[TGA 2026] A votre avis, quel jeu ou studio raflera tout?


Geoff Keighley a confirmé officiellement la date des Game Awards 2026. L'animateur et producteur de l'évènement a annoncé sur son compte Twitter que la prochaine édition de la principale cérémonie de remise de prix de l'industrie du jeu vidéo aura lieu le jeudi 10 décembre 2026. Comme les années précédentes, l'évènement se tiendra au Peacock Theater de Los Angeles, lieu emblématique des Game Awards.

Cette confirmation précoce de la date témoigne de la planification A long terme de l'organisation et permet aux studios, aux éditeurs et aux fans de se préparer pour l'une des soirées les plus importantes du calendrier vidéoludique. Les Game Awards 2026 devraient conserver leur format habituel, mêlant annonces de nouveaux jeux, bandes-annonces inédites, présentations en direct et remise des prix récompensant les sorties majeures de l'année.La date étant fixée, l'attention se porte désormais sur les jeux qui seront en lice et sur les annonces majeures qui pourraient marquer la cérèmonie.

Source : https://gatonoticia.blogspot.com/2026/02/the-game-awards-2026-ja-tem-data-marcada.html/
    posted the 02/20/2026 at 03:09 PM by link49
    comments (13)
    aeris798 posted the 02/20/2026 at 03:12 PM
    Le Mario 3D qui sortira sur Switch 2 certainement cet automne
    rogeraf posted the 02/20/2026 at 03:15 PM
    Arc Raiders qui dépassera bientôt les 20 millions d'unités (cet été).
    aeris798 Le prochain mario mettra du temps pour atteindre les 20 millions d'unités d'Arc Raiders
    adamjensen posted the 02/20/2026 at 03:16 PM
    C'est encore trop tôt pour le dire, mais probablement GTA 6 "si" il sort bien cette année, sinon Resident Evil : Requiem.
    perse9 posted the 02/20/2026 at 03:16 PM
    si gta 6 sort ce sera GTA6 forcement...sinon difficile à dire..il y aura de bons jeux mais de la a dire tout faflé..je ne vois pas qui va faire la différence..Moi je mise sur onimusha
    judebox posted the 02/20/2026 at 03:23 PM
    Euh, on est en février là...
    blacksad6 posted the 02/20/2026 at 03:30 PM
    judebox C'est clair. L’an dernier à cette heure Clair Obscur était encore à 2mois de sortir et personne en parler, un p'tit jeu indé en tout par tour.
    masharu posted the 02/20/2026 at 03:33 PM
    Geoff Keighley a-t-il infirmé le conflit d'intérêt qu'il a potentiellement lui ou sa production avec Tencent qui finance son show et également Highguard ?
    jenicris posted the 02/20/2026 at 03:44 PM
    Beaucoup trop tôt et osef
    shinz0 posted the 02/20/2026 at 03:44 PM
    Marathon
    altendorf posted the 02/20/2026 at 04:01 PM
    Personne, trop tôt.
    cyr posted the 02/20/2026 at 04:05 PM
    Le jeux god of war qui vient de sortir?

    Sinon faudrait déjà connaître tous les jeux qui sortiront cet année. Donc bon, trop tôt.
    toulia posted the 02/20/2026 at 04:17 PM
    CR7 ..oops pardon.
    yukilin posted the 02/20/2026 at 04:28 PM
    Sinon ça vous arrive de vivre dans le présent ?
