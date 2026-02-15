Voici les notes :
- IGN Benelux : 80/100
- COGconnected : 80/100
- CGMagazine : 75/100
- Gameliner : 70/100
Et sa moyenne Metacritic actuelle :
"God of War : Sons of Sparta est un metroidvania solide et bien réalisé, doté d'un système de combat efficace et d'un level design précis. Au sein du genre, il n'excelle jamais vraiment, mais il affirme clairement son identité. La répétitivité des ennemis et un arbre de compétences assez classique l'empêchent de se démarquer pleinement."
"God of War: Sons of Sparta est-il un bon jeu God of War ? Absolument. Il offre un aperçu intéressant du passé de Kratos, porté par une performance magistrale de T.C. Carson et une réalisation technique irréprochable. En tant que Metroidvania, il est bon, mais sans plus. Il remplit parfaitement son rôle, mais pour 30 €, on trouve des titres plus convaincants dans le genre."
Source : https://www.metacritic.com/game/god-of-war-sons-of-sparta/
Le problème c’est pas d'avoir ce genre de jeu, mais ne pas avoir d'assez gros jeux à côté
Apparemment, ce n’est pas le jeu de l'année mais pas la daube que certains nous disent
J'ai bien l'intention de le faire quand j'aurais moins de jeux en cours
ouroboros4 c'est clair, j’ai une liste de jeux énorme à faire
Juste, je le sens pas, artistiquement parlant je me disais qu'un GoW 2D je l'imaginais très différent de ça, ça manque de personnalité pour moi, si on enlève le nom, qui reconnaitrait GoW ?
Donc je ne l'ai pas acheté mais c'est bien de proposer des jeux comme ça et à 30E.
Pour tout ce qui est promotion de la puissance de la console, y compris l'absurde captured on ps5 pro sur ghost of sparta, je pense GTA VI, Ace Combat 8, Intergalactic et le prochain Santa Monica le feront bien, j'ai pas de soucis sur ce point perso
Mais ça veut pas dire que l'on souhaite des jeux à première vue complètement osef...
Yavait vraiment moyen de faire un truc ouf avec un GoW 2D.. dommage..
negan mdrr franchement pas mal...
Le souci, c'est que God of War : Sons of Sparta porte tout le poids des attentes (en plus, il était "attendu" car des leaks disaient qu'il y avait un God of War avec cette approche), ça fait beaucoup pour un "petit" jeu (dans le sens où ce n'est pas un AAA).
Mais c'est pas propre à Sony, ces gros éditeurs ont souvent une hiérarchie tellement imposante, qui doit verifier, approuver les différents choix, qu'ils ont bcp plus de mal a mener des petits projets a taille humaine....
J'en parlais ya quelques mois avec un ami qui bosse pour un énorme éditeur, de projets comme Silksong, comme Clair Obscur, de toutes les contraintes et dépendances qu'on les équipes et jeux sur lequel il bosse...Le genre de projets ou dans sa boîte il y aurait eu 3000 personnes dans les crédits, même pour un budget de 10 millions max...
Curieux de voir les crédits de ce GoW, voir si effectivement bcp de personnes ont participé de prêt comme de loin où s'ils ont au moins réussi à impliqué peu de personnes...
C'est un des gros avantages des studios indépendants pour ce type de production.
Ils sont donc attendus au tournant, sachant qu'ils valorisent cette approche avec des consoles censées sublimer la D.A.