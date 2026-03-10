Voici les notes de la version Ps5 :
- PlayStation LifeStyle : 90/100
"Fatal Frame II : Crimson Butterfly Remake est une réussite. Non seulement il permet à une nouvelle génération de fans de découvrir l'une des meilleures histoires de jeux d'horreur de tous les temps, mais il reste fidèle à l'original tout en enrichissant son univers et en modernisant son gameplay. Magnifique et souvent glaçant, ce remake de Team Ninja est un incontournable pour tout amateur de jeux d'horreur."
- Loot Level Chill : 90/100
- Screen Rant : 90/100
- Carole Quintaine : 85/100
- PlayStation Universe : 85/100
- GamersRD : 83/100
- The A.V. Club : 83/100
- Dexerto : 80/100
- IGN : 80/100
- MonsterVine : 80/100
- Noisy Pixel : 80/100
- IGN Italia : 80/100
- Press Start Australia : 80/100
- Voxel : 80/100
- CGMagazine : 75/100
- COGconnected : 75/100
- Push Square : 70/100
- DualShockers :70/100
Et l'unique note qu'a reçu la version Switch 2 :
"J'ai adoré Project Zero 2 et j'y ai joué de nombreuses fois, aussi bien sur PS2 que sur Nintendo Wii. Certes, un meilleur contrôle du framerate aurait été appréciable pour préserver la qualité cinématographique qui est au cœur de Fatal Frame 2 : Crimson Butterfly Remake, mais pour le reste, ce remake approfondit les mécaniques de jeu tout en conservant la direction artistique incroyable et l'histoire à la fois magnifique et angoissante. C'est ce qui en fait la version ultime du meilleur jeu d'horreur de tous les temps."
Une note parfaite donc pour cette version.
Source : https://www.metacritic.com/game/fatal-frame-ii-crimson-butterfly-remake/critic-reviews/?platform=playstation-5/
