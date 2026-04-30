La tristesse liée au report de la version Nintendo Switch de 007 : First Light a laissé place à l'impatience. La date de sortie de la version pour la nouvelle console de Nintendo reste inconnue, mais plusieurs sites à travers le monde ont déjà eu l'occasion de tester le jeu sur d'autres plateformes et, à en juger par les aperçus publiés jusqu'à présent… quelque chose d'exceptionnel se prépare.
Les premiers articles de la presse spécialisée dressent un tableau extrêmement positif du nouveau projet d'IO Interactive, le studio à l'origine de la franchise Hitman. Parmi les comparaisons les plus fréquentes, on retrouve celles avec des titres phares du secteur, tels qu'Uncharted 4 : A Thief's End, Batman : Arkham Asylum et même Deus Ex : Human Revolution, le tout imprégné de l'identité classique de James Bond.
Les aperçus mettent en avant un jeu extrêmement cinématographique, qui mise également sur la liberté du joueur d'aborder les objectifs de différentes manières. D'après les journalistes, il sera possible d'agir furtivement, d'utiliser des gadgets pour manipuler l'environnement, de tromper les ennemis par le dialogue et, en dernier recours, de se livrer à des combats ouverts intenses.
L'un des points forts mentionnés est le système « Permis de tuer », qui modifie complètement le rythme du jeu. Si la plupart des missions privilégient la furtivité et l'infiltration, certaines situations obligent Bond à rompre le silence et à engager le combat, créant une dynamique bien différente de celle de Hitman.
Un autre aspect très apprécié concerne le combat au corps à corps. Plusieurs journalistes ont comparé les affrontements au style fluide et brutal de la série Arkham, Bond utilisant l'environnement à son avantage, lançant des objets, projetant ses ennemis contre les murs et improvisant des attaques de manière spectaculaire.
Les gadgets semblent également jouer un rôle central dans l'expérience. La célèbre montre de la section Q permet de pirater l'équipement, d'ouvrir des passages alternatifs, de distraire les gardes et même de créer des opportunités lors des fusillades. Le jeu propose également des systèmes de reconnaissance, de collecte de renseignements et des mécaniques de bluff permettant à Bond de se sortir de situations périlleuses par la parole.
Les aperçus révèlent également que le jeu offrira des missions dans divers lieux du monde, notamment en Islande, à Malte et à Kensington (Londres), ainsi que des poursuites en véhicule, des combats armés plus poussés et des missions offrant une excellente rejouabilité.
Video Games Chronicle a été l'un des plus enthousiastes, déclarant qu'après seulement trois heures de jeu, le titre apparaît déjà comme un sérieux prétendant au titre de Jeu de l'année. Selon la publication, le jeu parvient à équilibrer l'action cinématographique à la Uncharted avec des zones ouvertes inspirées de Hitman, tout en conservant sa propre identité. Shacknews a souligné que 007: First Light pourrait représenter une « magnifique réinvention » pour les jeux James Bond, louant notamment l'équilibre entre espionnage, combats et narration cinématographique.
GamingBible a également été extrêmement impressionné, affirmant que le jeu pourrait être « le meilleur James Bond depuis GoldenEye ». L'article soulignait la variété des missions, la liberté d'approche et l'immense potentiel de rejouabilité, directement inspiré de la structure de Hitman. Un autre détail qui a fait couler beaucoup d'encre concerne la nouvelle interprétation de Bond par Patrick Gibson. D'après les aperçus, l'acteur a réussi à donner vie à une version plus jeune, plus énergique et plus charismatique du personnage, tout en conservant le sarcasme classique et les répliques cultes de la franchise.
De plus, IO Interactive semble miser gros sur la longévité du jeu. Le mode TacSim permettra aux joueurs de rejouer des missions avec des modificateurs, des objectifs alternatifs et des classements mondiaux, prolongeant ainsi considérablement l'expérience après la campagne principale. Même sans date de sortie confirmée pour la Nintendo Switch 2, les premières impressions laissent penser que 007: First Light pourrait bien devenir l'une des sorties les plus importantes de 2026. Pour les fans de Nintendo, il ne reste plus qu'à espérer que l'attente de la version hybride en vaudra la peine.
Enfin, l'équipe d'IGN a eu la chance de tester en avant-première 007 : First Light, dont la sortie est imminente. Le jeu semble offrir le parfait équilibre entre infiltration et combats au corps à corps, comme le laissaient présager les premières bandes-annonces. Si les fusillades occupent une place importante, le combat au corps à corps, l'infiltration et l'utilisation des nombreux gadgets de Bond sont plus fréquents, selon IGN.
Le site décrit également le gameplay comme un mélange entre Hitman, Uncharted et Watch Dogs. L'équipe d'IGN a pu parcourir trois sections du jeu, les menant de l'Islande à Malte. La version Nintendo Switch 2 est prévue pour cet été. Les autres versions de 007 : First Light sortiront le 27 mai.