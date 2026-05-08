Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Donkey Kong Bananza
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name : Donkey Kong Bananza
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action plates-formes
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[Chiffres] Ps5 : 93.7 m, Switch 1 : 155.92 m et Switch 2 : 19.86 m et Nintendo augmente le prix de la Switch 2!


Nintendo vient de dévoiler ces derniers chiffres pour les consoles, avec une Switch 1 qui a dépassé les 155.92 millions, se rapprochant des 160 millions annoncés par Sony. Niveau jeux, voici ce que ça donne :



Donkey Kong Bananza s'pproche des 5 millions.



Et pour finir, voici les résultats financiers du 4e trimestre de l'exercice 2025 de Sony PlayStation !

• PS5 vendues : 1,5 million
• Nombre total de PS5 vendues : 93,7 millions
• Jeux complets vendus : 74,6 millions
• Logiciels développés par Sony : 5,8 millions
• Taux de téléchargement : 85 %
• Utilisateurs actifs mensuels : 125 millions



Enfin, Nintendo va augmenter le prix de la Switch 2 à l'échelle mondiale et prévoit, de ce fait, de vendre 3 millions de consoles de moins au cours du prochain exercice financier.

États-Unis : 449,99 $ → 499,99 $
Canada : 629,99 $ → 679,99 $
Japon : 49 980 ¥ → 59 980 ¥
Europe : 469,99 € → 499,99 €

Disponible à partir du 1er septembre aux États-Unis, au Canada et en Europe. Disponible à partir du 25 mai au Japon. L'entreprise augmentera également le prix de l'abonnement à Nintendo Switch Online.

Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-switch-2-getting-price-hiked-to-499-more-price-hikes-for-other-products.1514104//
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    gameslover, aeris201
    posted the 05/08/2026 at 06:37 AM by link49
    comments (33)
    ouroboros4 posted the 05/08/2026 at 06:38 AM
    Aeris est appelé à l'accueil, merci
    link49 posted the 05/08/2026 at 06:46 AM
    A voir si ça impacte les ventes, vu que les 20 millions en 1 an seront normamleent atteints.
    liquidsnake66 posted the 05/08/2026 at 06:52 AM
    Par contre le prix du online c'est abusé bordel ! C'était déjà hors de prix !
    fiveagainstone posted the 05/08/2026 at 06:53 AM
    La hausse de prix était attendue malheureusement. Limite il faut être content que ce soit "que" 30€.
    link49 posted the 05/08/2026 at 06:53 AM
    Si j'ai bien compris, la hausse de prix sera progressive dans les autres pays jusqu'au 1 septembre.
    zekk posted the 05/08/2026 at 06:53 AM
    Vu les bénéfices qu'ils doivent se faire, je me demande comment ils justifient la hausse
    link49 posted the 05/08/2026 at 06:59 AM
    Pour la Switch 2, ça reste la console la plus rapidement vendue lors de sa première année il me semble.
    cyr posted the 05/08/2026 at 07:01 AM
    zekk quel bénéfice ? De combien il marge? Personne ne le sait.

    La ram a augmenter, sony et les autres on augmenter leur tarif , pourquoi nintendo ne pourrai pas faire pareil ? Il devrait vendre a perte ?

    Bon perso l'augmentation du switch online, je vais redescendre d'd'un palier. Je n'utilise pas la consoles virtuel gamecube. Mon réabonnement aura lieu le 05/06.
    roivas posted the 05/08/2026 at 07:01 AM
    link49 A voir si ça impacte les ventes, vu que les 20 millions en 1 an seront normamleent atteints.
    ben tu le dis dans ta News Nintendo prévoit 3 Millions de moins qu'attendu ou alors mauvaise traduction ?
    cyr posted the 05/08/2026 at 07:03 AM
    liquidsnake66 20€ a l'année c'est hors de prix? Que dire des autres alors? C'C'est du luxe?
    link49 posted the 05/08/2026 at 07:04 AM
    roivas J'ai rajouté ça après, en fonction des infos qui arrive.

    Après, s'ils annoncent des gros tirtres, il y a moyen que ça impacte moins la Switch 2 je pense.
    derno posted the 05/08/2026 at 07:04 AM
    liquidsnake66
    j'ai lu ailleurs que c'est au japon pour s'aligner sur le reste du monde.
    link49 posted the 05/08/2026 at 07:06 AM
    Derno Oui, le Japon sera le premier impacté par la hausse de prix, le 25 mai.
    zekk posted the 05/08/2026 at 07:07 AM
    cyr tu crois qu'avec le software, il ne font pas de bénéfice ils ont pas sortis beaucoup de AAA et leur production familiale qui ne coûte pas grand chose ( il suffit de voir le coup de développement de pokemon AZ) cartonnent , tu es naïf, si tu penses qu'ils font ça pour s’en sortir
    roivas posted the 05/08/2026 at 07:08 AM
    Par contre oui de ce que j'ai lu l'augmentation du Switch online c'est que au Japon a compter du 1er juillet et aussi en Corée.

    Les dates 25/05 et 01/09 c'est pour les nouveaux prix des consoles.
    link49 posted the 05/08/2026 at 07:13 AM
    J'ai trouvé ça aussi : Prévisions pour l'année prochaine : 16,5 millions de Switch 2, 2,2 millions de Switch 1. La Switch 1 s'approchera donc des 158 millions.
    ziggourat posted the 05/08/2026 at 07:20 AM
    Je sens venir l'annonce d'une switch 2 light dans le courant de l'année pour compenser les augmentations

    zekk D'après certaines rumeurs, ce serait les investisseurs qui auraient fait pression sur eux pour augmenter les prix à cause de l'instabilité des marches :/
    link49 posted the 05/08/2026 at 07:21 AM
    ziggourat Je pense aussi que nintendo sortira un nouveau modèle avec le Remake d'Ocarina of Time.
    rocan posted the 05/08/2026 at 07:21 AM
    ziggourat Tu sais je pense que Nintendo n'a pas besoin des investisseurs : ils regardent leurs marges et décident sans eux Je crois qu'ils n'en ont pas grand chose à faire du cours de bourse
    ziggourat posted the 05/08/2026 at 07:24 AM
    rocan Oui et non. Regarde à l'époque de Satoru Iwata quand il a dû céder aux exigences des actionnaires pour rentrer dans le jeu mobile. Donc, non je ne pense pas que Nintendo s'en moque totalement.
    sonilka posted the 05/08/2026 at 07:24 AM
    Europe : 469,99 € → 499,99 €

    Pour une fois, l'Europe s'en sort mieux que le reste du monde qui prend entre 50 et 60 balles d'augmentation. On sent qu'ils n'ont pas voulu dépasser le seuil critique des 500€ chez nous.

    L'entreprise augmentera également le prix de l'abonnement à Nintendo Switch Online.

    C'était deja étonnant que Nintendo ne l'augmente pas tout au long de la vie de la Switch. J'imagine que le prix de base passera de 20 à 25€ comme ca avait été évoqué il y a 1 an.

    rocan Je crois qu'ils n'en ont pas grand chose à faire du cours de bourse

    ils en ont tellement rien à faire qu'ils .... sont en bourse. Ils en ont tellement rien à faire qu'ils font des bilans trimestriels de leurs chiffres de vente. Remarque c'est peut etre uniquement à destination du peuple champignon afin qu'ils dorment mieux le soir
    shambala93 posted the 05/08/2026 at 07:35 AM
    500 € pour l’état de la machine techniquement et sans l’oled… ça pique.
    ratchet posted the 05/08/2026 at 07:37 AM
    Je suis mort de rire
    ducknsexe posted the 05/08/2026 at 07:37 AM
    Une petite augmentation de 30 €, bon ça va, ce n’est pas si grave.
    zekk posted the 05/08/2026 at 07:43 AM
    ziggourat C’est possible effectivement, après des fois les investisseurs sont les coupables faciles
    ducknsexe posted the 05/08/2026 at 07:45 AM
    Mario Kart World : 14,70 millions. Les joueurs ont répondu à l’appel, un succès tout simplement mérité.
    ziggourat posted the 05/08/2026 at 07:45 AM
    zekk c'est vrai aussi, tu as raison
    nicolasgourry posted the 05/08/2026 at 07:49 AM
    fiveagainstone La seule chose maligne chez Nintendo est qu'ils restent sous la barre psychologique des 500 €, après cela reste cher (après, tout dépend des revenus, comme pour tout "prix") pour une console, quel que soit le constructeur.
    kidicarus posted the 05/08/2026 at 07:52 AM
    sonilka pour la bourse et les bilans c'est obligatoire.
    cyr posted the 05/08/2026 at 07:53 AM
    shambala93 plus de 500 balles pout une ps5 sortie il y a presque 6 ans....ça pique.
    Normalement plus on avance, et plus le prix baisse.....

    Attends de voir pour la next gen.
    cyr posted the 05/08/2026 at 07:55 AM
    nicolasgourry 500€ c'c'est ma limite psychologique.

    Jamais je ne mettrais plus chère. Sinon autant aller sur pc.
    malroth posted the 05/08/2026 at 08:24 AM
    Je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte encore car l'impact que tout ça a, n'est pas visible direct. Mais croyez moi que ça va acter la fuite de millions de joueurs du JV, ça se fera progressivement evidement. D'où le fait qu'ils ne s'en rendent pas compte encore.

    Mais je suis persuadé que les joueurs casual vont se réfugier sur un autre loisir moins couteux, ou alors des jeux free to play au pire. Tout pousse le joueur à se désinteresser du gaming.

    Et quand ils s'en rendront compte, ça sera trop tard à ce moment la, c'est difficile de faire revenir quelqu'un qui s'est trouvé un nouveau loisir.

    Les constructeurs sont entrain de tuer à petit feu l'industrie.

    Comme j'ai dis, ne pensez pas maintenant, ça sert à rien de me sortir les chiffres car justement les decisions sont prises maintenant, mais vous verrez pour les prochaines gen.

    Ma main à couper qu'ils vont etre surpris que beaucoup ne rempilent pas

    Vous ressortirez ce com dans des années
    tripy73 posted the 05/08/2026 at 08:50 AM
    malroth : ça aura forcément un impact, surtout sur les joueurs qui jouent plus pour ce divertir qu'autre chose, mais perso je pense pas non plus arrêter le JV, juste donner mon argent à des petits studios/éditeurs et certainement pas à ces grosses boîtes qui ne courent qu'après l'augmentation perpétuelle du profit...
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