La pression juridique qui s'exerce sur Sony s'intensifie plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent :
- 1er juillet : Sony annonce la fin des disques pour janvier 2028.
- 3 juillet : Un député fédéral brésilien dépose une plainte officielle en citant GTA 6.
- 8 juillet : L'organisme brésilien de protection des consommateurs rappelle à Sony l'obligation de respecter les droits de propriété sur les contenus numériques.
Il ne s'est écoulé qu'une semaine entre l'annonce et la réaction des autorités. À cela s'ajoutent une action en justice aux Pays-Bas concernant des pratiques tarifaires monopolistiques, les initiatives de responsables politiques français en faveur de lois sur la propriété, les appels au boycott du PS Plus et le débridage des consoles.
GTA 6 est le jeu le plus précommandé de l'histoire. Il devient aussi, bien malgré lui, le cas d'école juridique permettant de déterminer si l'on possède réellement les jeux que l'on achête.
Source : https://www.gtaboom.com/why-this-brazilian-ruling-on-sony-matters-for-gta-6-owners-6317/
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posted the 07/10/2026 at 04:28 PM by link49
Ces comptes spécialisés dans l'actu GTA font dans le sensationnel alors que concrètement il ne se passera pas grand chose pour Sony, à mon grand désarroi.
C’est le degré zéro de l'hypocrisie industrielle. Une aberration totale : un code de téléchargement glissé dans une boîte en plastique vide, qui combine absolument tous les défauts du physique et du numérique, sans en offrir aucun des avantages.
C'est une ineptie, une hérésie totale, tant sur le plan écologique que pour les droits des consommateurs...
... il s'en vendra 250 millions.
tripy73 ben sony peu simplement dire fuck au Brésil et ne pas commercialiser la ps6 au Brésil, tous simplement....