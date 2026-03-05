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[Switch 2] Les Nintendo Direct prendraient trop de temps à réaliser


Selon Kit et Krysta, voici ce que impliquerait de faire un Nintendo Direct :

- Surcharge Logistique : Gérer un Direct implique de coordonner environ 25 titres de jeux différents. Chaque titre agit comme une "cible mouvante" avec son propre calendrier de développement, la production de bandes-annonces et la préparation des ressources, rendant l'effort de coordination chaotique à gérer.

- Cycles de Développement Évolutifs : Alors que Nintendo entre dans l'ère du Switch 2, ils font face à de nouveaux obstacles de développement. Contrairement au lancement initial du Switch où ils avaient un grand nombre de projets terminés, ils ont maintenant une emprise plus lâche sur le moment où le contenu sera prêt, rendant plus difficile de s'engager sur un calendrier ferme.

- Pression sur les Ressources Internes : Produire un Direct nécessite de retirer des personnes clés, comme M. Takahashi, de leurs responsabilités principales de développement pour filmer des segments. Ces événements sont maintenant considérés comme "beaucoup trop grands" pour l'équipe actuelle par rapport à l'époque où le format a été conçu pour la première fois.

- Risques de Fuite Croissants : Plus il y a de personnes impliquées dans la coordination d'un événement multi-jeux aussi massif, plus le risque de fuites avant l'annonce officielle est élevé. Cela a rendu difficile de maintenir le facteur "surprise et délice" qui était fondamental au concept original de Direct.

- Manque de Sentimentalisme : Les animateurs expliquent que Nintendo est notoirement peu sentimental, allant même jusqu'à détruire des artefacts historiques emblématiques comme les marionnettes originales de Star Fox. Ils notent que l'entreprise est prête à "couper le cordon" sur des formats établis, comme le Nintendo Direct, au moment où ils ne servent plus un but commercial clair.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1t0byby/nintendo_directs_take_too_long_to_make_according/
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    posted the 05/03/2026 at 11:26 AM by link49
    comments (8)
    wickette posted the 05/03/2026 at 11:37 AM
    Normalement Nintendo a 3 direct par an, dont 2 gros

    Cette année le direct de Q1 etait un partner direct mais on ne parlera de changement de stratégie que si le direct de Juin/Septembre ne sont pas presents ou sont des partner/mini

    Certains se plaignent de la comm mais rien n’a changé, je pense ça vient du fait que pleins de gens sont déçus du planning/visibilité Switch 2
    altendorf posted the 05/03/2026 at 12:12 PM
    Bah voyons
    ducknsexe posted the 05/03/2026 at 12:13 PM
    Les influenceur qui ne savent rien et qui racontent n importe quoi
    riddler posted the 05/03/2026 at 12:14 PM
    Même sans direct le plombier n’arrive pas à colmater les dernières fuites
    shambala93 posted the 05/03/2026 at 12:24 PM
    À se demander comment l’industrie faisaient en live y’a 10 ans…
    saram posted the 05/03/2026 at 12:27 PM
    C'est pas super officiel des analyses en carton d'influenceur.
    temporell posted the 05/03/2026 at 12:50 PM
    non pour l'instant nintendo à fait 0 ND cette année POINT
    masharu posted the 05/03/2026 at 01:07 PM
    saram ducknsexe Kit et Krista sont d'anciens employés marketing de Nintendo of America, ils tenaient notamment la série "Nintendo Minute" sur la chaine Youtube officielle américaine.

    Maintenant ça fait quelques temps qu'ils ont quitté NOA donc ce qu'ils peuvent rapporter n'est pas systématique à jour. Aussi, s'ils font mentionner des marionnettes SNES de Star Fox, on sait depuis récemment qu'elles ont été détruites il y a bien longtemps donc la conservation était impossible de par les matériaux choisis.
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