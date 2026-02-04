Dans le dernier épisode du podcast Kit & Krysta, un ancien employé de Nintendo, connu uniquement sous le nom de Sean, a été invité à s'exprimer sur les inquiétudes concernant la politique tarifaire des consoles et des jeux Nintendo. Nintendo a récemment annoncé qu'à partir de mai 2026, avec la sortie de Yoshi and the Mysterious Book, tous les titres développés par Nintendo pour la Nintendo Switch 2 bénéficieront d'un prix de vente conseillé numérique inférieur à celui de la version physique.
Sean a salué cette initiative, la qualifiant de démarche axée sur le consommateur. Il a également indiqué qu'il pensait que cela se traduisait simplement par une baisse du prix des jeux numériques, plutôt que par une augmentation du prix des jeux physiques. Cependant, il estime également que le prix de la console augmentera probablement à terme.
« Malheureusement, je pense que le prix de la console devra inévitablement augmenter. Je pense qu'ils mettent en œuvre des mesures pour tenter d'atténuer cette hausse, et ils semblent d'ailleurs s'y atteler, mais je vois aussi cette mesure concernant les jeux, si je comprends bien, comme un moyen de rendre une éventuelle augmentation du prix de la console un peu plus acceptable », a-t-il déclaré.
Si vous ne possédez pas encore de Switch 2, pensez-vous qu'il est judicieux d'en acheter une avant une éventuelle hausse de prix ?
Source : https://www.gamesradar.com/platforms/nintendo-switch-2/switch-2-prices-will-go-up-says-ex-nintendo-sales-lead-its-inevitable/
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posted the 04/02/2026 at 11:46 AM by link49
Faut juste partir que tous les hardware vont augmenter, c'est pas compliqué.
D'ailleurs je pari sur hausse de prix de 50 euros
Maintenant tout va augmenter. Et pas que les JV.
L'inflation est liée à nos politiques monétaires mais pas que. la raréfaction des ressources commencent à peser je pense (peut-être que je trompe)
Va surtout falloir que des jeux arrivent dessus.
C'est se qui s'appelle se mouillé....
Lol le complotiste est de sortie
en plus avec le démat il ont augmenter leur marge de 15 a 30% donc il ne se cache même plus qu'il nous entube, et si tu acceptes, c'est que tu es conscient de te faire entuber... donc parler de fatalité ou de situation économique c'est un peu hypocrisie ou de la fausse naïveté
Je doute fortement, si ils le font c'est qu'ils sont forcé de le faire, comme Sony et Xbox, ce n'est pas une strategie, donc ce n'est absolument pas voulu
Sony a ouvert grand la porte, Nintendo risque de s'engouffrer dans la brèche.
Mais aucun intérêt pour moi d'acheter la console tant qu'elle ne sera pas réellement nomade.
Donc j'attends le V2 avec une meilleure batterie tout comme la première Switch. Quitte à payer 50 euros de plus.
Donc a la moindre montée de prix des composant, bein leur prix augmente proportionnellement a leur marge...ce n'est pas inévitable car il pourrait comme par le passer rogner leur marge sur les consoles pour maintenir les prix, mais bien voulu car ils les gardent constante... donc il se font des couille en or sur la hausse des prix ( nintendo, mais également sony et en moindre mesure microsoft)
On restera pas d'accord. Je n'aime pas la vision que tu as : "Ils se gavent sur notre compte ect" c'est un businesss, ils doivent le securiser, investir, faire de la R&D ect..
le jeux video a monter de prix de 60% de plus que l'inflation, c'est le média qui a le plus augmenter en 20 ans...
Maintenant tu peux ne pas être d'accord, moi j'expose les chiffres et pas juste mon avis subjectif...
Et oui c'est un business et comme tout business, il tend a augmenter ses profits dans le temps, ce qui les mènes comme tous les business qui suivent cette logique a une chute prédestinée et innévitable, quand l'augmentation franchi le plafond du seuil d'acceptation du publique, les vente s'écroule... on l'a franchi avec xbox avec la one, je pense qu'on vient de la franchir avec sony, et Nintendo s'il continue dans ce sens finira lui aussi par franchir ce plafond
une Switch 2 avec batterie remplaçable.
Après moi une Switch 2 tant que le line-up sera pas meilleur et surtout il me faut aux moins un écran Oled pour commencer à me demander si je dois en acheter une ...après arrive la question du prix.
Et les crises de composants seront passées.
Donc la baisse de la console sera inévitable, elle aussi.
Et si une vraie baisse semble trop longue à venir, au pire il y aura Black Friday et Noël.
La question c'est surtout : avez-vous envie / besoin d'une NS2 ? Moi non.
hypermario et vlan
narustorm "C'est se qui s'appelle se mouillé...." à l'évian. Avec un é.
A côté on te force a prendre une mutuel, les assurances voitures on exploser, le carburant, l'alimentaire...
Et de l'autre, l'état continue a dilapider l'argent a tous va.....
Sans parler des fraudeurs en tous genre. 1 mec a détourné 200000 euro en 2 ans, en ayant 10 identité différente.....
Ou sur les ambulances, qui facture des trajets fictif, a plusieurs millions d'euros. ...
Je veux moins de fonctionnaire, mais j'aimerais plus de contrôle.
Car aujourd'hui, j'estime que les impôts que je paye, c'est du vol, du racket, comme la mafia..
On paye le plus d'impôt dans le monde, mais quand tu vois la sécurité, les hôpitaux, l'éducation, la justices.....bref rien ne va en France. Et on paye pour avoir un service 4 étoile....y a un énorme problème
les loisirs c'est ce qui différence la vie de la survie...
Et on ne va pas avoir de débat sur la politique ici, mais oui , il y a des gros soucis, mais pas qu'en france je te l'assure et je vais dire pas qu'en europe non plus...
mais ca n’empêche pas certain d'annoncer des bénéfice record en licencient a coté et en montant les prix de l'autre...
Le message qu'est entrain d'envoyer le gouvernement aux travailleurs est très dangereux.
Y a plein de pays qui font la retraite par capitulation. Le résultat est juste dingue.
Ils voulaient faire aussi pour relancer la démographie, ouvrir un livret et il mette des sous. Des sous qui sont piqué dans la poche des gens qui travaillent.
C'est très bien la chute de natalité, tous leur modèles de merde va s'effondrer. Et leur privilège va en prendre un sacré coup.