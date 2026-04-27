Les prix de vente recommandés actualisés pour les consoles PS5 sont listés ci-dessous, à compter du 1er mai 2026 :
Singapour
PS5 – SGD 849
PS5 Édition numérique – SGD 764
PS5 Pro – SGD 1,167
Malaisie
PS5 – MYR 2,799
PS5 Édition numérique – MYR 2,499
PS5 Pro – MYR 3,999
Thaïlande
PS5 – THB 20,990
PS5 Édition numérique – THB 18,790
PS5 Pro – THB 30,990
Indonésie
PS5 – IDR 11,399,000
PS5 Édition numérique – IDR 9,999,000
Philippines
PS5 – PHP 40,032
Viêt Nam
PS5 – VND 16,900,000
Le prix de vente recommandé actualisé pour le PlayStation Portal est listé ci-dessous, à compter du 1er mai 2026 :
Singapour – SGD 347
Malaisie – MYR 1,099
Thaïlande – THB 8,380
Indonésie – IDR 5,199,000
Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1swr3qr/sony_announcing_price_increase_for_ps5proportal/
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posted the 04/27/2026 at 04:16 AM by link49
En thailande, 30000 Baht ça doit faire entre 750 et 800€... C'est totalement impayable pour eux, c'est un produit de luxe cyr aucune idée sur les ventes mais dans les centres commerciaux les rayons JV sont similaire en taille à chez nous, donc c'est qu'il doit quand même y avoir un marché
Pour avoir vu quelque video d'un français qui a tous quitter pour vivre en Thaïlande, avec le comparo de certains produits de base......les consoles las bas sont sûrement accessible pour une élite et pas 95% de la population locale.. nn