS4 dés 2022 et l'abandonner pour inciter tout le monde à passer sur PS5 au lieu de continuer à forcer avec le cross gen.
    cyr posted the 11/11/2025 at 01:47 PM
    Jenicris que tu me semble bien naïf.

    La ps6 arrive en 2027~2028.

    A moins que tu pense que sony va laisser dégainer tous seul Microsoft...

    La dernière fois que ça c'est produit, c'etais la gen ps360. On a vu le résultat.
    kratoszeus posted the 11/11/2025 at 01:48 PM
    Tant mieux je viens d'acheter la pro d'occasion
    jenicris posted the 11/11/2025 at 01:48 PM
    cyr mdr j'ai jamais dit que la PS6 sortirait après 2028.
    J'ai toujours dit que ça serait 2027 ou 2028

    Juste que le cross gen va durer comme jamais.

    Encore une fois tu racontes n'importe quoi, ça devient une habitude avec toi
    sardinecannibale posted the 11/11/2025 at 01:50 PM
    Génération moisie. Je doute qu'ils se réveillent maintenant.
    hyoga57 posted the 11/11/2025 at 01:52 PM
    jenicris Mais ne lui réponds pas, c’est juste un ignare.
    hyoga57 posted the 11/11/2025 at 01:56 PM
    leonr4 De mémoire, Sony n’avait produit qu’un million de PS4 pendant la période où la PS5 avait des soucis.

    Elle n’est plus produite depuis quelques temps je pense, surtout vu ses ventes au Japon.
    hyoga57 posted the 11/11/2025 at 01:58 PM
    Et pour le cross-gen, le souci c’est pas Sony, mais les tiers.

    Chez la concurrence c’est pareil. Rien qu’avec la Switch c’est parti jusqu’en 2030.
    zekk posted the 11/11/2025 at 02:14 PM
    jenicris Il ne faut pas faire attention, cyr a de gros problèmes de compréhension à la lecture, il ne devrait pas être aussi agressif pour quelqu'un qui ne comprend pas grand chose
    jenicris posted the 11/11/2025 at 02:16 PM
    hyoga57 zekk c'est la mode avec certains sur ce site de tout déformer comme ça les arrange!
    51love posted the 11/11/2025 at 02:24 PM
    La PS5 est une mach très bien conçue pour (sur)vivre quasi jusqu'à la sortie de la PS7 vers 2035 donc ça a rien d'étonnant, les tiers et Sony eux mêmes soutiendront la PS5 très longtemps, je doute que la PS6 ait des caractéristiques techniques qui pousseront la masse à migrer rapidement.

    Les jeux en superior sur PS6, mais on va compter les exclusivités sur les doigts des mains, et c'est mieux pour le monde.

    Moins de risque pour les dev, des jeux avec plus de budget
    leonr4 posted the 11/11/2025 at 02:27 PM
    hyoga57 Elle est toujours en production mais en petites quantités.
    D'ailleurs elle se vend toujours, même si pas énormément mais elle se vend encore.

    Aux USA par exemple selon NPD/Circana
    2022 : 50k
    2023 : 230k
    2024 : 30k

    Au Japon d'après Famitsu
    2022 : 23k
    2023 : 73k
    2024 : 14k

    Pour les autres marchés aucune idée.
    romgamer6859 posted the 11/11/2025 at 02:27 PM
    la cross gen va durer longtemps et je ne suis pas pressé
    keiku posted the 11/11/2025 at 02:43 PM
    C'est en effet la décision la plus sensée et la plus logique a prendre, vu le temps qu'il a fallu pour que la gen démarre et vu son catalogue actuelle...

    mais même mi vie ca me semble encore trop peu, mais au moins il se rendent compte qu'une ps6 en 2027 c'est suicidaire...

    et comme toujours il faudra voir si corrélation il y a entre les dires et les actes, mais la sensation que l'idéologie jim ryan a (enfin) été mise a la poubelle est déja un bon point, reste encore la politique du catalogue de jeu et surtout d'exclu qui pose toujours problème sur le long terme, et les prix qui doivent baisser et surtout partir dans un sens opposé a 180° a xbox (moins viser le marché américain en terme de production comme de publique, moins de service, plus de physique et plus le marché asiatique) , et la on y est pas encore mais on sent qu'il y a une prise de conscience chez sony maintenant il faut l'appliquer et surtout le plus important la stabiliser sur le long terme pour que le prochain boufon qui sera élu ne vienne pas détruire tous ce que les précédent ont créer...
    hyoga57 posted the 11/11/2025 at 02:52 PM
    leonr4 Cette année en tout cas, il se vend genre 20 PS4 par semaine au Japon.
    leonr4 posted the 11/11/2025 at 03:02 PM
    hyoga57 Oui cette année c'est l'année de trop, elle est morte au japon je crois même pas 1000 unités pour 2025, possible que ça soit aussi le cas ailleurs.
    balf posted the 11/11/2025 at 03:16 PM
    leonr4 pourquoi ce pic de vente en 2023 ? Y a t il une explication à celà ?
    leonr4 posted the 11/11/2025 at 03:23 PM
    balf Franchement je ne sais pas la vraie raison de ce petit rebond aux states en 2023, peut être c'est lié à l'après covid + hausse des prix des next gen mais pas vraiment sur de ça.
    hyoga57 posted the 11/11/2025 at 03:45 PM
    leonr4 Et la véritable info, c’est que d’après les codes fournis dans les jeux, ce sera fini en 2026.
    balf posted the 11/11/2025 at 03:59 PM
    leonr4 ça ne peut être que ça, je ne vois pas d'autres explications, merci pour l'info
    jenicris posted the 11/11/2025 at 04:27 PM
    romgamer6859 pareil.
    e3ologue posted the 11/11/2025 at 04:38 PM
    C'est sensé, faire des consoles plus puissante et plus cher, pour faire des jeux plus beau et plus grand, ça n'a aucun intérêt, autant pousser le produit jusqu'à ses limites commerciales.
    leonr4 posted the 11/11/2025 at 05:02 PM
    balf
    hyoga57 Il serait temps qu'ils tournent la page PS4, on se rend pas compte mais la prochaine Xbox c'est 2026/2027
    hyoga57 posted the 11/11/2025 at 05:10 PM
    leonr4 J’ai vu qu’il y avait des jeux de prévu en 2026 sur PS4 et Xbox One.
    leonr4 posted the 11/11/2025 at 05:11 PM
    hyoga57 Oui il y en a quelques jeux tiers de prévu encore c'est abusé.
    maxx posted the 11/11/2025 at 05:33 PM
    C'est très bien. Mais les gens vont du coup dire en 2030 "ouais la gen a toujours pas commencé etc etc". Faudra juste se rendre compte que ça n'a plus de sens de parler de gen. Et c'est pas parce qu'un jeu est cross gen qu'il n'a pas d'intérêt sur la plateforme plus récente, c'est pas parce que l'ancienne gen est encore répandue que la nouvelle n'existe pas. Parce que sinon le PC on en est où?
    Quand on dit que la gen actuelle n'a pas commencé, faut se rendre compte que ceux qui ont les consoles depuis 2020 profitent des jeux dans leurs meilleure forme depuis 5 ans et va falloir abandonner l'idée de jeux exclusifs a une génération surtout quand le marché va se remplir de handheld.
    jackfrost posted the 11/11/2025 at 05:36 PM
    Ça se tient, il ne faut pas précipiter les choses, surtout si c'est pour sortir une console à 1 000€.
    jackfrost posted the 11/11/2025 at 05:37 PM
    Et j'oubliais la ps5 pro qui prend plus de sens.
    jenicris posted the 11/11/2025 at 05:57 PM
    Merci à l'ami leonr4
    yukilin posted the 11/11/2025 at 06:13 PM
    sachant que je compte rester longtemps sur ma PS5 et qu'avoir une future PS6 pour des promesses techniques qui ne m'intéressent pas n'est pas du tout une priorité, je suis bien content de savoir que Sony veut prolonger la vie de sa PS5 et continuer à faire du cross gen.
    De toute façon, vu les coûts de l'industrie actuellement (et ça ne va pas s'arranger), plus le fait que techniquement on atteint des limites, ça ne sert plus à grand chose de vouloir une nouvelle console plus puissante aussi rapidement.
    l3andr3 posted the 11/11/2025 at 06:32 PM
    Mi vie on y croit quand on parle de génération de console .... compte tenu quelle sera cross génération comme la Ps4, là ok .... cela va de soi
    jenicris posted the 11/11/2025 at 06:52 PM
    l3andr3 ça sera bien entendu comme tu dis lié au cross gen
    La PS6 ça sera 2027 voir 2028 grand max a mon avis
    nyseko posted the 11/12/2025 at 08:37 AM
    Oui ils feront du crossgen comme ils l'ont fait pour la PS4, ce coup ci au moins ils le disent directement.
