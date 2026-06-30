Merci à @BlondexGF qui a repéré l'info
"JV.com (donc Webedia) est en train de mettre fin à tous les contrats des freelances. Comme ce sont des autoentrepreneurs, ils n'ont évidemment aucun contrat de travail et leurs missions peuvent prendre fin à tout moment.
J'espère que ce collectif - qui travaille pour le compte de Webedia depuis parfois près de 10 ans - pourra se concerter et porter les affaires aux prud'hommes pour demander à ce que leurs contrats de sous-traitance soient requalifiés en contrats de travail."
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posted the 06/30/2026 at 09:36 AM by obi69
Sérieusement, la semaine prochaine avec Microsoft et tout, j'ai l'impression que ça va être le carnage.
Après je suis loin d'être fan de JV.COM, mais c'est symptomatique d'une industrie globalement malade en ce moment.
1. on parle de Webedia enfant de la world company.
2. bon vu le niveau du contenu proposé par ces "journalistes" ...cela explique le point 3.
3.l'IA est là et ce que tu fais peut être très facilement remplacé par l'IA et donc tu penses que l'entreprise point 1. allait faire de l'humanitaire ou du social.
L'erreur de ces "journalistes" c'est de na pas avoir su anticiper ce qui allait arriver...un job au mac do va devenir quasiment un avantage social...enfin pour l'instant
bientôt les youtubeurs vont y passer et ce sera le grand ménage...sauf ce qui apporteront un vrai contenu singulier ou de qualité.
bonne chance à eux
En général la ou ca ne cherche pas a faire de l'argent a tous prix dans le jv ca fonctionne plutot bien
par contre partout ou ca essaye de racketter les gens... bah ca va finir par tomber... webedia compris
C'était avant qu'il fallait chercher un contrat de travail, il n'y aucune raisons pour que les Prud'homme requalifient quoi que ce soit.
Je ne suis même pas surpris.
D’ailleurs, les forums étaient le seul intérêt qu’il restait au site.
Quand ils couleront définitivement, personne ne les pleurera.
La baisse de fréquentation des portails type MSN ou Yahoo avait déjà fait bcp de mal au secteur...