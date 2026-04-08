Nate The Hate annonce que le prochain jeu StarFox a 100 % de chance d'être annoncé ce mois-ci via Nintendo Today/Twitter.
A voir si on aura un jeu en monde ouvert où on pourra voler librement d'une planète à l'autre dans le système Lylat (comme NMS mais avec seulement quelques planètes), atterrir avec votre Arwing et explorer à pied, avec un accent plus marqué sur l'histoire et un gameplay de tir à la troisième personne.
De plus une autre rumeur parler de 2 star fox en développement...
Bref y en a marre des rumeurs. Du concret. Un putain de nintendo direct pour éclaircir le planning.
Préparez-vous à la réception.
C'est comme le DK open world style botw qu'on devait avoir. Une demi déception d'avoir eu un bananza sympathique mais loin du grand monde ouvert.
Ça va être pire pour star fox, surtout que la licence n'a plus aucune aura.
Le Star Fox rail shooter (version classique)
Le Star Fox ambitieux (open world à plus petite échelle)
Connaissant Nintendo, ils sont capables de nous ressortir un remaster du bon vieux Star Fox Adventures. Et faire passer cela comme une nouveauté
switch 2...je signe tout de suite.
Curieux comme façon de faire. Moi ça me hype pas cet façon de faire.
J'ai besoin de voir, pour en avoir envie.
Hier je regardais des vidéos de SF Zero pour me souvenir de la gueule que ça avait… et franchement en vidéo ça m’a donné un peu envie. C’est dommage que le jeu que l’on peut voir en vidéo (partie TV) n’est pas celui auquel on pouvait jouer… vu qu’il fallait regarder la vue cockpit sur l’écran moisi du GamePad. Du coup juste un StarFox rail shooter classique mais moderne ça m’irait très bien. Et qu’ils en fassent une suite cette fois…
Un planning, même si le jeux sort dans 2 ans, ça laisse le temps de présenter de nouvelles vidéo, c'est ce qui faut pour donner envie.