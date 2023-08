Twitter The Snitch

The Snitch, qui commence à être bien connu dans le secteur du jeu vidéo pour avoir leak nombre de jeux à l'avance par le passé, donne des précisions sur les deux modes graphiques du prochain Spider-Man 2:Spider-Man 2 sortira le 20 octobre 2023 sur PS5.

Mode fidélité : - 30FPS - Résolution de base 4K - Ray-Tracing et effets visuels supplémentaires Mode performance : - 60FPS - Sans Ray-Tracing et effets visuels supplémentaires - 4K upscale.

