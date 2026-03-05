Reggie Fils-Aimé décrit ainsi sa perception de la mentalité chez Nintendo :
« La mentalité Nintendo, c’est de livrer un jeu complet, prêt à jouer. Pas de mise à jour de trois heures dès le premier jour. C’est une mentalité différente, leur façon de penser.
Je compare cela à l’artisanat de Kyoto. L’entreprise a son siège à Kyoto. Pour ceux qui connaissent l’histoire du Japon, Kyoto était l’ancienne capitale impériale et est réputée pour son artisanat raffiné : linge de maison, porcelaine, poterie… Je suis convaincu que Nintendo, en tant qu’entreprise, partage cette même mentalité. Nous créons les meilleurs jeux, nous les livrons avec toutes leurs fonctionnalités, et c’est pourquoi, parfois, les clients rechignent : nous ne faisons pas de réductions.
The Legend of Zelda : Breath of the Wild n’a jamais bénéficié d’une réduction depuis sa sortie. Jamais. Il arrive que certains revendeurs fassent une offre, mais jamais Nintendo. » « Ça fait partie du processus. On va faire au mieux, on va vous envoyer un produit avec toutes ses fonctionnalités, et on va facturer un prix juste qui ne changera jamais. »
Source : https://www.resetera.com/threads/reggie-nintendo-doesnt-discount-their-games-because-they-build-the-best-games-that-are-feature-complete-likens-them-to-imperial-kyoto-craftsmanship.1508485/
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posted the 05/03/2026 at 04:12 AM by link49
il y a juste a voir le dernier Pokemon pour etre convaincu
C'est un long sujet et complexe dans le fond.
C’est vrai que Pokémon EV étaient achever à leurs sorties.
On veut juste entuber nos joueurs le plus profondément possible.
Et c'est aussi assez respectueux des joueurs, on ne se fait pas entuber en l'achetant day one à 60€ pour le voir ensuite au bout de 6 mois à 15€ dans les bacs à soldes.
tu m'étonne que Nintendo change rien avec un public pareil lol
Puis si vous vous moins cher après il y a l’occasion
Non mais c’est vrai, je te jure, c’est abusé
nyseko :
« Et c’est aussi assez respectueux des joueurs : on ne se fait pas entuber en l’achetant day one à 60 € pour le voir ensuite, au bout de 6 mois, à 15 € dans les bacs à soldes. »
Oui, vous êtes juste entubés, parce que vous devrez toujours raquer 60 €, au final x)
Avec des types pareils, Nintendo a bien raison de continuer.
“C’est surtout une question de valeur : tant que le jeu est de qualité, il n’y a aucune raison d’en baisser le prix, et donc sa valeur.”
Ah oui, ça explique Pokémon Z-A qui ne descend pas de prix x)
Faut quand mêle avoir un culot monstrueux pour sortir un truc pareil
Et c'est aussi assez respectueux des joueurs, on ne se fait pas entuber en l'achetant day one à 60€ pour le voir ensuite au bout de 6 mois à 15€ dans les bacs à soldes.
Ton commentaire est parfait.
Rien a ajouter
Rien à voir avec de la « valeur » les jeux ne baissent pas de prix car ils se font un maximum de pognon, et qu’il n’y a aucun intérêt à ce que ça cesse.
Un Mario Odysee ou un Zelda breath of the wild ont été rentabilisés 100 fois.
Le fait de les proposer à un tarif de 40€ ne voudrait pas dire « nos jeux ne sont pas de qualité » mais plutôt « on pense à tous les consommateurs, même les moins aisés »
C’était ça à la base la mentalité Nintendo.
En gros tu vas me dire qu’un Zelda ocarina of Time, un Mario Galaxy ou même un luigi’s mansion, sont des jeux « pas terminés » avec des tas de mise à jour ?
Évidemment que non et ces jeux avaient des éditions « players choice » avec des tarifs très abordables.
Ils savent pertinemment que ce sont les parents qui achètent les jeux Nintendo pour les enfants.
Aucun intérêt à gagner moins d’argent, alors que pour éviter de voir ton môme pleurer, tu es près à mettre 70/80€…
Nintendo est comme TOUTES les sociétés de ce bas mond:
Pognon, Pognon, Pognon !!!
Arrêtez de croire à la légende du « petit artisan » sympa !
Ils sont juste là pour vous dépouiller.
Il était une fois les Game Key card...
Le seal of quality, il a disparu depuis la fin de la Wii, voire même avant.