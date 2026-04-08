Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Starfox Zero
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name : Starfox Zero
platform : Wii U
editor : Nintendo
developer : PlatinumGames
genre : shoot'em up
multiplayer : 1 à 2 (coop local)
european release date : 04/22/2016
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[Switch 2] Star Fox serait annoncé ce mois-ci via Twitter ou Nintendo Today


Nate The Hate annonce que le prochain jeu StarFox a 100 % de chance d'être annoncé ce mois-ci via Nintendo Today/Twitter.

A voir si on aura un jeu en monde ouvert où on pourra voler librement d'une planète à l'autre dans le système Lylat (comme NMS mais avec seulement quelques planètes), atterrir avec votre Arwing et explorer à pied, avec un accent plus marqué sur l'histoire et un gameplay de tir à la troisième personne.

Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1sf9rph/nate_the_hate_says_that_the_next_starfox_game/
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    posted the 04/08/2026 at 04:22 AM by link49
    comments (10)
    cyr posted the 04/08/2026 at 05:07 AM
    Un tel projet annoncé de la sorte ? J'y crois pas du tous. Ça sera un vulgaire star fox classique ,

    De plus une autre rumeur parler de 2 star fox en développement...


    Bref y en a marre des rumeurs. Du concret. Un putain de nintendo direct pour éclaircir le planning.
    taiko posted the 04/08/2026 at 05:09 AM
    Alors ça sent le vieux remaster de star fox adventure pour une annonce comme ça...
    Préparez-vous à la réception.
    C'est comme le DK open world style botw qu'on devait avoir. Une demi déception d'avoir eu un bananza sympathique mais loin du grand monde ouvert.
    Ça va être pire pour star fox, surtout que la licence n'a plus aucune aura.
    ducknsexe posted the 04/08/2026 at 05:42 AM
    Deux Star Fox : lequel sera présenté ?

    Le Star Fox rail shooter (version classique)
    Le Star Fox ambitieux (open world à plus petite échelle)

    Connaissant Nintendo, ils sont capables de nous ressortir un remaster du bon vieux Star Fox Adventures. Et faire passer cela comme une nouveauté
    derno posted the 04/08/2026 at 05:44 AM
    un starfox classique avec des passages over the top à la kid icarus uprising, le tout emballé dans une technique qui fait honneur à la
    switch 2...je signe tout de suite.
    link49 posted the 04/08/2026 at 06:01 AM
    Le jeu devant sortir en été je pense qu'on aura un shooter et un gros opus plus tard, en espérant un open world.
    newtechnix posted the 04/08/2026 at 06:14 AM
    Starfox x Monolith Soft, basé sur le boulot de Xenoblade X Chronicles vous l'aurez lu ici en premier
    cyr posted the 04/08/2026 at 06:17 AM
    link49 cet été alors qu'il a pas etais annoncé ?

    Curieux comme façon de faire. Moi ça me hype pas cet façon de faire.

    J'ai besoin de voir, pour en avoir envie.
    link49 posted the 04/08/2026 at 06:22 AM
    cyr si je dis pas de bêtises oui. Après Nintendo a déjà annoncé des jeux peu en amont de leur sortie.
    giru posted the 04/08/2026 at 06:48 AM
    S’ils veulent profiter de la hype du film ils devraient l’annoncer rapidement… Sinon, à l’instar du film qui scrolle d’une situation à l’autre toutes les 2 minutes, les gens auront déjà oublié Fox.

    Hier je regardais des vidéos de SF Zero pour me souvenir de la gueule que ça avait… et franchement en vidéo ça m’a donné un peu envie. C’est dommage que le jeu que l’on peut voir en vidéo (partie TV) n’est pas celui auquel on pouvait jouer… vu qu’il fallait regarder la vue cockpit sur l’écran moisi du GamePad. Du coup juste un StarFox rail shooter classique mais moderne ça m’irait très bien. Et qu’ils en fassent une suite cette fois…
    cyr posted the 04/08/2026 at 07:23 AM
    link49 qu'il fasse ça pour des petit jeux, pourquoi pas. Mais des jeux a gros budget faut pas faire comme ça....
    Un planning, même si le jeux sort dans 2 ans, ça laisse le temps de présenter de nouvelles vidéo, c'est ce qui faut pour donner envie.
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