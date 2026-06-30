"JV.com (donc Webedia) est en train de mettre fin à tous les contrats des freelances. Comme ce sont des autoentrepreneurs, ils n'ont évidemment aucun contrat de travail et leurs missions peuvent prendre fin à tout moment.

J'espère que ce collectif - qui travaille pour le compte de Webedia depuis parfois près de 10 ans - pourra se concerter et porter les affaires aux prud'hommes pour demander à ce que leurs contrats de sous-traitance soient requalifiés en contrats de travail."