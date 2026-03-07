L'annonce récente de Sony, indiquant qu'il cessera de produire des versions physiques de ses jeux PlayStation à partir de janvier 2028, semble avoir profité financièrement à l'entreprise. Selon Investing, le cours de l'action Sony a grimpé d'environ 3,2 % à la Bourse de Tokyo, atteignant 3 354 yens, à la suite de cette déclaration. La publication a souligné que cette hausse survient dans un contexte de marché par ailleurs difficile.
Dans son communiqué, Sony a qualifié cette décision d'« évolution naturelle » pour l'entreprise, visant à s'adapter aux tendances actuelles du marché où les achats de jeux dématérialisés ont largement supplanté ceux des versions physiques. La popularité des consoles dépourvues de lecteur de disque, telles que la PS5 Digital Edition, a probablement joué un rôle majeur dans cette évolution.
« Il s'agit d'une orientation naturelle pour Sony Interactive Entertainment afin de s'adapter aux habitudes des consommateurs, la préférence générale pour les formats numériques dépassant largement celle pour les disques physiques », a expliqué Sony. « Cette transition nous permettra de mieux répondre à la manière dont la majeure partie de notre communauté préfère aujourd'hui accéder aux jeux et y jouer. »
Il est également probable que Sony ait mené de nombreuses discussions avec Take-Two Interactive — société mère de Rockstar Games, le studio à l'origine de Grand Theft Auto 6 — en amont de la sortie du titre, prévue pour le 19 novembre. Le jeu sera commercialisé sans aucun disque inclus dans les boîtes physiques ; il sera uniquement disponible en version numérique ou via des codes de téléchargement.
Source : https://gamingbolt.com/playstation-announcing-the-end-of-physical-game-releases-resulted-in-rise-in-stock-prices/
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posted the 07/03/2026 at 08:47 AM by link49
Fallait acheter un peu avant.
Y’a des joueurs investisseurs. On peut tous acheter des actions obligations.