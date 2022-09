Il mentionne également que, d'après les commentaires des bêta-testeurs, FF16 est une véritable montagne russe d'action et d'histoire qui, une fois que vous êtes dans le train, tourne à plein régime et ne s'arrête plus du début à la fin.

En ce qui concerne les "ajustements faits pour les personnes qui ne sont pas friandes de jeux d'action", Yoshi-P explique que l'équipe a passé beaucoup de temps et d'argent pour garantir différents types de styles de jeu et de mécanismes qui permettent à tout le monde de jouer au jeu, même s'ils ne sont pas doués pour les jeux d'action en soi.

posted the 09/18/2022 at 07:10 AM by jenicris