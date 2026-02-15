Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
God of War : Sons of Sparta
name : God of War : Sons of Sparta
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : N.C
genre : action
[God of War Sons of Sparta] Les premières notes tombent


Voici les notes :

- IGN Benelux : 80/100
- COGconnected : 80/100
- CGMagazine : 75/100
- Gameliner : 70/100

Et sa moyenne Metacritic actuelle :



"God of War : Sons of Sparta est un metroidvania solide et bien réalisé, doté d'un système de combat efficace et d'un level design précis. Au sein du genre, il n'excelle jamais vraiment, mais il affirme clairement son identité. La répétitivité des ennemis et un arbre de compétences assez classique l'empêchent de se démarquer pleinement."

"God of War: Sons of Sparta est-il un bon jeu God of War ? Absolument. Il offre un aperçu intéressant du passé de Kratos, porté par une performance magistrale de T.C. Carson et une réalisation technique irréprochable. En tant que Metroidvania, il est bon, mais sans plus. Il remplit parfaitement son rôle, mais pour 30 €, on trouve des titres plus convaincants dans le genre."

Source : https://www.metacritic.com/game/god-of-war-sons-of-sparta/
    posted the 02/15/2026 at 07:19 PM by link49
    comments (17)
    nicolasgourry posted the 02/15/2026 at 07:30 PM
    "Un système de combat efficace et un level design précis", c'est une bonne base. Mais quand tu mets en avant des consoles pour leur puissance brute (d'ailleurs, lors du State of Play, c'était écrit "captured on PS5 Pro"), ça fait décalé pour ceux qui achètent ces consoles pour ça, surtout quand c'est le dernier jeu présenté et qu'il est issu d'une licence qui aime bien mettre en avant les capacités de la machine.
    negan posted the 02/15/2026 at 07:40 PM
    C'est un bonne note vu le hardware

    https://x.com/RobboHtid/status/2022735165127102651?s=20
    zekk posted the 02/15/2026 at 07:40 PM
    nicolasgourry disons que ça aurait pu mieux passer si il y avait eu des images des remake de la trilogie avec une sortie assez rapide .
    Le problème c’est pas d'avoir ce genre de jeu, mais ne pas avoir d'assez gros jeux à côté

    Apparemment, ce n’est pas le jeu de l'année mais pas la daube que certains nous disent
    ouroboros4 posted the 02/15/2026 at 07:41 PM
    zekk Les retours des joueurs sont assez bon.
    J'ai bien l'intention de le faire quand j'aurais moins de jeux en cours
    zekk posted the 02/15/2026 at 07:45 PM
    negan
    ouroboros4 c'est clair, j’ai une liste de jeux énorme à faire
    badeuh posted the 02/15/2026 at 07:47 PM
    J'ai tous les GoW depuis le tout premier sur ps2, bilan une partie de moi veut le prendre mécanisquement hélas cette fois ça me semble être loin de la qualité habituelle. Je précise que j'ai aimé les épisodes PSP (de la folie pour l'époque) mais là, pas convaincu.
    wickette posted the 02/15/2026 at 07:54 PM
    J'avoue que le jeu me parait bizarre, j'ai l'impression de voir un metroidvania sur lequel on a aposé un skin GoW en fin de développement

    Juste, je le sens pas, artistiquement parlant je me disais qu'un GoW 2D je l'imaginais très différent de ça, ça manque de personnalité pour moi, si on enlève le nom, qui reconnaitrait GoW ?

    Donc je ne l'ai pas acheté mais c'est bien de proposer des jeux comme ça et à 30E.

    Pour tout ce qui est promotion de la puissance de la console, y compris l'absurde captured on ps5 pro sur ghost of sparta, je pense GTA VI, Ace Combat 8, Intergalactic et le prochain Santa Monica le feront bien, j'ai pas de soucis sur ce point perso
    51love posted the 02/15/2026 at 08:05 PM
    Alors oui c'est très bien que Sony fasse plus de projets, d'apparence petits jeux indés ou même des AA, on attend que ça plutôt que de sortir 2 ou 3 jeux majeurs en 5 ans

    Mais ça veut pas dire que l'on souhaite des jeux à première vue complètement osef...

    Yavait vraiment moyen de faire un truc ouf avec un GoW 2D.. dommage..

    negan mdrr franchement pas mal...
    cail2 posted the 02/15/2026 at 08:06 PM
    Le gameplay doit être génial vu les notes car visuellement, c'est quelconque et peu inspiré si l'on se fie aux standards actuels de l'industrie...
    nicolasgourry posted the 02/15/2026 at 08:07 PM
    zekk 51love , je pense que Sony était face à un dilemme. Ils voulaient faire patienter les joueurs jusqu'au trailer du remake de God of War, donc ils ont dû se dire "Comment faire patienter ?". Les jeux "indés" sont tendance (d'ailleurs, il y a un peu l'approche à la Ninja Gaiden, avec un jeu "indé/rétro" et le jeu Ninja Gaiden 4, oui je sais, ce n'est pas un remake, mais tu comprends l'idée), mais le problème, c'est dans quel ordre annoncer tout ça, quand tu veux faire un "shadow drop" mais que tu dois annoncer le remake de la trilogie pour lequel tu n'as pas encore d'images.
    Le souci, c'est que God of War : Sons of Sparta porte tout le poids des attentes (en plus, il était "attendu" car des leaks disaient qu'il y avait un God of War avec cette approche), ça fait beaucoup pour un "petit" jeu (dans le sens où ce n'est pas un AAA).
    zekk posted the 02/15/2026 at 08:11 PM
    nicolasgourry exactement, après je rajouterais que quand on a un jeu "indé" d’un gros éditeur ou un constructeur on s’attend à une DA très forte
    51love posted the 02/15/2026 at 08:32 PM
    nicolasgourry le truc c'est que leurs équipes manquent d'expérience dans ce domaine visiblement. Ils peuvent te gérer des projets aussi ambitieux que les précédents GoW, mais sont pas capables de bien calibrer les efforts et les ressources pour faire un jeu d'ambition moindre, avec un petit budget, et réussir à en faire un produit vraiment qualitatif.

    Mais c'est pas propre à Sony, ces gros éditeurs ont souvent une hiérarchie tellement imposante, qui doit verifier, approuver les différents choix, qu'ils ont bcp plus de mal a mener des petits projets a taille humaine....

    J'en parlais ya quelques mois avec un ami qui bosse pour un énorme éditeur, de projets comme Silksong, comme Clair Obscur, de toutes les contraintes et dépendances qu'on les équipes et jeux sur lequel il bosse...Le genre de projets ou dans sa boîte il y aurait eu 3000 personnes dans les crédits, même pour un budget de 10 millions max...


    Curieux de voir les crédits de ce GoW, voir si effectivement bcp de personnes ont participé de prêt comme de loin où s'ils ont au moins réussi à impliqué peu de personnes...

    C'est un des gros avantages des studios indépendants pour ce type de production.
    tab posted the 02/15/2026 at 08:48 PM
    en tout cas c'est pas bo....
    abookhouseboy posted the 02/15/2026 at 09:54 PM
    Gameloft existe encore !
    nicolasgourry posted the 02/15/2026 at 09:59 PM
    zekk 51love surtout que pour Sony, la direction artistique est aussi obsessionnelle que ne l'est le gameplay pour Nintendo.
    Ils sont donc attendus au tournant, sachant qu'ils valorisent cette approche avec des consoles censées sublimer la D.A.
    bladagun posted the 02/15/2026 at 10:38 PM
    Mais il viennent de l'annoncer
    zekk posted the 02/15/2026 at 11:03 PM
    bladagun il est sorti le jour de son annonce
