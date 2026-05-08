Nintendo vient de dévoiler ces derniers chiffres pour les consoles, avec une Switch 1 qui a dépassé les 155.92 millions, se rapprochant des 160 millions annoncés par Sony. Niveau jeux, voici ce que ça donne :
Donkey Kong Bananza s'pproche des 5 millions.
Et pour finir, voici les résultats financiers du 4e trimestre de l'exercice 2025 de Sony PlayStation !
• PS5 vendues : 1,5 million
• Nombre total de PS5 vendues : 93,7 millions
• Jeux complets vendus : 74,6 millions
• Logiciels développés par Sony : 5,8 millions
• Taux de téléchargement : 85 %
• Utilisateurs actifs mensuels : 125 millions
Enfin, Nintendo va augmenter le prix de la Switch 2 à l'échelle mondiale et prévoit, de ce fait, de vendre 3 millions de consoles de moins au cours du prochain exercice financier.
États-Unis : 449,99 $ → 499,99 $
Canada : 629,99 $ → 679,99 $
Japon : 49 980 ¥ → 59 980 ¥
Europe : 469,99 € → 499,99 €
Disponible à partir du 1er septembre aux États-Unis, au Canada et en Europe. Disponible à partir du 25 mai au Japon. L'entreprise augmentera également le prix de l'abonnement à Nintendo Switch Online.
Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-switch-2-getting-price-hiked-to-499-more-price-hikes-for-other-products.1514104//
La ram a augmenter, sony et les autres on augmenter leur tarif , pourquoi nintendo ne pourrai pas faire pareil ? Il devrait vendre a perte ?
Bon perso l'augmentation du switch online, je vais redescendre d'd'un palier. Je n'utilise pas la consoles virtuel gamecube. Mon réabonnement aura lieu le 05/06.
ben tu le dis dans ta News Nintendo prévoit 3 Millions de moins qu'attendu ou alors mauvaise traduction ?
Après, s'ils annoncent des gros tirtres, il y a moyen que ça impacte moins la Switch 2 je pense.
j'ai lu ailleurs que c'est au japon pour s'aligner sur le reste du monde.
Les dates 25/05 et 01/09 c'est pour les nouveaux prix des consoles.
zekk D'après certaines rumeurs, ce serait les investisseurs qui auraient fait pression sur eux pour augmenter les prix à cause de l'instabilité des marches :/
Pour une fois, l'Europe s'en sort mieux que le reste du monde qui prend entre 50 et 60 balles d'augmentation. On sent qu'ils n'ont pas voulu dépasser le seuil critique des 500€ chez nous.
L'entreprise augmentera également le prix de l'abonnement à Nintendo Switch Online.
C'était deja étonnant que Nintendo ne l'augmente pas tout au long de la vie de la Switch. J'imagine que le prix de base passera de 20 à 25€ comme ca avait été évoqué il y a 1 an.
rocan Je crois qu'ils n'en ont pas grand chose à faire du cours de bourse
ils en ont tellement rien à faire qu'ils .... sont en bourse. Ils en ont tellement rien à faire qu'ils font des bilans trimestriels de leurs chiffres de vente. Remarque c'est peut etre uniquement à destination du peuple champignon afin qu'ils dorment mieux le soir
Normalement plus on avance, et plus le prix baisse.....
Attends de voir pour la next gen.
Jamais je ne mettrais plus chère. Sinon autant aller sur pc.
Mais je suis persuadé que les joueurs casual vont se réfugier sur un autre loisir moins couteux, ou alors des jeux free to play au pire. Tout pousse le joueur à se désinteresser du gaming.
Et quand ils s'en rendront compte, ça sera trop tard à ce moment la, c'est difficile de faire revenir quelqu'un qui s'est trouvé un nouveau loisir.
Les constructeurs sont entrain de tuer à petit feu l'industrie.
Comme j'ai dis, ne pensez pas maintenant, ça sert à rien de me sortir les chiffres car justement les decisions sont prises maintenant, mais vous verrez pour les prochaines gen.
Ma main à couper qu'ils vont etre surpris que beaucoup ne rempilent pas
Vous ressortirez ce com dans des années