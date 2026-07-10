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[GTA6/Ps5/Ps6] La pression juridique qui s'exerce sur Sony s'intensifie


La pression juridique qui s'exerce sur Sony s'intensifie plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent :

- 1er juillet : Sony annonce la fin des disques pour janvier 2028.
- 3 juillet : Un député fédéral brésilien dépose une plainte officielle en citant GTA 6.
- 8 juillet : L'organisme brésilien de protection des consommateurs rappelle à Sony l'obligation de respecter les droits de propriété sur les contenus numériques.

Il ne s'est écoulé qu'une semaine entre l'annonce et la réaction des autorités. À cela s'ajoutent une action en justice aux Pays-Bas concernant des pratiques tarifaires monopolistiques, les initiatives de responsables politiques français en faveur de lois sur la propriété, les appels au boycott du PS Plus et le débridage des consoles.

GTA 6 est le jeu le plus précommandé de l'histoire. Il devient aussi, bien malgré lui, le cas d'école juridique permettant de déterminer si l'on possède réellement les jeux que l'on achête.

Source : https://www.gtaboom.com/why-this-brazilian-ruling-on-sony-matters-for-gta-6-owners-6317/
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    tripy73
    posted the 07/10/2026 at 04:28 PM by link49
    comments (12)
    churos45 posted the 07/10/2026 at 04:37 PM
    Il faut remettre les choses en perspective. Le Brésil pèse-t-il pour Sony ou est-ce qu'il s'en fout ?

    Ces comptes spécialisés dans l'actu GTA font dans le sensationnel alors que concrètement il ne se passera pas grand chose pour Sony, à mon grand désarroi.
    supasaiyajin posted the 07/10/2026 at 04:39 PM
    Un moyen de faire pression serait d'annuler les précommandes de GTA 6. Surtout que c'est un jeu full démat, c'est pas comme si la quantité était limitée ou que le bonus était incroyable. Puis il est toujours possible de précommander à nouveau avant le 20 novembre. Mais bon, personne ne le fera.
    gamerdome posted the 07/10/2026 at 04:59 PM
    Les GTA, sensé être une satire de la société, est dans la vie réelle le pire que la société de consommation à créée.

    C’est le degré zéro de l'hypocrisie industrielle. Une aberration totale : un code de téléchargement glissé dans une boîte en plastique vide, qui combine absolument tous les défauts du physique et du numérique, sans en offrir aucun des avantages.

    C'est une ineptie, une hérésie totale, tant sur le plan écologique que pour les droits des consommateurs...

    ... il s'en vendra 250 millions.
    grundbeld posted the 07/10/2026 at 05:15 PM
    gamerdome J’aurais pas mieux dit.
    keiku posted the 07/10/2026 at 05:29 PM
    mais en meme temps la console nationale au brésil c'est la megadrive...
    kikoo31 posted the 07/10/2026 at 05:29 PM
    Lol comme si le Brésil seul avait une incidence...
    ducknsexe posted the 07/10/2026 at 05:54 PM
    Le Brésil ? Sega c'est plus fort que toi, que sony et tout le reste.
    rider288 posted the 07/10/2026 at 06:45 PM
    CA me fera toujours rire, le prix monopolistique. Les gens sont au courant, go sur PC pour la concurrence. Et j'entend souvent que Sony decide des prix. Comme si Sony avait son mot à dire sur les jeux Tiers.
    tripy73 posted the 07/10/2026 at 07:00 PM
    A savoir que le Brésil avait déjà fait plier Sony concernant une précédente affaire (je me rappelle plus à quel propos), mais là vu qu’il s'agit d'une partie de l'industrie qui veut nous imposer ce changement et pas juste Sony, je ne sais pas s’ils arriveront à faire bouger les choses...
    cyr posted the 07/10/2026 at 08:16 PM
    La PlayStation est commercialisé au Brésil ?

    tripy73 ben sony peu simplement dire fuck au Brésil et ne pas commercialiser la ps6 au Brésil, tous simplement....
    kikoo31 posted the 07/10/2026 at 09:24 PM
    ducknsexe exactement
    suzukube posted the 07/10/2026 at 09:58 PM
    supasaiyajin yaura po le bonus de préco
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