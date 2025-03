- S'inspire des jeux point and click de Sierra, Monkey Island et Half Life 2 - Moins de prise en main dans le récit, mentionne un moment où vous pouviez regarder Eli (dans HL2) et il vous faisait un clin d'œil, que vous pouvez manquer mais aussi mémorable si vous parvenez à le voir.- Il a commencé à travailler sur ce projet il y a maintenant 4 ans.- 2000 ans dans le futur, s'écarte de notre réalité de la fin des années 1980.- Druckmann plaisante : "Nous avons fait un jeu avec TLOU2, nous avons pris certaines décisions créatives qui nous ont valu beaucoup de haine. Beaucoup de gens l'ont aimé, beaucoup de gens l'ont détesté (Garland répond "on s'en fout"). Exactement. La blague, c'est "vous savez quoi, faisons quelque chose dont les gens ne se soucieront pas autant, faisons un jeu sur la foi et la religion"- L'équipe a passé des années à travailler sur la chronologie de l'univers et sur la façon dont cette religion a changé au fil des ans, depuis le prophète originel jusqu'à l'évolution, en passant par la bâtardise, etc.- L'équipe voulait faire un jeu sur la solitude : "Tant de jeux que nous avons faits étaient axés sur le fait qu'il y avait toujours un allié à côté de vous, en parlant - je veux vraiment que vous soyez perdu dans un endroit où vous ne savez vraiment pas ce qui s'est passé ici, qui sont les gens ici, quelle était leur histoire".- Personne n'a entendu parler de Sempiria depuis 600 ans. Jordan (personnage principal) doit découvrir ce qui s'est passé si elle veut s'échapper.