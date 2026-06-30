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Jeux Vidéo
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Webedia se débarasse violement de ses freelances




Merci à @BlondexGF qui a repéré l'info

"JV.com (donc Webedia) est en train de mettre fin à tous les contrats des freelances. Comme ce sont des autoentrepreneurs, ils n'ont évidemment aucun contrat de travail et leurs missions peuvent prendre fin à tout moment.
J'espère que ce collectif - qui travaille pour le compte de Webedia depuis parfois près de 10 ans - pourra se concerter et porter les affaires aux prud'hommes pour demander à ce que leurs contrats de sous-traitance soient requalifiés en contrats de travail."




Gameforever - https://www.gameforever.fr/forum/les-sites-internet-de-jeux-vido-t227.php?start=135
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    blondexgf
    posted the 06/30/2026 at 09:36 AM by obi69
    comments (24)
    blindzorro posted the 06/30/2026 at 09:40 AM
    Mon dieu, ce que le monde du journalisme du jeuxivdéo aurait pus etre sans cette peste de Webedia. Une horreur de bout en bout.
    commandermargulis posted the 06/30/2026 at 09:41 AM
    Alors en fait, il y a quoi qui fonctionne bien dans le JV actuellement?

    Sérieusement, la semaine prochaine avec Microsoft et tout, j'ai l'impression que ça va être le carnage.

    Après je suis loin d'être fan de JV.COM, mais c'est symptomatique d'une industrie globalement malade en ce moment.
    newtechnix posted the 06/30/2026 at 09:45 AM
    bah je vais être assez cynique...y'a basolument zéro surprise:

    1. on parle de Webedia enfant de la world company.
    2. bon vu le niveau du contenu proposé par ces "journalistes" ...cela explique le point 3.
    3.l'IA est là et ce que tu fais peut être très facilement remplacé par l'IA et donc tu penses que l'entreprise point 1. allait faire de l'humanitaire ou du social.

    L'erreur de ces "journalistes" c'est de na pas avoir su anticiper ce qui allait arriver...un job au mac do va devenir quasiment un avantage social...enfin pour l'instant

    bientôt les youtubeurs vont y passer et ce sera le grand ménage...sauf ce qui apporteront un vrai contenu singulier ou de qualité.

    bonne chance à eux
    keiku posted the 06/30/2026 at 09:48 AM
    commandermargulis en vrai, il y a plein de jeux qui fonctionne bien voir même très bien...

    En général la ou ca ne cherche pas a faire de l'argent a tous prix dans le jv ca fonctionne plutot bien

    par contre partout ou ca essaye de racketter les gens... bah ca va finir par tomber... webedia compris
    solarr posted the 06/30/2026 at 09:54 AM
    N’est-ce pas Maxime SAADA, détenteur de BFMTV ?...
    vyse posted the 06/30/2026 at 09:55 AM
    Mouais..je sais pas trop au nom de quoi ils devraient requalifier ; un contrat de freelance ; s'il n'y a pas de management ou de représentation de l'image de marque webedia ils l'ont dans l'os ; y'a aucune espèce d'once d'empathie ; ils ont été freelance 9 ans ? Ils se sont fait un paquet d'oseille en s'evitant les charges salariales et en été libre de leur emploi du temps
    vyse posted the 06/30/2026 at 09:56 AM
    solarr Rodolphe Saadé tu voulais dire ?
    solarr posted the 06/30/2026 at 09:58 AM
    vyse c’est ça
    adamjensen posted the 06/30/2026 at 10:00 AM
    Sérieusement, il y a encore des gens qui vont sur ce site de merde de Jeuxvideo.com...
    tokito posted the 06/30/2026 at 10:02 AM
    jv.com est probablement devenu l'un des pires sites du secteur, une honte absolue.
    thor posted the 06/30/2026 at 10:03 AM
    C'était à la fois prévisible et attendu et c'est malheureusement ce qui arrive quand tu choisis une approche court-termiste dans un secteur sur lequel tu veux t'installer durablement et donc accepter des conditions de contrat qui sur long-terme se retourneront forcément contre toi et l'ensemble de la profession. En acceptant de travailler en tant que freelance, tu offres à l'entreprise qui t'emploie la possibilité de te lourder quand elle le souhaite et sans que tu puisses y trouver quelque chose à redire. Quand je lis "Mallodelic" parler de neuf ans de travail en freelance, je m'interroge sur son choix de carrière si Webedia était la source principale de ses revenus.
    C'était avant qu'il fallait chercher un contrat de travail, il n'y aucune raisons pour que les Prud'homme requalifient quoi que ce soit.
    vyse posted the 06/30/2026 at 10:11 AM
    adamjensen les forums sont vides ; la communauté oui n'existe plus mais ils sont l'un des sites avec le meilleur traffic ; ils bouffent a tous les râteliers, ont des titres putaclic comme rarement t'en fait ça génère énormément de traffic et leur régie pub brasse
    akinen posted the 06/30/2026 at 10:15 AM
    J’ai eu l’info hier sur origami. Malheureusement les sites acquis n’étaient plus que l’ombre d’eux meme
    yogfei posted the 06/30/2026 at 10:16 AM
    keiku Fortnite, roblox, warzone, des jeux qui rackettent et qui font plein de blé y en a plein... et qui fonctionnent... c'est pas parce qu'ils sont gratuit que ca n'est pas du racket
    adamjensen posted the 06/30/2026 at 10:20 AM
    vyse
    Je ne suis même pas surpris.
    D’ailleurs, les forums étaient le seul intérêt qu’il restait au site.
    Quand ils couleront définitivement, personne ne les pleurera.
    keiku posted the 06/30/2026 at 10:21 AM
    yogfei ah j'ai pas dis le contraire sur le fait que gratuit ne veut pas dire raquette, mais disons que même fortnite commence a perdre ses joueurs, warzone c'est pareil, il n'y a que roblox dans ta liste qui progresse au final,et oui c'est le jeu tendance des jeune du moment
    nyseko posted the 06/30/2026 at 10:23 AM
    Il faut mettre d'avantage de mauvaises notes infondés aux jeux pour rameuter encore d'avantage !
    suzukube posted the 06/30/2026 at 10:26 AM
    Autour de moi ca fait un moment que les sociétés ne font quasi plus appel a des rédacteurs freelance (avant c’etait des salariés d’ailleurs). Surpris que cela n'arrive que maintenant ?

    La baisse de fréquentation des portails type MSN ou Yahoo avait déjà fait bcp de mal au secteur...
    xenofire posted the 06/30/2026 at 10:35 AM
    c'est sûrement parce qu'il n'y a pas assez d'articles sponsorisés sur JV.com ! je suis sûr qu'ils peuvent descendre encore plus bas.
    altendorf posted the 06/30/2026 at 10:48 AM
    Pour savoir comment fonctionne la plupart des rédactions de sites JV, ce n’est pas surprenant. Ils vident les gros salaires, surtout ceux encore en CDI, pour ne garder que certains freelances qui sont prêt à accepter de devenir de simples correcteurs (payés à bas tarif évidemment) face à des articles générés à l’IA et pompé en grande partie sur la plupart des sites américains ou encore espagnols.
    5120x2880 posted the 06/30/2026 at 10:49 AM
    Ils virent les prompteurs ?
    shao posted the 06/30/2026 at 10:58 AM
    Le pire c'est qu'ils sont en train de streamer en ce moment même sur twitch pour débattre des licenciements chez Xbox.
    vohmp posted the 06/30/2026 at 11:28 AM
    bon c'est triste pour les gens, mais que ça soit une vrai personne ou une ia, faire des articles avec au mon dieu cette iphone, tablette, chiotte connecter et à prix casse,ect, ça change pas grand chose.
    negan posted the 06/30/2026 at 11:29 AM
    Tous des gauchistes pour la plupart MéRITE
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