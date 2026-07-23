Pour le même prix 49,99€
Version Physique PS5
: tu as deux jeux (Citizen Sleeper 1+2)
Version Physique Switch 2
: tu as qu'un seul jeu (Citizen Sleeper 2)
En démat : Citizen Sleeper (19,99€) / Citizen Sleeper 2 (24,99€) même tarif (hors promo) sur le PSN/L'eShop.
Que dire...
tags :
posted the 07/23/2026 at 08:35 AM by nicolasgourry
Version physique 34,99 € sur Switch de Citizen Sleeper 1
Version physique 49,99 € sur Switch 2 de Citizen Sleeper 2
Le tout : 84,98 €
Version physique PS5 qui réunit Citizen Sleeper 1 & 2 = 49,99 €
Logiquement, la version PS5 devrait coûter 84,98 €.
Si admettons les versions physiques coûtent 10 € de moins sur PS5, ça devrait coûter 74,98 €.
Sachant que sur l'eShop et le PSN, les jeux sont aux mêmes tarifs (hors promo).
Plus sérieusement, c'est le coût de la cartouche à 16€ contre un BR à 1€.
Quand au jeux physique, chacun fait comme il veut. Et donc ben on a des cas comme ici.