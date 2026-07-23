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nicolasgourry
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Pour le même prix 49,99€
Version Physique PS5 : tu as deux jeux (Citizen Sleeper 1+2)
Version Physique Switch 2 : tu as qu'un seul jeu (Citizen Sleeper 2)

En démat : Citizen Sleeper (19,99€) / Citizen Sleeper 2 (24,99€) même tarif (hors promo) sur le PSN/L'eShop.

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    posted the 07/23/2026 at 08:35 AM by nicolasgourry
    comments (16)
    fan2jeux posted the 07/23/2026 at 08:39 AM
    Alors que ça doit être plus agréable de faire ce genre de jeu sur un switch en mode portable vu la quantité de lecture à faire
    aozora78 posted the 07/23/2026 at 08:46 AM
    C'est plutôt la "CREVARD" édition sur Switch 2
    kikoo31 posted the 07/23/2026 at 09:04 AM
    Il a pas un mec dans la comm qui s'est dit qu'il y avait un souci quelque part ???
    masharu posted the 07/23/2026 at 09:25 AM
    kikoo31 Je crois que le premier opus n'est pas sorti en physique sur PS5 (il est en physique sur NS1).
    evasnake posted the 07/23/2026 at 09:44 AM
    J'imagine que c'est pcq ils savent que les joueurs Nintendo ont plus d'argent pour les jeux physique
    nicolasgourry posted the 07/23/2026 at 09:45 AM
    masharu
    Version physique 34,99 € sur Switch de Citizen Sleeper 1
    Version physique 49,99 € sur Switch 2 de Citizen Sleeper 2
    Le tout : 84,98 €

    Version physique PS5 qui réunit Citizen Sleeper 1 & 2 = 49,99 €
    Logiquement, la version PS5 devrait coûter 84,98 €.
    Si admettons les versions physiques coûtent 10 € de moins sur PS5, ça devrait coûter 74,98 €.

    Sachant que sur l'eShop et le PSN, les jeux sont aux mêmes tarifs (hors promo).
    cyr posted the 07/23/2026 at 09:48 AM
    nicolasgourry alors autant acheter le jeux en demat. Les boîtes c'est le mal.
    nicolasgourry posted the 07/23/2026 at 09:53 AM
    cyr Rien a voir, c'est l'abus de certains éditeurs avec le tarif du physique, c'est là le soucis, comme pour tout, tout est question de dosage (et de régulation).
    masharu posted the 07/23/2026 at 09:54 AM
    nicolasgourry
    Je crois que le premier opus n'est pas sorti en physique sur PS5 (il est en physique sur NS1).
    nicolasgourry posted the 07/23/2026 at 09:57 AM
    masharu C'est vrai, mais ça ne change rien au problème : ça n'explique pas pourquoi la compilation sur PS5 est vendue au même prix qu'un jeu unique, alors que le contenu est doublé.
    nyseko posted the 07/23/2026 at 10:04 AM
    C'est parce qu'ils savent que personne n'achète en physique sur PlayStation (c'est Sony qui le dit) donc il faut brader pour attirer le chalan.

    Plus sérieusement, c'est le coût de la cartouche à 16€ contre un BR à 1€.
    cyr posted the 07/23/2026 at 10:05 AM
    nicolasgourry ben avec le demat, c'est l'editeur qui fixe le prix.

    Quand au jeux physique, chacun fait comme il veut. Et donc ben on a des cas comme ici.
    nicolasgourry posted the 07/23/2026 at 10:14 AM
    cyr C'est bien le problème : rejeter ça sur la liberté de chacun ne change rien au fait que c'éditeur - qu'il soit simple éditeur ou constructeur de la console - garde la main sur les prix et profite du système (politique de l'offre).
    22 posted the 07/23/2026 at 10:28 AM
    aozora78
    keiku posted the 07/23/2026 at 11:21 AM
    nicolasgourry ton choix c'est de l'acheter ou tu veux... ou de ne pas l'acheter du tout
    nicolasgourry posted the 07/23/2026 at 11:24 AM
    keiku La liberté c'est quand tu as le choix de refuser, mais si tu n'as pas les moyens, la notion de choix n'a plus de sens, tu ne peux que refuser.
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