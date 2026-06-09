Rockstar Games et Sony se sont associés pour lancer deux manettes sans fil DualSense inspirées de Grand Theft Auto 6. Disponibles en noir et en blanc, ces manettes arborent des motifs supplémentaires gravés aux côtés des éléments habituels de la DualSense, évoquant ainsi l'ambiance de Vice City.
Les versions noire et blanche présentent toutes deux une finition chatoyante aux reflets changeants, rappelant les nuances de violet et de bleu qui caractérisent l'atmosphère visuelle de Vice City. Elles intègrent également des motifs de palmiers moulés directement dans la coque, ainsi que le logo Grand Theft Auto 6 gravé sur le pavé tactile central.
Ces deux variantes de la manette sans fil DualSense – Édition Grand Theft Auto 6 seront disponibles en quantités limitées. Si la version blanche incarne Vice City en plein jour, la version noire capture l'énergie de la vie nocturne de la ville. Elles sont proposées au prix de 84,99 $ chacune et sortiront en même temps que Grand Theft Auto 6, le 19 novembre. Les précommandes pour les deux modèles débuteront le 10 septembre.
Grand Theft Auto 6 s'annonce comme l'une des sorties majeures de l'année. Le titre a récemment fait l'objet d'une présentation « Extended Look » (aperçu étendu) diffusée en exclusivité temporaire sur la plateforme de streaming Netflix. L'entreprise a annoncé plus tôt cette semaine que cette présentation avait rencontré un franc succès, cumulant plus de 31 millions de vues en une seule semaine. Cet aperçu a également permis de découvrir comment le jeu tourne sur une PS5 standard. Outre la PS5, Grand Theft Auto 6 sortira également sur Xbox Series X/S le même jour.