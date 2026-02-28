Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Pokemon Vents et Vagues
name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
articles : 18899
visites since opening : 32781047
[Pokémon Vents & Vagues] Les Starters et les premières images


On commence par les images :





















Et ensuite les Starters :







Les jeux Pokémon Winds et Pokémon Waves, deux opus inédits de la série Pokémon, sortiront exclusivement sur Nintendo Switch 2, simultanément dans le monde entier, en 2027.



Ces nouveaux titres proposent un monde ouvert à explorer, avec de magnifiques îles balayées par les vents et un vaste océan aux vagues scintillantes. Les Pokémon qui vivent en harmonie avec la végétation luxuriante de cette région ont développé leurs propres écosystèmes uniques.



En visitant ces îles, vous vous apprêtez à vivre une aventure inédite, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Au cours de cette aventure, vous pourrez faire équipe avec toutes sortes de Pokémon pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin et même les forces de la nature qui se dresseront parfois sur votre route.

Source : https://www.gematsu.com/2026/02/pokemon-winds-and-waves-announced-for-switch-2/
    posted the 02/28/2026 at 05:31 AM by link49
    comments (7)
    ratchet posted the 02/28/2026 at 05:35 AM
    Trop compliqué de prendre les infos en FR sur le site officiel apparemment.
    jackfrost posted the 02/28/2026 at 05:50 AM
    C'est un partenariat avec angry birds ?
    burningcrimson posted the 02/28/2026 at 05:50 AM
    Starter feu pour moi comme toujours
    medoo posted the 02/28/2026 at 05:51 AM
    Bon c'est plus ma came Pokémon, mais honnêtement c'est propre, les environnements aquatique sont vraiment très beaux.

    Et que dire des starters, si ce n'est qu'ils sont revenus a un design épuré et "a l'ancienne", simple et efficace. Je les aimes tout les trois franchement.
    link49 posted the 02/28/2026 at 05:54 AM
    Je prendrai aussi le starter feu, en espérant une évolution finale style Arcanin.
    oreillesal posted the 02/28/2026 at 06:06 AM
    Je vais resté très distant et méfiant depuis la bouse stellaire qu'est Écarlate/violet, mais de ce que l'on peut voir est relativement correct pour du GF.
    Je trouve les 3 Starter convainquant, mon choix se porterait sur le Gecko.

    Mais le jeu devra proposer beaucoup plus pour me convaincre.
    Si c'est juste un Open World mal branlé, avec deux trois pnj jeté dans de vastes zones vide, quelques arènes au concept nul et sans cohérence, une team d'ado attardé, des créatures qui n'ont de nom "pokemon" que leur fiche wikipedia, des évolutions douteuses, ce sera une nouvelle fois sans moi.
    roivas posted the 02/28/2026 at 06:12 AM
    Je trouve les effets de lumière et d'eau sympa. La modélisation 3D et textures restent moyennes, techniquement y'a qd même du plus pour une fois.
