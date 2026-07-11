Lors d'une récente promotion sur Amazon, le jeu PS5 Lost Soul Aside était vendu 9,99 $ en version physique (disque). Au même moment, quel était le prix du même jeu sur le PlayStation Store ? 39,59 $. Soit quatre fois plus cher pour un simple fichier numérique. Cet écart n’est pas le fruit du hasard : c’est le système qui fonctionne exactement comme prévu. De plus, Sony a confirmé sur le PlayStation Blog qu’à partir de janvier 2028, toutes les nouvelles sorties de jeux PlayStation seraient exclusivement numériques, reléguant ainsi l’option la moins chère au rang de vestige du passé. Si vous craignez de payer trop cher, cette évolution mérite toute votre attention. Des exemples documentés montrent que les disques physiques sont régulièrement vendus 40 à 75 % moins cher que les versions numériques, avec des cas extrêmes atteignant 90 % selon des comparaisons rapportées par la communauté. Ce schéma se répète pour différents titres et régions :
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater : environ 25 $ en physique contre 42 $ en numérique, soit un surcoût de 40 à 45 % pour le téléchargement.
- NBA 2K24 : 29,99 $ en magasin contre 79,99 $ sur le PlayStation Store, selon une discussion sur les prix sur NeoGAF. La version numérique coûte 167 % plus cher.
-Dark Souls III : moins de 20 $ en physique chez GameStop contre environ 60 $ en numérique, comme signalé sur le subreddit r/PS5.
En Australie, trois ans après le lancement, le prix des copies physiques descend souvent en dessous de 40 AUD, tandis que celui des versions numériques se maintient entre 60 et 70 AUD. La raison en est simple. Les détaillants se disputent l’espace en rayon et les invendus représentent un coût ; les prix baissent donc de manière permanente. Le PlayStation Store fonctionne davantage comme l’App Store d’Apple : un écosystème fermé (« jardin clos ») sans aucune pression concurrentielle, rappelant la façon dont certains jeux vidéo subissent des restrictions liées à la plateforme qui limitent le choix des consommateurs. Sony et les éditeurs fixent les prix du numérique et ne les ajustent que lors de périodes de promotions programmées.
Le marché de l’occasion offre une autre soupape de sécurité que les licences numériques ne peuvent reproduire. Si vous avez déjà revendu trois anciens jeux pour en financer un nouveau, cette logique économique disparaît avec la fin du support physique. Ce que janvier 2028 signifie concrètement pour votre portefeuille. Sony qualifie ce virage d'« évolution naturelle », mais les joueurs qui continuent d'acheter des versions physiques appartiennent précisément à la catégorie des acheteurs soucieux de leur budget, ceux qui profitent le plus de la tarification des disques.
Sony présente ce changement comme une réponse aux habitudes de consommation. Selon des analyses du secteur, au quatrième trimestre de l'exercice 2025, environ 85 % des ventes de jeux complets sur PS4 et PS5 étaient déjà réalisées au format numérique. Les observateurs du marché, attentifs à des événements comme la GDC 2026, ont relevé des évolutions plus larges touchant à la fois les développeurs et les consommateurs au sein de l'écosystème du jeu vidéo. Une analyse qui se tient, sur le papier. Toutefois, selon Yahoo Finance, Sony a également distribué des dizaines de millions de disques physiques en 2025. Cette part restante représente des personnes bien réelles : des joueurs attentifs à leur budget, des parents et des utilisateurs vivant dans des régions où la qualité de la connexion rend le téléchargement de fichiers volumineux peu pratique.
« Passer au tout numérique peut signifier que les jeux du PlayStation Store sont plus chers que leur équivalent physique. » — un YouTubeur spécialisé dans la tech analysant la politique tarifaire de PlayStation
Des outils de suivi des prix comme PSprices.com peuvent vous aider à tirer parti des promotions numériques au moment opportun. Mais encore faut-il faire preuve de patience et de timing pour saisir la bonne affaire. Un disque à 10 dollars, lui, ne demande rien de tout cela. La PS5 sera presque certainement la dernière PlayStation sur laquelle le lecteur de disque vous permettra de réaliser des économies substantielles sur les nouveautés ; organisez votre ludothèque en conséquence.
Source : https://www.gadgetreview.com/data-just-proved-that-physical-playstation-games-can-be-up-to-90-cheaper-than-buying-them-digitally/
Avant, il était fort LOGIQUE de penser et de constater qu’un jeu demat coûtait moins cher qu’un jeu avec intermédiaires... ensuite, c’était déjà choquant de constater que le tarif était le même car les joueurs ont envoyé le mauvais signal.
Le problème n’est pas le prix à mes yeux, si c’est trop cher, je n’achète pas, fin de l’histoire ! C’est plutôt l’histoire de la possession ! Garder nos jeux numériques quoi qu’il arrive ! C’est la dessus que les joueurs devraient s’investir !
Stop les dramas à un moment.
Article sans intérêt.
solarr Merci...
Sur le long terme, le dématérialisé est moins chère, surtout avec les promotions.
Stop de tout avaler à un moment.
yogfei le prêt existe en dema, si tu est prêt à prêter ton bien, tu peux prêter ton compte de jeu
J’espère que vos poches sont pleines mes loulous. Parce que vous allez douiller sec.