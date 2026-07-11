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Intergalactic : The Heretic Prophet
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name : Intergalactic : The Heretic Prophet
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
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[PlayStation tout numérique] Les disques physiques sont régulièrement vendus 40 à 75 % moins cher


Lors d'une récente promotion sur Amazon, le jeu PS5 Lost Soul Aside était vendu 9,99 $ en version physique (disque). Au même moment, quel était le prix du même jeu sur le PlayStation Store ? 39,59 $. Soit quatre fois plus cher pour un simple fichier numérique. Cet écart n’est pas le fruit du hasard : c’est le système qui fonctionne exactement comme prévu. De plus, Sony a confirmé sur le PlayStation Blog qu’à partir de janvier 2028, toutes les nouvelles sorties de jeux PlayStation seraient exclusivement numériques, reléguant ainsi l’option la moins chère au rang de vestige du passé. Si vous craignez de payer trop cher, cette évolution mérite toute votre attention. Des exemples documentés montrent que les disques physiques sont régulièrement vendus 40 à 75 % moins cher que les versions numériques, avec des cas extrêmes atteignant 90 % selon des comparaisons rapportées par la communauté. Ce schéma se répète pour différents titres et régions :

- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater : environ 25 $ en physique contre 42 $ en numérique, soit un surcoût de 40 à 45 % pour le téléchargement.
- NBA 2K24 : 29,99 $ en magasin contre 79,99 $ sur le PlayStation Store, selon une discussion sur les prix sur NeoGAF. La version numérique coûte 167 % plus cher.
-Dark Souls III : moins de 20 $ en physique chez GameStop contre environ 60 $ en numérique, comme signalé sur le subreddit r/PS5.

En Australie, trois ans après le lancement, le prix des copies physiques descend souvent en dessous de 40 AUD, tandis que celui des versions numériques se maintient entre 60 et 70 AUD. La raison en est simple. Les détaillants se disputent l’espace en rayon et les invendus représentent un coût ; les prix baissent donc de manière permanente. Le PlayStation Store fonctionne davantage comme l’App Store d’Apple : un écosystème fermé (« jardin clos ») sans aucune pression concurrentielle, rappelant la façon dont certains jeux vidéo subissent des restrictions liées à la plateforme qui limitent le choix des consommateurs. Sony et les éditeurs fixent les prix du numérique et ne les ajustent que lors de périodes de promotions programmées.

Le marché de l’occasion offre une autre soupape de sécurité que les licences numériques ne peuvent reproduire. Si vous avez déjà revendu trois anciens jeux pour en financer un nouveau, cette logique économique disparaît avec la fin du support physique. Ce que janvier 2028 signifie concrètement pour votre portefeuille. Sony qualifie ce virage d'« évolution naturelle », mais les joueurs qui continuent d'acheter des versions physiques appartiennent précisément à la catégorie des acheteurs soucieux de leur budget, ceux qui profitent le plus de la tarification des disques.

Sony présente ce changement comme une réponse aux habitudes de consommation. Selon des analyses du secteur, au quatrième trimestre de l'exercice 2025, environ 85 % des ventes de jeux complets sur PS4 et PS5 étaient déjà réalisées au format numérique. Les observateurs du marché, attentifs à des événements comme la GDC 2026, ont relevé des évolutions plus larges touchant à la fois les développeurs et les consommateurs au sein de l'écosystème du jeu vidéo. Une analyse qui se tient, sur le papier. Toutefois, selon Yahoo Finance, Sony a également distribué des dizaines de millions de disques physiques en 2025. Cette part restante représente des personnes bien réelles : des joueurs attentifs à leur budget, des parents et des utilisateurs vivant dans des régions où la qualité de la connexion rend le téléchargement de fichiers volumineux peu pratique.

« Passer au tout numérique peut signifier que les jeux du PlayStation Store sont plus chers que leur équivalent physique. » — un YouTubeur spécialisé dans la tech analysant la politique tarifaire de PlayStation

Des outils de suivi des prix comme PSprices.com peuvent vous aider à tirer parti des promotions numériques au moment opportun. Mais encore faut-il faire preuve de patience et de timing pour saisir la bonne affaire. Un disque à 10 dollars, lui, ne demande rien de tout cela. La PS5 sera presque certainement la dernière PlayStation sur laquelle le lecteur de disque vous permettra de réaliser des économies substantielles sur les nouveautés ; organisez votre ludothèque en conséquence.

Source : https://www.gadgetreview.com/data-just-proved-that-physical-playstation-games-can-be-up-to-90-cheaper-than-buying-them-digitally/
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    solarr
    posted the 07/11/2026 at 04:06 AM by link49
    comments (20)
    solarr posted the 07/11/2026 at 04:47 AM
    Il y en a qui vont nous dire que le seul demat c’est bien, pourquoi se plaint-on, c’est tellement plus simple de cliquer que de chercher une galette Un quart d’heure (!!! au 3eme etage de leur ludotheque avec escabeau)) - alors que des maths, Sony sait bien les utiliser.
    solarr posted the 07/11/2026 at 04:54 AM
    Et puis on a vu récemment que les chiffres, on les fait parler comme on veut...
    Avant, il était fort LOGIQUE de penser et de constater qu’un jeu demat coûtait moins cher qu’un jeu avec intermédiaires... ensuite, c’était déjà choquant de constater que le tarif était le même car les joueurs ont envoyé le mauvais signal.
    shambala93 posted the 07/11/2026 at 05:11 AM
    Oui alors non, pour avoir vécu au Canada et surtout aux usa, régulièrement le physique est plus cher que le demat. J’ai jamais vu les « offres Leclerc ou carrefour » outre atlantique.

    Le problème n’est pas le prix à mes yeux, si c’est trop cher, je n’achète pas, fin de l’histoire ! C’est plutôt l’histoire de la possession ! Garder nos jeux numériques quoi qu’il arrive ! C’est la dessus que les joueurs devraient s’investir !
    solarr posted the 07/11/2026 at 05:15 AM
    Je l’ai déjà dit ça.
    kikoo31 posted the 07/11/2026 at 05:20 AM
    Ben vu que ça n'existera plus ,il y aura plus de plafond ni de point de comparaison
    ratchet posted the 07/11/2026 at 05:25 AM
    Code en boîte, on aura toujours les offres Leclerc et tout le bordel.

    Stop les dramas à un moment.
    solarr posted the 07/11/2026 at 05:48 AM
    ratchet louer à 70 balles, c'est bien tu as raison.
    ouroboros4 posted the 07/11/2026 at 05:59 AM
    ratchet exactement. Comme GTA VI à 60 au lieu de 80.
    Article sans intérêt.
    yogfei posted the 07/11/2026 at 06:01 AM
    ouroboros4 ratchet Non en magasin on aura peut etre pas les même prix d'achat pour des codes donc pas les même prix de lancement... et ton jeu tu ne peux plus le prêter à un ami ce que je fais régulièrement avec un collègue donc non pas de stop les dramas...

    solarr Merci...
    ouroboros4 posted the 07/11/2026 at 06:04 AM
    yogfei sauf que ça tu n'en sais rien. GTA VI reste un exemple concret. Donc oui drama inutile.
    nyseko posted the 07/11/2026 at 06:19 AM
    C'est le problème avec le day one mais les code-in-the-box devraient permettre d'avoir des offres similaires. Pour le moment.

    Sur le long terme, le dématérialisé est moins chère, surtout avec les promotions.
    keiku posted the 07/11/2026 at 06:47 AM
    il n'y a qu'en france que le prix est plus bas en physique qu'ils disaient... et ils avaient tors, comme d'habitude
    yogfei posted the 07/11/2026 at 06:53 AM
    ouroboros4 Je vis dans le concret GTA je ne pourrais jamais le prêter a mon collègue et mes amis j'ai tort ?
    gamerdome posted the 07/11/2026 at 07:17 AM
    ratchet Quand, post 2028, tous tes jeux démat seront à 100€ avec une promo par an à 90€, je veux pas te voir venir faire de dramas.

    Stop de tout avaler à un moment.
    kurosu posted the 07/11/2026 at 07:29 AM
    solarr Les promos existent en dema aussi. Et le physique aujourd'hui est aussi une sorte de location, car tout dépend du serveur. Le seul avantage reste la revente, mais à partir de cette idée, tu comptes pas garder à vie ton jeu, donc similaire en quelque chose près du dema

    yogfei le prêt existe en dema, si tu est prêt à prêter ton bien, tu peux prêter ton compte de jeu
    grundbeld posted the 07/11/2026 at 07:32 AM
    Ça a toujours été comme ça. Le physique c’était une alternative, un contre pouvoir, une liberté. Les gens ont décidé de sacrifier leurs droits avec une désinvolture effrayante. Tout ça par fainéantise.

    J’espère que vos poches sont pleines mes loulous. Parce que vous allez douiller sec.
    ratchet posted the 07/11/2026 at 07:48 AM
    solarr sur Switch 2 on loue pour 80e et ça passe bien non ? Pokopia coucou. (Car oui quand il y aura plus de serveur pour les GKC, dans le cul aussi hein)
    ratchet posted the 07/11/2026 at 07:49 AM
    gamerdome si je suis pas content de la proposition et bien j’achète plus c’est aussi simple que ça. C’est ce que j’ai fais pour Microsoft j’en fais pas un drama.
    keiku posted the 07/11/2026 at 07:49 AM
    grundbeld le problème comme toujours c'est que ceux qui sont près a défendre ces pratiques sont ceux qui s'en foute le plus du jv... donc ils passeront a autres choses, laissant les passionnés se débrouiller avec la merde qu'il auront aidé a propager...
    ouroboros4 posted the 07/11/2026 at 07:53 AM
    yogfei sauf que le sujet ici c'est le prix
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