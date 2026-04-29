



Date : 7 Mai I PC/PS5/XSX/NS2





Date : 12 Mai I PC/PS5/XSX





Date : 12 Mai I PC/PS5/XSX/NS2





Date 12 Mai I NS2 (Boîte Non-GKC)



Date : 19 Mai I PC/XSX



Date : 21 Mai I NS2





Date : 21 Mai I PC/PS5/XSX/Switch/NS2





Date de sortie : 21 Mai I PC



Date : 22 Mai I PC/PS5/XSX/NS2





Date : 22 Mai I PC/PS5/PS4/XSX/Switch/NS2



Date : 27 Mai I PC/PS5/XSX





Date : 27 Mai I PC/XSX

Janvier nous avons eu :

The Legend of Heroes : Trails Beyond the Horizon / MIO : Memories in Orbit / Cairn

Février nous avons eu :

Dragon Quest VII Reimagined / Nioh 3 / Mewgenics / Reanimal / Demon Tides / Resident Evil Requiem

Mars nous avons eu :

Esoteric Ebb / Planet of Lana II : Children of the Leaf / Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection / Crimson Desert

Avril nous avons eu :

Minos / Tomodachi Life : Living the Dream / Opus : Prism Peak / MOUSE : P.I. For Hire / Pragmata / Saros