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nicolasgourry
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Mai 2026, peu de sortie mais de quoi largement se faire plaisir



Date : 7 Mai I PC/PS5/XSX/NS2




Date : 12 Mai I PC/PS5/XSX


Date : 12 Mai I PC/PS5/XSX/NS2


Date 12 Mai I NS2 (Boîte Non-GKC)



Date : 19 Mai I PC/XSX



Date : 21 Mai I NS2


Date : 21 Mai I PC/PS5/XSX/Switch/NS2


Date de sortie : 21 Mai I PC



Date : 22 Mai I PC/PS5/XSX/NS2


Date : 22 Mai I PC/PS5/PS4/XSX/Switch/NS2



Date : 27 Mai I PC/PS5/XSX


Date : 27 Mai I PC/XSX


Janvier nous avons eu :
The Legend of Heroes : Trails Beyond the Horizon / MIO : Memories in Orbit / Cairn
Février nous avons eu :
Dragon Quest VII Reimagined / Nioh 3 / Mewgenics / Reanimal / Demon Tides / Resident Evil Requiem
Mars nous avons eu :
Esoteric Ebb / Planet of Lana II : Children of the Leaf / Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection / Crimson Desert
Avril nous avons eu :
Minos / Tomodachi Life : Living the Dream / Opus : Prism Peak / MOUSE : P.I. For Hire / Pragmata / Saros
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    yogfei, gasmok2
    posted the 04/29/2026 at 10:00 AM by nicolasgourry
    comments (24)
    schwarzie posted the 04/29/2026 at 10:03 AM
    Peu de sorties ? Au contraire, c'est le plus gros mois de l'année 2026 pour le moment...
    Perso, 4 jeux en un mois, alors que j'en ai acheté qu'un seul depuis le début de l'année !
    derno posted the 04/29/2026 at 10:03 AM
    pour moi ce sera indiana jones sur switch 2.
    nicolasgourry posted the 04/29/2026 at 10:05 AM
    schwarzie je parles de quantité, pas de qualité.
    angelsduck posted the 04/29/2026 at 10:06 AM
    Perso en mai c'est Starbites, Lego Batman et Echo Generation 2 qui me tentent.
    gamjys posted the 04/29/2026 at 10:10 AM
    Lego Batman, il a l'air super. Je vais me le choper.
    schwarzie posted the 04/29/2026 at 10:10 AM
    nicolasgourry : même niveau quantité, je trouve le mois de mai assez fourni Il y en a plus que dans ta liste.
    nicolasgourry posted the 04/29/2026 at 10:13 AM
    schwarzie la date des "indés" peuvent arriver le moi même par exemple, donc oui, évidement qu'il n'y a pas tout, mais j'essaye de mettre les principaux.
    zekk posted the 04/29/2026 at 11:09 AM
    007
    pcverso posted the 04/29/2026 at 11:14 AM
    directive et 007 pour moi forza plus tard peux etre .
    romgamer6859 posted the 04/29/2026 at 11:36 AM
    lego
    007
    Forza

    Premiers "vrais" achats de l'année pour moi
    iglooo posted the 04/29/2026 at 12:10 PM
    Pas de nouvelle gen' donc rien, même si 007 dans le style pop-corn peut être sympa ainsi qu'FH.
    e3ologue posted the 04/29/2026 at 12:15 PM
    Forza sort si tôt !!!

    Pour moi ça sera Pragmata s'il arrive un jour
    Petite curiosité pour Mixtape.
    ravyxxs posted the 04/29/2026 at 12:18 PM
    e3ologue Pour moi ça sera Pragmata s'il arrive un jour

    .......................

    Tu as dormi pendant 6 mois ?
    yogfei posted the 04/29/2026 at 12:19 PM
    Dark pictures : 8020 déjà préco, 007 : first light mon collègue l'a préco et me le prêtera, Yoshi préco.

    Mixtape : J'attends les tests
    Call of the elder gods : j'ai vraiment bien aimé le premier... forte chance que je craque sauf si les tests sont catastrophiques
    yogfei posted the 04/29/2026 at 12:21 PM
    angelsduck J'ai aussi Starbites et Echo generation 2 dans ma liste, trop de jeu je vais devoir faire des choix...
    e3ologue posted the 04/29/2026 at 12:23 PM
    ravyxxs Na il est en cours de livraison, je l'ai pris sur Switch et ça prend son temps
    rogeraf posted the 04/29/2026 at 12:39 PM
    Nicolas, tu oublies le banger du mois de mai. Day One ou Day Bubsy ! BUBSY 4D en mai
    nicolasgourry posted the 04/29/2026 at 12:44 PM
    rogeraf et voilà
    ravyxxs posted the 04/29/2026 at 12:50 PM
    e3ologue bon gars

    Savoure bien.
    yanssou posted the 04/29/2026 at 12:52 PM
    Mon premier jeu de 2026 sera 007 enfin l'attente est longue.
    rogeraf posted the 04/29/2026 at 12:56 PM
    nicolasgourry Bravo, tu es un pro !!
    pimoody posted the 04/29/2026 at 01:02 PM
    Yoshi
    tlj posted the 04/29/2026 at 01:21 PM
    Des reviews pour mixtape ? Quelqu’un sait quel style de jeu c’est ?
    gasmok2 posted the 04/29/2026 at 01:21 PM
    007
    Batman,
    Yoshi
    et peut être la curiosité Mixtape si les retours sont bons.

    un mois relativement chargé, mon banquier va connaitre mon numéro par coeur ^^
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