Nintendo America a publié une publicité pour Nintendo Classics présentant The Legend of Zelda: The Wind Waker, Kirby Super Star et Metroid Fusion.
Cette semaine marque en effet le 40e anniversaire de The Legend of Zelda. Certains ne s'attendent pas à ce que Nintendo fasse la moindre déclaration, ni même à ce qu'ils y fassent allusion, à part peut-être une mention très mineure dans Nintendo Today, tout au plus.
Auparavant, Nintendo mentionnait systématiquement les anniversaires de Zelda en juin ou en septembre. Cela s'explique par le fait que les célébrations de l'anniversaire de Mario empiètent toujours sur cette période, comme c'est encore le cas cette année.
Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
Genre Zelda CDI sur la S2 ?
ils vont bien sortir le virtual boy dans quelques jours faut pas perdre le rythme des sorties majeures
Merci Nintendo!
Pourquoi pas un teaser du film
Par contre, attendre octobre pour le faire est fort probable ou Nintendo annoncera son nouveau zelda avec l'anniversaire de la switch 2.
Dans tous les cas il ne faut pas s'attendre à grand chose. Du plus probable au moins :
- Du merch... Lego set, vêtements et goodies divers.
- Des annonces concernant le film (le casting au delà de Link et Zelda par exemple)
- Le Zelda prévu cette année (remake ou spin off)
2013 - A Link Between Worlds / Wind Waker HD
2014 - Hyrule Warriors
2015 - Triforce Heroes
2016 - Twilight Princess HD
2017 - BOTW
2018 - Hyrule Warriors Switch Edition
2019 - Link's Awakening / Cadence of Hyrule
2020 - Hyrule Warriors - L'Ère du Fleau
2021 - Skyward Sword HD
2022 - TOTK prevu mais repoussé a 2023
2023 - TOTK
2024 - Echoes of Wisdom
2025 - Hyrule Warriors - Les Chroniques du Sceau
Donc t'inquiete, il y aura un jeu Zelda en 2026
Entre un add-on vendu à prix d'or comme une suite et des Musou à la pelle, le fan de Zelda en moi est dépité.
Espérons le retour aux fondamentaux pour 2026 avec un véritable épisode inédit.
Mais ils peuvent très bien annoncer un set de jouet pour bébé à l'effigie de zelda ou donner des premieres infos sur le film à venir. Avec eux ça peut être tout, n'importe quoi ou rien
Mais en vrai les Oracles avec le moteur du Link's Awakening de la Switch, je dis oui !