Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Nintendo]Reggie Fils-Aimé explique pourquoi leurs jeux ne baissent pas de prix


Reggie Fils-Aimé décrit ainsi sa perception de la mentalité chez Nintendo :

« La mentalité Nintendo, c’est de livrer un jeu complet, prêt à jouer. Pas de mise à jour de trois heures dès le premier jour. C’est une mentalité différente, leur façon de penser.

Je compare cela à l’artisanat de Kyoto. L’entreprise a son siège à Kyoto. Pour ceux qui connaissent l’histoire du Japon, Kyoto était l’ancienne capitale impériale et est réputée pour son artisanat raffiné : linge de maison, porcelaine, poterie… Je suis convaincu que Nintendo, en tant qu’entreprise, partage cette même mentalité. Nous créons les meilleurs jeux, nous les livrons avec toutes leurs fonctionnalités, et c’est pourquoi, parfois, les clients rechignent : nous ne faisons pas de réductions.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild n’a jamais bénéficié d’une réduction depuis sa sortie. Jamais. Il arrive que certains revendeurs fassent une offre, mais jamais Nintendo. » « Ça fait partie du processus. On va faire au mieux, on va vous envoyer un produit avec toutes ses fonctionnalités, et on va facturer un prix juste qui ne changera jamais. »

Source : https://www.resetera.com/threads/reggie-nintendo-doesnt-discount-their-games-because-they-build-the-best-games-that-are-feature-complete-likens-them-to-imperial-kyoto-craftsmanship.1508485/
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    aeris733
    posted the 05/03/2026 at 04:12 AM by link49
    comments (21)
    keiku posted the 05/03/2026 at 05:03 AM
    Mais le problème avec ca, c'est que si les jeux ne baisse pas de prix, leur prix de base augmente, et sur la durée, s'il ne font pas baisser le prix de base de leur jeux il finiront dans une impasse aussi, il y a eu une baisse de prix avec la DS (par rapport au jeux n64) mais maintenant qu'on arrive a avoir des jeux de console de salon sur des console portable, cette politique risque de ne plus être viable encore longtemps
    shido posted the 05/03/2026 at 05:17 AM
    Je compare cela à l’artisanat de Kyoto. L’entreprise a son siège à Kyoto. Pour ceux qui connaissent l’histoire du Japon, Kyoto était l’ancienne capitale impériale et est réputée pour son artisanat raffiné : linge de maison, porcelaine, poterie… Je suis convaincu que Nintendo, en tant qu’entreprise, partage cette même mentalité. Nous créons les meilleurs jeux, nous les livrons avec toutes leurs fonctionnalités, et c’est pourquoi, parfois, les clients rechignent : nous ne faisons pas de réductions.


    il y a juste a voir le dernier Pokemon pour etre convaincu
    kidicarus posted the 05/03/2026 at 05:36 AM
    keiku ça a toujours été ainsi chez Nintendo depuis le début. Les game budget arrivent quand la ventes des jeux ne font plus les chiffres du prévisionnel; de plus si la demande de certains jeux est trop baisse, Nintendo ne les reproduit plus même quand la gamme budget arrive.

    C'est un long sujet et complexe dans le fond.
    ratchet posted the 05/03/2026 at 05:36 AM
    Là bizarrement ça dérange personne.
    C’est vrai que Pokémon EV étaient achever à leurs sorties.
    serve posted the 05/03/2026 at 05:56 AM
    Putain, tout un texte enjolivé pour au final dire :

    On veut juste entuber nos joueurs le plus profondément possible.
    nyseko posted the 05/03/2026 at 05:59 AM
    C'est surtout une question de valeur, tant que le jeu est de qualité, il n'y a aucune raison d'en baisser son prix et donc sa valeur.

    Et c'est aussi assez respectueux des joueurs, on ne se fait pas entuber en l'achetant day one à 60€ pour le voir ensuite au bout de 6 mois à 15€ dans les bacs à soldes.
    jenicris posted the 05/03/2026 at 06:00 AM
    serve
    shido posted the 05/03/2026 at 06:28 AM
    Et c'est aussi assez respectueux des joueurs, on ne se fait pas entuber en l'achetant day one à 60€ pour le voir ensuite au bout de 6 mois à 15€ dans les bacs à soldes.

    tu m'étonne que Nintendo change rien avec un public pareil lol
    wazaaabi posted the 05/03/2026 at 06:28 AM
    Je suis complètement d’accord avec eux
    Puis si vous vous moins cher après il y a l’occasion
    serve posted the 05/03/2026 at 06:32 AM
    jenicris

    Non mais c’est vrai, je te jure, c’est abusé

    nyseko :
    « Et c’est aussi assez respectueux des joueurs : on ne se fait pas entuber en l’achetant day one à 60 € pour le voir ensuite, au bout de 6 mois, à 15 € dans les bacs à soldes. »

    Oui, vous êtes juste entubés, parce que vous devrez toujours raquer 60 €, au final x)

    Avec des types pareils, Nintendo a bien raison de continuer.

    “C’est surtout une question de valeur : tant que le jeu est de qualité, il n’y a aucune raison d’en baisser le prix, et donc sa valeur.”

    Ah oui, ça explique Pokémon Z-A qui ne descend pas de prix x)
    ouroboros4 posted the 05/03/2026 at 06:47 AM
    ratchet Pokémon EV un jeu pas fini vendu au prix fort.
    Faut quand mêle avoir un culot monstrueux pour sortir un truc pareil
    aeris733 posted the 05/03/2026 at 06:53 AM
    nyseko C'est surtout une question de valeur, tant que le jeu est de qualité, il n'y a aucune raison d'en baisser son prix et donc sa valeur.
    Et c'est aussi assez respectueux des joueurs, on ne se fait pas entuber en l'achetant day one à 60€ pour le voir ensuite au bout de 6 mois à 15€ dans les bacs à soldes.

    Ton commentaire est parfait.

    Rien a ajouter
    djfab posted the 05/03/2026 at 06:56 AM
    Je pense que c'est une bonne stratégie, sinon les joueurs risquent d'attendre la baisse de prix. Les seuls cas où le prix doit baisser, c'est quand le jeu n'est pas bon, pour espérer en vendre un peu malgré tout.
    segatendo posted the 05/03/2026 at 07:05 AM
    Nyseko De valeur ? lol ????
    Rien à voir avec de la « valeur » les jeux ne baissent pas de prix car ils se font un maximum de pognon, et qu’il n’y a aucun intérêt à ce que ça cesse.
    Un Mario Odysee ou un Zelda breath of the wild ont été rentabilisés 100 fois.
    Le fait de les proposer à un tarif de 40€ ne voudrait pas dire « nos jeux ne sont pas de qualité » mais plutôt « on pense à tous les consommateurs, même les moins aisés »
    C’était ça à la base la mentalité Nintendo.
    En gros tu vas me dire qu’un Zelda ocarina of Time, un Mario Galaxy ou même un luigi’s mansion, sont des jeux « pas terminés » avec des tas de mise à jour ?
    Évidemment que non et ces jeux avaient des éditions « players choice » avec des tarifs très abordables.

    Ils savent pertinemment que ce sont les parents qui achètent les jeux Nintendo pour les enfants.
    Aucun intérêt à gagner moins d’argent, alors que pour éviter de voir ton môme pleurer, tu es près à mettre 70/80€…

    Nintendo est comme TOUTES les sociétés de ce bas mond:
    Pognon, Pognon, Pognon !!!
    Arrêtez de croire à la légende du « petit artisan » sympa !
    Ils sont juste là pour vous dépouiller.
    ouroboros4 posted the 05/03/2026 at 07:07 AM
    Heureusement qu'on peut trouver leurs jeux souvent moins cher partout plutôt que leur prix officiel scandaleux qui n'ont pas bouger en 8 ans
    kiryukazuma posted the 05/03/2026 at 07:07 AM
    "Il n'y a pas de download day one, qui prend 3 heures chez Nintendo"

    Il était une fois les Game Key card...
    keiku posted the 05/03/2026 at 07:07 AM
    kidicarus oui ils ont ce prossessus, mais il ne faut pas oublier que le business model de nintendo a changer, ils sont passé de console de salon, a console de salon + portable a console hybride et si le système économique d'avant fonctionnait, ca ne veut pas dire qu'il va continuer a fonctionner sur leur modèle actuel
    zekk posted the 05/03/2026 at 07:11 AM
    nyseko Du coup, certains devraient arrêter de diminuer leur prix et Nintendo devrait commencer à diminuer de base le prix de leur production, vu la baisse de qualité assez générale de leur production ( il suffit de voir le dernier Metroid, le dernier Pokemon et le dernier Mario Kart...)
    link49 posted the 05/03/2026 at 07:35 AM
    Il faut faire la distinction entre Game Freak et Nintendo. C'est rare que les jeux Nintendo soient patchés à mort après leurs sorties.
    hyoga57 posted the 05/03/2026 at 07:36 AM
    shido jenicris zekk N’empêche, quand on voit la gueule des jeux Pokémon, de certains Fire Emblem, Xenoblade Chronicles 2 ou Metroid Prime 4, difficile de donner raison au monsieur.

    Le seal of quality, il a disparu depuis la fin de la Wii, voire même avant.
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