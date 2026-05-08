Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Grand Theft Auto VI
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[Ps5] Sony n'a pas l'intention d'augmenter à nouveau son prix


Le PDG de Sony, Hiroki Totoki, affirme qu'ils n'ont pas l'intention d'augmenter le prix de la PS5 et qu'ils souhaitent le maintenir à son prix actuel !

« Nous venons de procéder à une augmentation de prix, et nous n'avons pas prévu d'en prévoir une autre. Nous maintiendrons ce prix actuel afin de pouvoir gérer notre activité en conséquence. »

Source : https://x.com/Genki_JPN/
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    posted the 05/08/2026 at 10:07 AM by link49
    comments (25)
    zekk posted the 05/08/2026 at 10:11 AM
    Encore heureux, c'est déjà trop cher comme ça
    jenicris posted the 05/08/2026 at 10:13 AM
    zekk la même

    650

    A plus que cela ils peuvent arrêter le hardware
    xynot posted the 05/08/2026 at 10:21 AM
    Grands seigneurs
    rupinsansei3 posted the 05/08/2026 at 10:24 AM
    Des visionnaires
    nicolasgourry posted the 05/08/2026 at 10:25 AM
    Le souci, dans notre système actuel, c'est que c'est le marché qui fait la loi, donc Sony/Microsoft/Nintendo ne peuvent pas garantir qu'il n'y aura plus d'augmentation. Le seul moyen, c'est de changer les "règles" du marché et le "poids" (donc le rapport de force) avec l'acheteur, sinon, ce n'est que de la communication à croire sur "parole".
    piratees posted the 05/08/2026 at 10:26 AM
    ho la mais quelle bondé sony vous êtes trop bon messire
    jenicris posted the 05/08/2026 at 10:26 AM
    Totoki et son monde parallèle
    heracles posted the 05/08/2026 at 10:40 AM
    Ils se foutent du monde vraiment
    magneto860 posted the 05/08/2026 at 10:41 AM
    Par contre, pour le Ps Plus ...
    wickette posted the 05/08/2026 at 10:41 AM
    Ce serait limite insultant encore une augmentation

    Ils ont déjà augmenté, ça suffit, une nouvelle augmentation c’est de l’opportunisme/monopole plus que de la gestion de crise
    elicetheworld posted the 05/08/2026 at 10:44 AM
    Encore heureux
    aeris201 posted the 05/08/2026 at 10:51 AM
    Bah voyons

    Je ne les crois pas
    keiku posted the 05/08/2026 at 11:01 AM
    ca veut dire par la qu'il n'ont pas l'intention de le diminuer non plus
    zboubi480 posted the 05/08/2026 at 11:06 AM
    Pourtant ils devraient...Bungie leur a encore coûté 560 millions de dollars...va vraiment falloir qu’ils fassent quelque chose avec ce studio. https://www.xboxygen.com/News/356065-bungie-continue-de-couter-cher-a-playstation-plus-de-560-millions-de-dollars-de-pertes-enregistrees
    rocan posted the 05/08/2026 at 11:16 AM
    Le simple fait de le préciser est suspect
    natedrake posted the 05/08/2026 at 11:18 AM
    aeris201 Toi, viens commenter sur la news de l'augmentation du prix de la Switch 2 au lieu de te cacher ici.
    51love posted the 05/08/2026 at 11:20 AM
    la com' de Playstation depuis 2020

    Des vraies quiches à tous les niveaux

    Merci de le preciser, un mois seulement apres avoir augmenté leurs machines de 100€
    balf posted the 05/08/2026 at 11:22 AM
    midomashakil posted the 05/08/2026 at 11:27 AM
    Nous maintiendrons ce prix actuel = une augmentation d'ici la fin d'anné
    link49 posted the 05/08/2026 at 11:32 AM
    midomashakil j'ai pensé la même chose.
    whookid posted the 05/08/2026 at 11:36 AM
    Bientot ils vont nous sortir comme excuse que c'est a cause du pétrole l'augmentation.
    narustorm posted the 05/08/2026 at 11:40 AM
    La bonne blague ????
    niflheim posted the 05/08/2026 at 11:43 AM
    La vache, il y a vraiment des teubés sur ce site. Un analyste de TV Tokyo pose une question à Hiroki Totoki sur l'augmentation de prix, donc forcément il répond :

    Analyste anonyme, analyste chez BofA Securities0 : Oui. Le temps étant compté, la prochaine personne posera la dernière question. C'est M. Sudo, de TV Tokyo. Pardon, M. Goto, de TV Tokyo. Oui. Je m'appelle Goto, de TV Tokyo. J'aimerais poser une question à M. Totoki, le PDG. Concernant l'augmentation de prix... Vous avez déclaré que la PlayStation 5 ne subirait pas d'augmentation de prix. C'est ma première question. Ma deuxième question porte sur les résultats financiers attendus. Malgré l'incertitude liée à la situation géopolitique, vous prévoyez un bénéfice net record. Comment évaluez-vous les risques en arrière-plan ? Sur quelles hypothèses vous basez-vous pour atteindre ce bénéfice net record ? Merci pour votre question.

    Hiroki Totoki, président-directeur général de Sony Group Corporation : Concernant la PS5, comme nous l’avons dit, nous venons d’augmenter le prix, donc nous n’avons pas prévu de nouvelle hausse. Nous maintiendrons le prix actuel afin de gérer l’activité sur cette base. En ce qui concerne les perspectives commerciales, l'incertitude sur le plan géopolitique, oui, sur le plan géopolitique, plusieurs facteurs sont incertains, mais nous disposons des meilleures estimations pour gérer les risques de manière à maintenir les prévisions que nous avons l'intention de faire. Nous évaluons les risques de diverses manières et avons mis en place des politiques de gestion des risques afin de réaliser un bénéfice record cette année et l'année prochaine.

    https://m.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-sony-misses-eps-forecast-stock-rises-premarket-q4-2025-93CH-4671398?ampMode=1&__cf_chl_tk=TmuESlrbkBt3OF3PRR7BW4vUELPxUJOM0VR.k5A0D9w-1778239477-1.0.1.1-0MfM8aWkRx.zy.2R92KeShFk00cINniThI5eeZ8wMtM

    C'est toujours mieux d'aller à la source pour mieux comprendre.
    sardinecannibale posted the 05/08/2026 at 12:01 PM
    Pour le moment.
    altendorf posted the 05/08/2026 at 12:03 PM
    On lui pose la question, il répond. Normal qu'il n'y aura pas d'augmentation. Encore une fois c'est lié au marché. Si les taxes et les prix des semi-conducteurs explosent encore, forcément les prix augmenteront.
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