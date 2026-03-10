Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Project Zero II Remake
name : Project Zero II Remake
platform : Switch 2
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : survival horror
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
[Ps5/Switch 2] Fatal Frame II : Crimson Butterfly REMAKE : Les notes tombent


Voici les notes de la version Ps5 :

- PlayStation LifeStyle : 90/100

"Fatal Frame II : Crimson Butterfly Remake est une réussite. Non seulement il permet à une nouvelle génération de fans de découvrir l'une des meilleures histoires de jeux d'horreur de tous les temps, mais il reste fidèle à l'original tout en enrichissant son univers et en modernisant son gameplay. Magnifique et souvent glaçant, ce remake de Team Ninja est un incontournable pour tout amateur de jeux d'horreur."

- Loot Level Chill : 90/100
- Screen Rant : 90/100
- Carole Quintaine : 85/100
- PlayStation Universe : 85/100
- GamersRD : 83/100
- The A.V. Club : 83/100
- Dexerto : 80/100
- IGN : 80/100
- MonsterVine : 80/100
- Noisy Pixel : 80/100
- IGN Italia : 80/100
- Press Start Australia : 80/100
- Voxel : 80/100
- CGMagazine : 75/100
- COGconnected : 75/100
- Push Square : 70/100
- DualShockers :70/100

Et l'unique note qu'a reçu la version Switch 2 :



"J'ai adoré Project Zero 2 et j'y ai joué de nombreuses fois, aussi bien sur PS2 que sur Nintendo Wii. Certes, un meilleur contrôle du framerate aurait été appréciable pour préserver la qualité cinématographique qui est au cœur de Fatal Frame 2 : Crimson Butterfly Remake, mais pour le reste, ce remake approfondit les mécaniques de jeu tout en conservant la direction artistique incroyable et l'histoire à la fois magnifique et angoissante. C'est ce qui en fait la version ultime du meilleur jeu d'horreur de tous les temps."

Une note parfaite donc pour cette version.

Source : https://www.metacritic.com/game/fatal-frame-ii-crimson-butterfly-remake/critic-reviews/?platform=playstation-5/
    posted the 03/10/2026 at 05:07 AM by link49
    comments (7)
    kujiraldine posted the 03/10/2026 at 05:23 AM
    Intéressant. Bon, le mois de mars est plutôt chargé et je n'ai pas prévu de me le faire mais avec ces notes, je le garde sous le coude. Ça pourra toujours le faire au détour d'une promo.
    kidicarus posted the 03/10/2026 at 05:41 AM
    J'aime cette série qui était bien originale lors de sa création.
    cyr posted the 03/10/2026 at 06:00 AM
    J'en ai fait 1 épisode ou 2. Sais plus. Mais avec l'appareil photo, c'est un ovni. Mais je me ferai plus avoir.
    fdestroyer posted the 03/10/2026 at 06:52 AM
    Le mec met 100 alors qu'il admet que le framerate est au fraise, allez comprendre.

    Faudra que je me le fasse une fois, mais ça sera sur Wii.
    link49 posted the 03/10/2026 at 07:24 AM
    fdestroyer c'est peut être moins gênant sur une portable hybride.
    ouroboros4 posted the 03/10/2026 at 07:44 AM
    fdestroyer c'est clair ça n'a aucun sens
    sardinecannibale posted the 03/10/2026 at 08:01 AM
    Je suis un fan de Project Zero mais là ce sera sans moi. Koei Tecmo ne maîtrise malheureusement plus cette licence.
