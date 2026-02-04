Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Yoshi and the Mysterious Book
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name : Yoshi and the Mysterious Book
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
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[Switch 2] Une hausse de prix est-elle inévitable?


Dans le dernier épisode du podcast Kit & Krysta, un ancien employé de Nintendo, connu uniquement sous le nom de Sean, a été invité à s'exprimer sur les inquiétudes concernant la politique tarifaire des consoles et des jeux Nintendo. Nintendo a récemment annoncé qu'à partir de mai 2026, avec la sortie de Yoshi and the Mysterious Book, tous les titres développés par Nintendo pour la Nintendo Switch 2 bénéficieront d'un prix de vente conseillé numérique inférieur à celui de la version physique.

Sean a salué cette initiative, la qualifiant de démarche axée sur le consommateur. Il a également indiqué qu'il pensait que cela se traduisait simplement par une baisse du prix des jeux numériques, plutôt que par une augmentation du prix des jeux physiques. Cependant, il estime également que le prix de la console augmentera probablement à terme.

« Malheureusement, je pense que le prix de la console devra inévitablement augmenter. Je pense qu'ils mettent en œuvre des mesures pour tenter d'atténuer cette hausse, et ils semblent d'ailleurs s'y atteler, mais je vois aussi cette mesure concernant les jeux, si je comprends bien, comme un moyen de rendre une éventuelle augmentation du prix de la console un peu plus acceptable », a-t-il déclaré.

Si vous ne possédez pas encore de Switch 2, pensez-vous qu'il est judicieux d'en acheter une avant une éventuelle hausse de prix ?

Source : https://www.gamesradar.com/platforms/nintendo-switch-2/switch-2-prices-will-go-up-says-ex-nintendo-sales-lead-its-inevitable/
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    tynokarts
    posted the 04/02/2026 at 11:46 AM by link49
    comments (39)
    altendorf posted the 04/02/2026 at 11:48 AM
    Oui rien de nouveau.
    jenicris posted the 04/02/2026 at 11:49 AM
    [Switch 2] Une hausse de prix est-elle inévitable?

    Faut juste partir que tous les hardware vont augmenter, c'est pas compliqué.
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 11:55 AM
    Bien sûr que c'est inévitable
    D'ailleurs je pari sur hausse de prix de 50 euros
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 11:57 AM
    Dans le futur imaginaire des boloss son prix va augmenter. Dans la réalité non
    tolink posted the 04/02/2026 at 12:01 PM
    Je ne suis pas écolo, mais c'est interessant d'observer que lorsque j'étais plus jeune, avec l'abondance de ressources les prix baissaient avec le temps.

    Maintenant tout va augmenter. Et pas que les JV.
    L'inflation est liée à nos politiques monétaires mais pas que. la raréfaction des ressources commencent à peser je pense (peut-être que je trompe)
    mibugishiden posted the 04/02/2026 at 12:16 PM
    Je l'ai achetée le moins dernier mais je trouve que ce serait abusé qu'ils augmentent de prix, elle est deja relativement chere, un poil trop peut etre, augmenter de 100 balles ce serait plus du tout un prix correct.

    Va surtout falloir que des jeux arrivent dessus.
    link49 posted the 04/02/2026 at 12:18 PM
    Après si Nintendo est malin, il n'augmente pas le prix de la console de base, mais répercute la hausse sur le nouveau modèle. Comme ça on y verra que du feu.
    keiku posted the 04/02/2026 at 12:22 PM
    c'est pas inévitable c'est voulu..., déja que maintenant ils veulent faire de la marge sur le hardware , en plus du software et en plus des microtransaction et en plus des abonnement ( et nintendo te fait en plus payer la rétrocompatibilité des jeux avant la switch)
    narustorm posted the 04/02/2026 at 12:30 PM
    augmentera probablement à terme

    C'est se qui s'appelle se mouillé....
    tynokarts posted the 04/02/2026 at 12:31 PM
    Valve qui repousse la sortie de sa console de salon, Sony qui a augmenté le tarif de ses consoles de salons, le prochain c’est Nintendo, il faut s’y préparer malheureusement…
    keiku posted the 04/02/2026 at 12:35 PM
    Et comme je vais le redire encore une fois, si vous voulez que ca baisse, arrêter d'acheter... , s'il perde 10-15% de leur ventes, ca leur sera plus rentable de baisser leurs prix malgré la hausse des couts...
    hypermario posted the 04/02/2026 at 12:38 PM
    keiku "c'est pas inévitable c'est voulu."
    Lol le complotiste est de sortie
    marcus62 posted the 04/02/2026 at 12:57 PM
    Si la Xbox Series X et la PS5 ont vu leur prix augmenter, je pense que la prochaine, ce sera la Switch 2, pas forcément de 100 euros comme la PS5, mais 50 euros par exemple.
    cidkageno posted the 04/02/2026 at 01:04 PM
    On verra pour l'instant c'est de la science fiction contrairement aux deux autres qui ont augmentés leur tarot sans vergogne.
    ouroboros4 posted the 04/02/2026 at 01:16 PM
    Seul quelques ahuris encore enfermer dans leur illusion pense qu'elle n'augmentera pas de prix
    keiku posted the 04/02/2026 at 01:21 PM
    hypermario c'est pas du complotisme, il te le dise clairement qu'aujourd'hui ils veulent faire de la marge même sur le physique, alors qu'a l'époque il le disait clairement qu'il vendait leur console a perte et se rattrapait sur la commission de leur jeu...

    en plus avec le démat il ont augmenter leur marge de 15 a 30% donc il ne se cache même plus qu'il nous entube, et si tu acceptes, c'est que tu es conscient de te faire entuber... donc parler de fatalité ou de situation économique c'est un peu hypocrisie ou de la fausse naïveté
    rogeraf posted the 04/02/2026 at 01:32 PM
    le million, le million
    hypermario posted the 04/02/2026 at 01:56 PM
    keiku Ils ont sortie la console il y a moins d'un an et tu crois que la strategie c'est d'augmenter les prix ?
    Je doute fortement, si ils le font c'est qu'ils sont forcé de le faire, comme Sony et Xbox, ce n'est pas une strategie, donc ce n'est absolument pas voulu
    kameofever posted the 04/02/2026 at 02:00 PM
    Malheureusement et même si j'ai envie pour une fois de faire confiance à Nintendo, je parie sur une augmentation inéluctable.
    Sony a ouvert grand la porte, Nintendo risque de s'engouffrer dans la brèche.
    Mais aucun intérêt pour moi d'acheter la console tant qu'elle ne sera pas réellement nomade.
    Donc j'attends le V2 avec une meilleure batterie tout comme la première Switch. Quitte à payer 50 euros de plus.
    keiku posted the 04/02/2026 at 02:04 PM
    hypermario non, le problème est ailleurs, le problème est que comme playstation et xbox d'ailleurs, ils veulent aujoutd'hui (ce n'était pas les cas il y a encore 2 gen) garder un montant de marge fixe sur leur hardware et tous le problème est la

    Donc a la moindre montée de prix des composant, bein leur prix augmente proportionnellement a leur marge...ce n'est pas inévitable car il pourrait comme par le passer rogner leur marge sur les consoles pour maintenir les prix, mais bien voulu car ils les gardent constante... donc il se font des couille en or sur la hausse des prix ( nintendo, mais également sony et en moindre mesure microsoft)
    hypermario posted the 04/02/2026 at 02:08 PM
    keiku Tu vois le mal partour, moi je vois juste un business qqui se trouve dans une situation ou il est obliger de marquer mal devant ses acheteur en augmentant les prix.

    On restera pas d'accord. Je n'aime pas la vision que tu as : "Ils se gavent sur notre compte ect" c'est un businesss, ils doivent le securiser, investir, faire de la R&D ect..
    cyr posted the 04/02/2026 at 02:15 PM
    J'attends la baisse de prix numérique pour pokopia.......
    keiku posted the 04/02/2026 at 02:17 PM
    hypermario je ne vis pas dans un monde de Bisounours, je donne simplement et platement les fait, on le voit sur leur exercice fiscale leur bénéf sont en hausse et la hausse que l'évolution de leur base de joueurs...

    le jeux video a monter de prix de 60% de plus que l'inflation, c'est le média qui a le plus augmenter en 20 ans...

    Maintenant tu peux ne pas être d'accord, moi j'expose les chiffres et pas juste mon avis subjectif...

    Et oui c'est un business et comme tout business, il tend a augmenter ses profits dans le temps, ce qui les mènes comme tous les business qui suivent cette logique a une chute prédestinée et innévitable, quand l'augmentation franchi le plafond du seuil d'acceptation du publique, les vente s'écroule... on l'a franchi avec xbox avec la one, je pense qu'on vient de la franchir avec sony, et Nintendo s'il continue dans ce sens finira lui aussi par franchir ce plafond
    yanssou posted the 04/02/2026 at 02:20 PM
    C'est inévitable, elle va ce retrouver à 520 euros, si Nintendo à une gen de retard, elle n'aura pas de retard sur le prix de ces concurents.
    newtechnix posted the 04/02/2026 at 02:33 PM
    Je pense justement que si hausse il y a cela viendra en même temps du prochain modèle que Nintendo doit proposer selon la loi aux européens:

    une Switch 2 avec batterie remplaçable.

    Après moi une Switch 2 tant que le line-up sera pas meilleur et surtout il me faut aux moins un écran Oled pour commencer à me demander si je dois en acheter une ...après arrive la question du prix.
    hypermario posted the 04/02/2026 at 02:34 PM
    keiku des chiffrres non sourcé
    magneto860 posted the 04/02/2026 at 02:49 PM
    A un moment donné ils en vendront moins et ils voudront en vendre plus.
    Et les crises de composants seront passées.

    Donc la baisse de la console sera inévitable, elle aussi.
    Et si une vraie baisse semble trop longue à venir, au pire il y aura Black Friday et Noël.

    La question c'est surtout : avez-vous envie / besoin d'une NS2 ? Moi non.
    keiku posted the 04/02/2026 at 02:50 PM
    hypermario les chiffres de l'inflation sont sourcé... par rapport a l'inflation, +50% pour le cinéma , - 40% pour la musique +60% pour le jv comparé au années 2000
    hypermario posted the 04/02/2026 at 02:50 PM
    keiku Evian
    solarr posted the 04/02/2026 at 03:23 PM
    keiku le seul pourcentage stable est celui des salaires...
    hypermario et vlan

    narustorm "C'est se qui s'appelle se mouillé...." à l'évian. Avec un é.
    keiku posted the 04/02/2026 at 03:34 PM
    solarr vu que la pauvreté en France augmente c'est que le salaire reste en dessous de l'inflation...
    cyr posted the 04/02/2026 at 03:39 PM
    keiku ouais, mais c'est des loisirs...

    A côté on te force a prendre une mutuel, les assurances voitures on exploser, le carburant, l'alimentaire...

    Et de l'autre, l'état continue a dilapider l'argent a tous va.....

    Sans parler des fraudeurs en tous genre. 1 mec a détourné 200000 euro en 2 ans, en ayant 10 identité différente.....

    Ou sur les ambulances, qui facture des trajets fictif, a plusieurs millions d'euros. ...

    Je veux moins de fonctionnaire, mais j'aimerais plus de contrôle.

    Car aujourd'hui, j'estime que les impôts que je paye, c'est du vol, du racket, comme la mafia..

    On paye le plus d'impôt dans le monde, mais quand tu vois la sécurité, les hôpitaux, l'éducation, la justices.....bref rien ne va en France. Et on paye pour avoir un service 4 étoile....y a un énorme problème
    solarr posted the 04/02/2026 at 03:41 PM
    cyr au moins les Urgences fonctionnent encore correctement... autant celle des Pompiers que celles dont on te presse au boulot
    mafacenligne posted the 04/02/2026 at 03:45 PM
    link49 tout vas augmenter avec la crise du pétrole ! tout ! méme le PQ .
    keiku posted the 04/02/2026 at 03:53 PM
    cyr mais j'ai l'impression que tu me dis que les loisirs, c'est pas quelque chose d'important ?

    les loisirs c'est ce qui différence la vie de la survie...

    Et on ne va pas avoir de débat sur la politique ici, mais oui , il y a des gros soucis, mais pas qu'en france je te l'assure et je vais dire pas qu'en europe non plus...

    mais ca n’empêche pas certain d'annoncer des bénéfice record en licencient a coté et en montant les prix de l'autre...
    solarr posted the 04/02/2026 at 04:11 PM
    mafacenligne baaah il reste la végétation, le pq naturel.
    cyr posted the 04/02/2026 at 04:55 PM
    keiku perso si demain je devais aller travailler, et après toute les factures, il me reste rien pour moi, a quoi bon d'aller travailler ?
    Le message qu'est entrain d'envoyer le gouvernement aux travailleurs est très dangereux.
    cyr posted the 04/02/2026 at 05:01 PM
    keiku comme la retraite par répartition, la plus grosse enculade du monde.

    Y a plein de pays qui font la retraite par capitulation. Le résultat est juste dingue.

    Ils voulaient faire aussi pour relancer la démographie, ouvrir un livret et il mette des sous. Des sous qui sont piqué dans la poche des gens qui travaillent.

    C'est très bien la chute de natalité, tous leur modèles de merde va s'effondrer. Et leur privilège va en prendre un sacré coup.
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