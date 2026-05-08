Le PDG de Sony, Hiroki Totoki, affirme qu'ils n'ont pas l'intention d'augmenter le prix de la PS5 et qu'ils souhaitent le maintenir à son prix actuel !
« Nous venons de procéder à une augmentation de prix, et nous n'avons pas prévu d'en prévoir une autre. Nous maintiendrons ce prix actuel afin de pouvoir gérer notre activité en conséquence. »
Source : https://x.com/Genki_JPN/
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posted the 05/08/2026 at 10:07 AM by link49
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A plus que cela ils peuvent arrêter le hardware
Ils ont déjà augmenté, ça suffit, une nouvelle augmentation c’est de l’opportunisme/monopole plus que de la gestion de crise
Je ne les crois pas
Des vraies quiches à tous les niveaux
Merci de le preciser, un mois seulement apres avoir augmenté leurs machines de 100€
Analyste anonyme, analyste chez BofA Securities0 : Oui. Le temps étant compté, la prochaine personne posera la dernière question. C'est M. Sudo, de TV Tokyo. Pardon, M. Goto, de TV Tokyo. Oui. Je m'appelle Goto, de TV Tokyo. J'aimerais poser une question à M. Totoki, le PDG. Concernant l'augmentation de prix... Vous avez déclaré que la PlayStation 5 ne subirait pas d'augmentation de prix. C'est ma première question. Ma deuxième question porte sur les résultats financiers attendus. Malgré l'incertitude liée à la situation géopolitique, vous prévoyez un bénéfice net record. Comment évaluez-vous les risques en arrière-plan ? Sur quelles hypothèses vous basez-vous pour atteindre ce bénéfice net record ? Merci pour votre question.
Hiroki Totoki, président-directeur général de Sony Group Corporation : Concernant la PS5, comme nous l’avons dit, nous venons d’augmenter le prix, donc nous n’avons pas prévu de nouvelle hausse. Nous maintiendrons le prix actuel afin de gérer l’activité sur cette base. En ce qui concerne les perspectives commerciales, l'incertitude sur le plan géopolitique, oui, sur le plan géopolitique, plusieurs facteurs sont incertains, mais nous disposons des meilleures estimations pour gérer les risques de manière à maintenir les prévisions que nous avons l'intention de faire. Nous évaluons les risques de diverses manières et avons mis en place des politiques de gestion des risques afin de réaliser un bénéfice record cette année et l'année prochaine.
https://m.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-sony-misses-eps-forecast-stock-rises-premarket-q4-2025-93CH-4671398?ampMode=1&__cf_chl_tk=TmuESlrbkBt3OF3PRR7BW4vUELPxUJOM0VR.k5A0D9w-1778239477-1.0.1.1-0MfM8aWkRx.zy.2R92KeShFk00cINniThI5eeZ8wMtM
C'est toujours mieux d'aller à la source pour mieux comprendre.