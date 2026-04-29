« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Janvier nous avons eu :
The Legend of Heroes : Trails Beyond the Horizon / MIO : Memories in Orbit / Cairn
Février nous avons eu :
Dragon Quest VII Reimagined / Nioh 3 / Mewgenics / Reanimal / Demon Tides / Resident Evil Requiem
Mars nous avons eu :
Esoteric Ebb / Planet of Lana II : Children of the Leaf / Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection / Crimson Desert
Avril nous avons eu :
Minos / Tomodachi Life : Living the Dream / Opus : Prism Peak / MOUSE : P.I. For Hire / Pragmata / Saros
Perso, 4 jeux en un mois, alors que j'en ai acheté qu'un seul depuis le début de l'année !
007
Forza
Premiers "vrais" achats de l'année pour moi
Pour moi ça sera Pragmata s'il arrive un jour
Petite curiosité pour Mixtape.
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Tu as dormi pendant 6 mois ?
Mixtape : J'attends les tests
Call of the elder gods : j'ai vraiment bien aimé le premier... forte chance que je craque sauf si les tests sont catastrophiques
Savoure bien.
Batman,
Yoshi
et peut être la curiosité Mixtape si les retours sont bons.
un mois relativement chargé, mon banquier va connaitre mon numéro par coeur ^^