Les jeux Pokémon Winds et Pokémon Waves, deux opus inédits de la série Pokémon, sortiront exclusivement sur Nintendo Switch 2, simultanément dans le monde entier, en 2027.
Ces nouveaux titres proposent un monde ouvert à explorer, avec de magnifiques îles balayées par les vents et un vaste océan aux vagues scintillantes. Les Pokémon qui vivent en harmonie avec la végétation luxuriante de cette région ont développé leurs propres écosystèmes uniques.
En visitant ces îles, vous vous apprêtez à vivre une aventure inédite, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Au cours de cette aventure, vous pourrez faire équipe avec toutes sortes de Pokémon pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin et même les forces de la nature qui se dresseront parfois sur votre route.
Et que dire des starters, si ce n'est qu'ils sont revenus a un design épuré et "a l'ancienne", simple et efficace. Je les aimes tout les trois franchement.
Je trouve les 3 Starter convainquant, mon choix se porterait sur le Gecko.
Mais le jeu devra proposer beaucoup plus pour me convaincre.
Si c'est juste un Open World mal branlé, avec deux trois pnj jeté dans de vastes zones vide, quelques arènes au concept nul et sans cohérence, une team d'ado attardé, des créatures qui n'ont de nom "pokemon" que leur fiche wikipedia, des évolutions douteuses, ce sera une nouvelle fois sans moi.