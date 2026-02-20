Geoff Keighley a confirmé officiellement la date des Game Awards 2026. L'animateur et producteur de l'évènement a annoncé sur son compte Twitter que la prochaine édition de la principale cérémonie de remise de prix de l'industrie du jeu vidéo aura lieu le jeudi 10 décembre 2026. Comme les années précédentes, l'évènement se tiendra au Peacock Theater de Los Angeles, lieu emblématique des Game Awards.
Cette confirmation précoce de la date témoigne de la planification A long terme de l'organisation et permet aux studios, aux éditeurs et aux fans de se préparer pour l'une des soirées les plus importantes du calendrier vidéoludique. Les Game Awards 2026 devraient conserver leur format habituel, mêlant annonces de nouveaux jeux, bandes-annonces inédites, présentations en direct et remise des prix récompensant les sorties majeures de l'année.La date étant fixée, l'attention se porte désormais sur les jeux qui seront en lice et sur les annonces majeures qui pourraient marquer la cérèmonie.
Source : https://gatonoticia.blogspot.com/2026/02/the-game-awards-2026-ja-tem-data-marcada.html/
posted the 02/20/2026 at 03:09 PM by link49
aeris798 Le prochain mario mettra du temps pour atteindre les 20 millions d'unités d'Arc Raiders
Sinon faudrait déjà connaître tous les jeux qui sortiront cet année. Donc bon, trop tôt.