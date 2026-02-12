Alors que le prochain State of Play arrive bientôt, les spéculations vont bon train quant à son contenu. La présence d'un titre signé Hideo Kojima, le réalisateur de Death Stranding 2 : On the Beach, semble quasiment assurée, mais qu'en est-il de ce spin-off 2.5D de la série God of War dont on parle tant ?
Qu'il soit au programme ou non, l'insider NateTheHate a recueilli des informations très intéressantes à son sujet. « Lorsque les premières rumeurs concernant un God of War en 2D ont circulé l'année dernière, j'ai entendu dire qu'une sortie multiplateforme était envisagée. Je ne sais pas si cette idée s'est concrétisée. »
Le terme « multiplateforme » peut ici désigner une sortie simultanée sur PC et PS5, voire sur d'autres consoles. Ce ne serait pas une première pour Sony – le décevant LEGO Horizon Adventures était disponible dès le lancement sur Nintendo Switch – mais cela est probablement dû à des obligations contractuelles. Malgré les projets de Microsoft de sortir Halo : Campaign Evolved et Fable sur PS5, Xbox Series X/S et PC, Sony n'a pas encore entrepris de telles aventures.
Concernant ce spin-off de God of War, les premières rumeurs ont émergé en juin dernier, évoquant un jeu de type Metroidvania « bien plus modeste » que prévu, se déroulant dans la Grèce antique et mettant en scène un Kratos plus jeune. Un titre similaire à Prince of Persia : The Lost Crown serait tout à fait plausible, et un jeu de plateforme à défilement horizontal a déjà vu le jour (God of War : Betrayal sur mobile).
Apparemment, ce nouveau spin-off était initialement prévu avant d'être repoussé en interne à 2026. Si une annonce est imminente, le State of Play de cet après-midi serait le moment idéal.
Source : https://mynintendonews.com/2026/02/11/na:tethehate-had-heard-rumoured-2d-god-of-war-could-be-multiplatform-release
posted the 02/12/2026 at 05:15 AM by link49
Par contre pour Hideo Kojima faut pas s’attendre à un nouveau jeu mais sans doute le portage de DS2 sur PC
Je pense que ça va se démocratiser.
Ce qui me conforte dans l’idée de passer au full PC/Switch quand cette génération de console prendra fin. La PS5 et la Xbox Series X seront mes dernières consoles de salon.
M'enfin bon demain matin il y aura quelque truc a lire.
J'espère pour eux que c'est la bonne cette fois......
Depuis l’annonce de Horizon sur PC il y quelques années de cela, l’objectif pour les fans PlayStation est toujours le même, à savoir minimiser au MAXIMUM l’impact que pourrait avoir une telle sortie sur les autres plateformes.
Des vrais guignols je te jure alors que c’est juste une rumeur et qu’on ne sait même pas si le jeu existe. XD
Le guignol on se demande c'est qui
T’inquiète c’est parfaitement normal !
T'as déjà fini Mario Tennis ?
Si ça se trouve, ça va être une bombe atomique parmi les meilleurs jeux dans sa catégorie, probablement du Metroidvania.
On parle de God of War hein, l’une des licences avec le héros le plus emblématique de l’histoire de PlayStation, donc dire osef alors qu’on a encore rien vu, c’est vraiment d’une imbécillité sans nom.
D'ailleurs tu m'as envoyé trois message là, ça prouve que tu es tendu
Enfin bref.
Bref je ne vais pas y passer la journée.
Moi en tout cas je serais très content si c’est vrai, God of War a toujours été ma licence préférée chez Sony.
Et j’adore les jeux en 2D-2,5D, surtout les Metroidvania.
Laisse tomber ce zozo.
shambala93 Tu traite Zekk de zozo? Ou c'est une erreur de quote?
Elle est quand même incroyable la communauté des joueurs Nintendo
Par contre, bien qu'on soit pratiquement jamais en bon terme dans nos échange courtois, je ne supporte pas les insultes ou surnom qui rabaisse.
Donc je te soutiens................Aie j'ai une douleur dans la poitrine.
Humour, n'appel pas les pompier lol
Donc je te soutiens................Aie j'ai une douleur dans la poitrine.
Merci et je comprends ta douleur dans la poitrine, j'apprécie vraiment le geste
Pour Crimson desert, en vrai je l'attends trop, mais j'ai tellement peur que ça ne soit pas aussi bien que ça a en a l'air, tellement le jeu peut être dingue !
La réalité ( et je suis pro-S) c'est que les jeux 2D sont souvent minimisé, les pro-S sont généralement pas fan, c'est un peu ce qui m'agace des fois.
ça l'air dingue, fabrication, culture, interaction, élevage
La réalité ( et je suis pro-S) c'est que les jeux 2D
Noooooooooooooooon il fallait pas avoué ton coté obscur de la force, j'ai plus aucun doute maintenant
Le tableau c'est une image, enfin il est enregistré dans mon disque dur personnel (mon cerveau)
Oui j'en ai un.
Sinon pour revenir au jeu, le jeu m’intéresse même si c’est un jeu Metroidvania…… Je jouerai sûrement si le jeu est bon.
Après je pense que le terme "osef" est mal choisi, comme la bien dit zekk. Tout le monde sait que Sony n'est pas dans une position où il a besoin de sortir 100% de ses jeux partout, encore plus day one. Perso, je suis pas intéressé uniquement par des AAA qui coûtent une fortune pr dire "osef" aux jeux de moindre ambition.
Et clairement, sur les jeux qui sont considérés comme des "system seller", en l'état Sony va privilégier forcément sa/ses propres plateformes.
Par contre les jeux "osef", ceux quon veut surtout rentabiliser parce qu'ils vont ni changer le destin des plateformes PlayStation, ni se vendre par wagon, il est nettement plus probable de les voir arriver ailleurs, voir même day one , comme Lego Horizon, ou éventuellement ce GoW, on verra.
Les petits jeux ont plus de chance d'arriver mais pas les AAA des gros épisodes
Mais direct certain y voient un day one partout même pour les gros jeux
D'ailleurs je suis curieux de voir quel politique va adopter vis a vis de Steam, vont ils changer quelque chose a leur façon de distribuer sur PC? Favoriser un autre store comme Epic? Accélérer un éventuel store PlayStation PC? Ralentir la sortie des jeux? Ou osef complet car Valve va vendre la machine bcp trop cher pour intéresser le public console?
Tu a entendu parler de la nouvelle attraction le roi lion a disneyland paris qu'il sont entrain de construire ?
Si un jeu sort en dehors de PlayStation, alors c’est pas une exclusivité. C’est aussi simple que ça. Pas la peine de dire que c’est un petit jeu etc…..
Ah. Non je savais pas . C’est super si c’est le cas.
Ça sera un splash Mountain sur le roi lion. Ouverture en principe entre 2028 et 2029.
Pour le fait que certains minimisent l'annonce, on sait tous pourquoi, c'est les mêmes qui disaient que Sony ne sortirait jamais leurs jeux sur PC à l'époque où MS commençait à le faire.