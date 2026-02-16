Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
The Legend of Zelda : Breath of the Wild
2
Likers
name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18870
visites since opening : 32646123
link49 > blog
[Anniversaire Zelda] Pensez-vous que Nintendo fasse une annonce?


Nintendo America a publié une publicité pour Nintendo Classics présentant The Legend of Zelda: The Wind Waker, Kirby Super Star et Metroid Fusion.



Cette semaine marque en effet le 40e anniversaire de The Legend of Zelda. Certains ne s'attendent pas à ce que Nintendo fasse la moindre déclaration, ni même à ce qu'ils y fassent allusion, à part peut-être une mention très mineure dans Nintendo Today, tout au plus.

Auparavant, Nintendo mentionnait systématiquement les anniversaires de Zelda en juin ou en septembre. Cela s'explique par le fait que les célébrations de l'anniversaire de Mario empiètent toujours sur cette période, comme c'est encore le cas cette année.

Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    aeris327, lak3
    posted the 02/16/2026 at 10:49 AM by link49
    comments (27)
    saram posted the 02/16/2026 at 10:59 AM
    Un petit shadow drop de Zelda Wind Waker et TP sur l'eshop et une sortie boite dans quelques semaines.
    link49 posted the 02/16/2026 at 11:02 AM
    saram Ca serait parfait, même si je préfèrerais un Remake des opus Oracles.
    burningcrimson posted the 02/16/2026 at 11:05 AM
    link49 Les Oracles sont excellents surtout le Ages. Étant gamin ma mère m'avait acheté les deux versions en même temps, comme pour Pokémon rouge et bleu.
    51love posted the 02/16/2026 at 11:06 AM
    Un petit direct cette semaine? Et un "one last thing" digne du dernier Playstation direct?

    Genre Zelda CDI sur la S2 ?

    https://image.jeuxvideo.com/medias-md/167818/1678180660-3329-card.png

    ils vont bien sortir le virtual boy dans quelques jours faut pas perdre le rythme des sorties majeures

    Merci Nintendo!
    aeris327 posted the 02/16/2026 at 11:06 AM
    J-5 avant les 40 ans de Zelda

    Pourquoi pas un teaser du film
    link49 posted the 02/16/2026 at 11:11 AM
    burningcrimson J'ai adoré ces 2 opus, il y a moyen de faire un truc bien en plus.
    rogeraf posted the 02/16/2026 at 11:13 AM
    Oui ils vont montrer 3 artworks pour dire : on fait le prochain zelda, soyez patients les amis, achetez une switch 2 quand même en attendant
    kidicarus posted the 02/16/2026 at 11:32 AM
    Un anniversaire est sensé être un événement et vu que Mario est dans sa quarantième année et que 2026 lui est attribué ; j'imagine mal que Nintendo fasse la même chose en parallèle.

    Par contre, attendre octobre pour le faire est fort probable ou Nintendo annoncera son nouveau zelda avec l'anniversaire de la switch 2.
    kidicarus posted the 02/16/2026 at 11:34 AM
    51love je peux me tromper sur ce qui va suivre, mais il me semble que Nintendo ne concideré pas les zelda cdi vu que ce ne fut 0as une demande de leur part comme certains jeux mario.
    rocan posted the 02/16/2026 at 11:44 AM
    Annonce d'un Nintendo Direct demain ou mercredi après-midi pour Jeudi ou vendredi 15h, je le sens bien
    51love posted the 02/16/2026 at 11:55 AM
    kidicarus a peut être je ne sais pas. C'était juste un troll bas de gamme de ma part
    giru posted the 02/16/2026 at 12:02 PM
    S'il y a bien un Direct oui. Sinon non.

    Dans tous les cas il ne faut pas s'attendre à grand chose. Du plus probable au moins :
    - Du merch... Lego set, vêtements et goodies divers.
    - Des annonces concernant le film (le casting au delà de Link et Zelda par exemple)
    - Le Zelda prévu cette année (remake ou spin off)
    akinen posted the 02/16/2026 at 12:06 PM
    Non
    kikoo31 posted the 02/16/2026 at 12:09 PM
    Mouais
    sonilka posted the 02/16/2026 at 12:35 PM
    L'année 2026 va se focaliser sur Mario et ses 40 ans. D'abord le film et probablement ensuite un nouveau jeu. A coté TPCi va lancer le 30e anniversaire de Pokémon. Autant dire que niveau festivité, l'année de Nintendo est deja bien chargée. Si Nintendo veut caser aussi Zelda, ca va etre compliqué. Ils attendront peut etre la fin d'année voire le début de la prochaine.
    aeris327 posted the 02/16/2026 at 12:38 PM
    link49

    2013 - A Link Between Worlds / Wind Waker HD
    2014 - Hyrule Warriors
    2015 - Triforce Heroes
    2016 - Twilight Princess HD
    2017 - BOTW
    2018 - Hyrule Warriors Switch Edition
    2019 - Link's Awakening / Cadence of Hyrule
    2020 - Hyrule Warriors - L'Ère du Fleau
    2021 - Skyward Sword HD
    2022 - TOTK prevu mais repoussé a 2023
    2023 - TOTK
    2024 - Echoes of Wisdom
    2025 - Hyrule Warriors - Les Chroniques du Sceau

    Donc t'inquiete, il y aura un jeu Zelda en 2026
    kameofever posted the 02/16/2026 at 12:40 PM
    Depuis le magnifique BOTW, cette licence est malmenée.
    Entre un add-on vendu à prix d'or comme une suite et des Musou à la pelle, le fan de Zelda en moi est dépité.
    Espérons le retour aux fondamentaux pour 2026 avec un véritable épisode inédit.
    fiveagainstone posted the 02/16/2026 at 12:49 PM
    Rien ou un portage des zelda wii u.
    micheljackson posted the 02/16/2026 at 01:00 PM
    Je crains le pire, hélas.
    syoshu posted the 02/16/2026 at 01:00 PM
    Je vois bien l'annonce d'un zelda style Foursword adventure, c'est trop tôt pour un épisode principal. Ou un remake...

    Mais ils peuvent très bien annoncer un set de jouet pour bébé à l'effigie de zelda ou donner des premieres infos sur le film à venir. Avec eux ça peut être tout, n'importe quoi ou rien
    lak3 posted the 02/16/2026 at 01:25 PM
    J'aimerais bien le zelda du lSatellaview
    cyr posted the 02/16/2026 at 01:33 PM
    rocan on va atendre le 31 mars. Au risque d'être déçu
    iglooo posted the 02/16/2026 at 01:47 PM
    Un gros DLC pour TotK?
    metroidvania posted the 02/16/2026 at 01:53 PM
    Svp une version boîte des twiligt, Wind Waker, et pk pas un ocarina of time remastered de la version 3ds en 4k sur switch 2 je dirais pas non
    toulia posted the 02/16/2026 at 02:04 PM
    Non
    judebox posted the 02/16/2026 at 03:53 PM
    Si c'est pour proposer "autant" que pour les 40 ans de Mario, non merci

    Mais en vrai les Oracles avec le moteur du Link's Awakening de la Switch, je dis oui !
    jackfrost posted the 02/16/2026 at 04:30 PM
    Des autocollants à avoir via les points.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo