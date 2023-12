"J'ai une idée de la façon dont les combats de Final Fantasy devraient être et se sentir", a déclaré le directeur du jeu dans l'interview accordée à Game Informer. "Nous voulons conserver cet élément de stratégie intact, dans lequel le joueur prend en compte les faiblesses élémentaires des ennemis pendant le combat, tout en utilisant ces mouvements d'action et en étant engagé. C'est ce que j'ai toujours pensé de la façon dont nous devions aborder les combats de Final Fantasy. [...] Je pensais que c'était vraiment vital pour ce jeu ; je ne voulais pas que ce soit un jeu d'action ou de combat basé sur les réflexes ; nous voulions combiner tous ces éléments."

"Étant donné que la série Final Fantasy met fortement l'accent sur ses personnages, je pense que l'action renforce cet aspect et permet aux joueurs de s'immerger davantage dans les personnages pendant qu'ils jouent ", a déclaré le directeur des combats. "En plus des batailles stratégiques qui sont, selon moi, la clé de Final Fantasy VII, je voulais voir comment je pouvais mélanger au mieux ces deux éléments de commandement et de bataille stratégique avec l'action qui permet cette immersion.

"Malgré tous les changements à venir, l'avant-première de Final Fantasy 7 Rebirth me rassure sur le fait que le jeu ne sera pas transformé en quelque chose de méconnaissable. Et maintenant, je suis plus enthousiaste à l'idée de découvrir ce qu'il apporte."

Dans une interview publiée dans le magazine Game Informer, le directeur créatif de Final Fantasy 7 Rebirth, Tetsuya Nomura, et le directeur des combats, Teruki Endo, ont parlé de l'équilibre unique qu'ils ont dû trouver lors du développement du moteur de combat et du fait que l'élément de stratégie fait partie intégrante de l'histoire de la franchise.Avec Rebirth, les combats auront encore plus d'éléments tactiques avec l'introduction des attaques d'équipe où les membres du groupe peuvent combiner leurs mouvements lors d'un combat. Selon le directeur des combats Teruki Endo, la série Final Fantasy comporte de nombreux personnages qui apportent un style et une utilité particulière au combat. Pour Rebirth, il était particulièrement important que les combats mettent en valeur ces personnages et leur permettent de s'exprimer.Jusqu'à présent, Final Fantasy 7 Rebirth s'annonce comme une amélioration considérable par rapport au scénario original centré sur Midgar, permettant aux joueurs d'explorer un monde plus vaste. Dans la récente avant-première de GamesRadar, le rédacteur en chef Iain Harris a déclaré :