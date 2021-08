PS5 LTD : 10,1 millions

PS4 LTD : 116,4 millions



Sony réalise le meilleur chiffre d'affaires pour un premier trimestre (Q1 : avril-juin) de l'histoire du jeu vidéo.



Top 3 des meilleurs Q1 de tous les temps :



1-Sony Q1 FY21

2-Sony Q1 FY20

3-Sony Q1 FY18



Comparaison PS5/PS4 :



-PS5 au 30 juin 2021 : 10,1 millions d'unités livrées.

-PS5 au 18 juillet 2021 : 10 millions d'unités vendues.



-PS4 au 30 juin 2014 : 10,4 millions d'unités livrées.

-PS4 au 12 Aout 2014 : 10 millions d'unités vendues.



*Au niveau software, la PS4 c'est : + 1.638 milliard de jeux vendus (record).

Aujourd'hui, lors de la conférence téléphonique trimestrielle de Sony destinée aux investisseurs et aux analystes, le directeur financier Hiroki Totoki a évoqué la capacité de la société à fabriquer suffisamment d'unités PS5 pour atteindre ses objectifs de vente.



Interrogé sur la pénurie actuelle de semi-conducteurs, Totoki-san a indiqué que l'objectif de livraison de la PS5 cette année a été fixé et que Sony a obtenu le nombre de chipsets nécessaires pour atteindre cet objectif.



Plus tôt dans l'appel, Totoki-san a confirmé que l'objectif pour l'année fiscale est supérieur à 14,8 millions (ce qui porterait la console à plus de 22,6 millions d'unités expédiées au total depuis sa sortie. Actuellement, on en est à 10,1 millions d'unités au 30 juin, dont 10 millions ont été estimées vendues au 18 juillet).



Il a également ajouté que le plan visant à atteindre la rentabilité hardware avec la PS5, y compris ses périphériques, "se déroule sans heurts".



A propos de Ratchet & Clank : Rift Apart qui ont dépassé les espérances:

Les ventes de jeux first party ont diminué d'une année sur l'autre au cours du trimestre en raison de la comparaison avec The Last of Us Part II. Ceci étant dit, les ventes de tous les jeux lancés par Sony entre avril et juin, y compris Ratchet & Clank : Rift Apart et MLB The Show 21 ont dépassé les attentes de la société.



En particulier, MLB The Show 21 a contribué de manière " significative " aux ventes et aux bénéfices du trimestre, notamment grâce aux fortes ventes de DLC.

Ils ont également parlé brièvement de l'accélération des acquisitions et de la manière dont Nixxes sera utilisé pour les portages ainsi que pour soutenir tous les studios PlayStation de manière horizontale :

Il a également ajouté que PlayStation Studios accélère ses investissements pour renforcer ses capacités de production, mentionnant l'acquisition de Housemarque comme exemple et que sept des treize studios de Sony ont été acquis.



Totoki-san a également mentionné l'acquisition de Nixxes, qui dispose "d'une excellente technologie pour le portage de de jeux entre différentes plateformes telles que le PC." Sony s'attend à ce que "Nixxes offre un soutien technologique à tous ses studios de manière horizontale."