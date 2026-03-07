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[Ps5/Ps6] La Bourse approuve visiblement la dernière décision de Sony


L'annonce récente de Sony, indiquant qu'il cessera de produire des versions physiques de ses jeux PlayStation à partir de janvier 2028, semble avoir profité financièrement à l'entreprise. Selon Investing, le cours de l'action Sony a grimpé d'environ 3,2 % à la Bourse de Tokyo, atteignant 3 354 yens, à la suite de cette déclaration. La publication a souligné que cette hausse survient dans un contexte de marché par ailleurs difficile.



Dans son communiqué, Sony a qualifié cette décision d'« évolution naturelle » pour l'entreprise, visant à s'adapter aux tendances actuelles du marché où les achats de jeux dématérialisés ont largement supplanté ceux des versions physiques. La popularité des consoles dépourvues de lecteur de disque, telles que la PS5 Digital Edition, a probablement joué un rôle majeur dans cette évolution.

« Il s'agit d'une orientation naturelle pour Sony Interactive Entertainment afin de s'adapter aux habitudes des consommateurs, la préférence générale pour les formats numériques dépassant largement celle pour les disques physiques », a expliqué Sony. « Cette transition nous permettra de mieux répondre à la manière dont la majeure partie de notre communauté préfère aujourd'hui accéder aux jeux et y jouer. »

Il est également probable que Sony ait mené de nombreuses discussions avec Take-Two Interactive — société mère de Rockstar Games, le studio à l'origine de Grand Theft Auto 6 — en amont de la sortie du titre, prévue pour le 19 novembre. Le jeu sera commercialisé sans aucun disque inclus dans les boîtes physiques ; il sera uniquement disponible en version numérique ou via des codes de téléchargement.

Source : https://gamingbolt.com/playstation-announcing-the-end-of-physical-game-releases-resulted-in-rise-in-stock-prices/
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    aeris201
    posted the 07/03/2026 at 08:47 AM by link49
    comments (14)
    solarr posted the 07/03/2026 at 08:52 AM
    Trends du marché, qui les oriente ? nou. Nou sans "s" - comme dirait l'autre je n'en fais pas partie -, ont décidé, les industries s'adaptent. Preuve de la puissance du "nous".
    shinz0 posted the 07/03/2026 at 08:56 AM
    Les investisseurs approuvent la décision, logique ils vont se faire plus d'argent
    rogeraf posted the 07/03/2026 at 09:03 AM
    La finance en mode joie quand il s'agit de niquer les clients Playstation. Trump a envie d'acheter pleins d'actions Sony en ce moment
    nicolasgourry posted the 07/03/2026 at 09:06 AM
    https://www.youtube.com/watch?v=GSTtLWpM3uU
    justx posted the 07/03/2026 at 09:23 AM
    rogeraf c'est ironique j'espere ?
    shambala93 posted the 07/03/2026 at 09:27 AM
    rogeraf
    Fallait acheter un peu avant.
    masharu posted the 07/03/2026 at 09:27 AM
    Sans déconner.
    gamerdome posted the 07/03/2026 at 09:32 AM
    Bientôt on verra si la "bourse" des joueurs l'approuvera aussi...
    squall294 posted the 07/03/2026 at 09:33 AM
    Tendance générale du marché rien a voir avec la news.
    taiko posted the 07/03/2026 at 09:35 AM
    Baissez le prix des jeux si vous voulez être honnête par contre
    cyr posted the 07/03/2026 at 09:37 AM
    En même temps normal, plus de cash rentrera dans les caisses, donc plus de dividende au actionnaires. Eux ils sont aux anges contrairement au irréductible pro boite.
    amario posted the 07/03/2026 at 09:44 AM
    Une nouvelle qui fait plaisir au investisseur et pas au joueurs
    chreasy97 posted the 07/03/2026 at 09:46 AM
    Rien de surprenant, les jeux sont tous à 79,99 euros...
    shambala93 posted the 07/03/2026 at 09:54 AM
    amario
    Y’a des joueurs investisseurs. On peut tous acheter des actions obligations.
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