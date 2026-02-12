Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
God of War Ragnarok
24
Likers
name : God of War Ragnarok
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
multiplayer : non
other versions : PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18866
visites since opening : 32623389
link49 > blog
[Rumeur] Le prochain God of War en 2D multiplateforme?


Alors que le prochain State of Play arrive bientôt, les spéculations vont bon train quant à son contenu. La présence d'un titre signé Hideo Kojima, le réalisateur de Death Stranding 2 : On the Beach, semble quasiment assurée, mais qu'en est-il de ce spin-off 2.5D de la série God of War dont on parle tant ?

Qu'il soit au programme ou non, l'insider NateTheHate a recueilli des informations très intéressantes à son sujet. « Lorsque les premières rumeurs concernant un God of War en 2D ont circulé l'année dernière, j'ai entendu dire qu'une sortie multiplateforme était envisagée. Je ne sais pas si cette idée s'est concrétisée. »

Le terme « multiplateforme » peut ici désigner une sortie simultanée sur PC et PS5, voire sur d'autres consoles. Ce ne serait pas une première pour Sony – le décevant LEGO Horizon Adventures était disponible dès le lancement sur Nintendo Switch – mais cela est probablement dû à des obligations contractuelles. Malgré les projets de Microsoft de sortir Halo : Campaign Evolved et Fable sur PS5, Xbox Series X/S et PC, Sony n'a pas encore entrepris de telles aventures.

Concernant ce spin-off de God of War, les premières rumeurs ont émergé en juin dernier, évoquant un jeu de type Metroidvania « bien plus modeste » que prévu, se déroulant dans la Grèce antique et mettant en scène un Kratos plus jeune. Un titre similaire à Prince of Persia : The Lost Crown serait tout à fait plausible, et un jeu de plateforme à défilement horizontal a déjà vu le jour (God of War : Betrayal sur mobile).

Apparemment, ce nouveau spin-off était initialement prévu avant d'être repoussé en interne à 2026. Si une annonce est imminente, le State of Play de cet après-midi serait le moment idéal.

Source : https://mynintendonews.com/2026/02/11/na:tethehate-had-heard-rumoured-2d-god-of-war-could-be-multiplatform-release
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/12/2026 at 05:15 AM by link49
    comments (59)
    edgar posted the 02/12/2026 at 06:55 AM
    judgedredd posted the 02/12/2026 at 07:00 AM
    Salut Link49 merci pour l'info, j'espères qu'il dit vrai la sortie sur Xbox et nintendo
    51love posted the 02/12/2026 at 07:00 AM
    Il est plus fiable que nos insiders de gamekyo qui étaient persuadés que Sony allait arrêter les versions PC?
    link49 posted the 02/12/2026 at 07:56 AM
    judgedredd Il dit juste multi, après. On verra cet après-midi je pense.
    link571 posted the 02/12/2026 at 08:23 AM
    link49 Sur d’autre consoles j’y crois pas trop. Sur PC clairement en meme temps ça n’aurais rien de choquant.

    Par contre pour Hideo Kojima faut pas s’attendre à un nouveau jeu mais sans doute le portage de DS2 sur PC
    junaldinho posted the 02/12/2026 at 08:27 AM
    Vu le format de la prochaine Xbox je vois bien Sony sortir quelques jeux multi plateforme à l'avenir. On verra cela.
    link49 posted the 02/12/2026 at 08:30 AM
    link571 Après ça reste un opus 2D, donc pourquoi pas.
    marcus62 posted the 02/12/2026 at 09:03 AM
    De plus en plus de jeux PlayStation day one sur PC, excellente nouvelle.
    Je pense que ça va se démocratiser.
    Ce qui me conforte dans l’idée de passer au full PC/Switch quand cette génération de console prendra fin. La PS5 et la Xbox Series X seront mes dernières consoles de salon.
    cyr posted the 02/12/2026 at 09:05 AM
    link49 on parle sûrement du pc. Je vois pas une sortie sur xbox ou switch/2.

    M'enfin bon demain matin il y aura quelque truc a lire.

    J'espère pour eux que c'est la bonne cette fois......
    link49 posted the 02/12/2026 at 09:08 AM
    cyr Je pense aussi. A voir...
    cyr posted the 02/12/2026 at 09:09 AM
    link49 wait and see. Mais c'est presque une certitude.
    link49 posted the 02/12/2026 at 09:40 AM
    Cyr Après, comme je l'ai dis, ça reste un opus 2D et pas un gros opus D de la Saga.
    rider288 posted the 02/12/2026 at 09:59 AM
    Les Jeux Osef ( Lego Horizon, Gow 2.5 ) peuvent passer multi, aucun soucis avec ca. Et je trouve le moove excellent pour faire découvrir la licence Gow à d'autre.
    ouken posted the 02/12/2026 at 10:14 AM
    51love
    brook1 posted the 02/12/2026 at 10:24 AM
    Ça va être un jeu osef à l'horizon Lego de manière à faire connaitre la licence à un public plus large avant le vrai prochain épisode PS5.
    51love posted the 02/12/2026 at 10:48 AM
    brook1 rider288 je suis pas certains que faire connaître ses licenses maisons avec des jeux osef, notamment Lego Horizon, ce soit hyper productif pour les faire rayonner et gagn en notoriété, bien au contraire.
    edgar posted the 02/12/2026 at 10:51 AM
    51love Tu vois bien qu’ils se rassurent comme ils peuvent.

    Depuis l’annonce de Horizon sur PC il y quelques années de cela, l’objectif pour les fans PlayStation est toujours le même, à savoir minimiser au MAXIMUM l’impact que pourrait avoir une telle sortie sur les autres plateformes.
    ouroboros4 posted the 02/12/2026 at 10:59 AM
    51love mais oui ça reste des spin of osef mais certain jubile déjà
    edgar posted the 02/12/2026 at 11:06 AM
    51love D’ailleurs ils anticipent déjà avec leur « osefs », l’argument typique des haineux de service !

    Des vrais guignols je te jure alors que c’est juste une rumeur et qu’on ne sait même pas si le jeu existe. XD
    ouroboros4 posted the 02/12/2026 at 11:11 AM
    edgar pourtant tu sembles sureagir énormément pour juste une rumeur
    Le guignol on se demande c'est qui
    link49 posted the 02/12/2026 at 11:11 AM
    51love Qui se souvient encore de Lego Horizon?
    edgar posted the 02/12/2026 at 11:13 AM
    ouroboros4 Tu t’es senti visé ?

    T’inquiète c’est parfaitement normal !
    zekk posted the 02/12/2026 at 11:14 AM
    edgar Effectivement tu fais beaucoup de théories pour juste une rumeur, en fait personne n'a rien dit hormis toi quasiment, mais tu fais des généralités énorme, tout en t'emballant déjà à mort tu es ce que tu critiques et tu te rends même pas compte
    ouroboros4 posted the 02/12/2026 at 11:15 AM
    edgar parfaitement normal de sureagir à une rumeur en disant que les autres en font trop
    T'as déjà fini Mario Tennis ?
    edgar posted the 02/12/2026 at 11:36 AM
    zekk Tu peux m’expliquer pourquoi ils disent déjà « osefs » sur un potentiel jeu dont on ne sait absolument rien ?

    Si ça se trouve, ça va être une bombe atomique parmi les meilleurs jeux dans sa catégorie, probablement du Metroidvania.

    On parle de God of War hein, l’une des licences avec le héros le plus emblématique de l’histoire de PlayStation, donc dire osef alors qu’on a encore rien vu, c’est vraiment d’une imbécillité sans nom.
    brook1 posted the 02/12/2026 at 11:38 AM
    ouroboros4 Le mec pense que Sony va lâcher un énorme budget pour un jeu multisupport parce que c'est God of War, c'est ne rien comprendre à leur stratégie. Enfin bref, je pensais pas que les gens allaient se vexer pour si peu
    zekk posted the 02/12/2026 at 11:39 AM
    edgar Parce qu'ils disent généralement OSEF à des jeux 2D... ( à tort) mec te trouves pas d'excuse, t'es le seul à vraiment t'emballer sur une rumeur... quand les autres laissent une ligne tu nous fais deux messages qui taclent et qui montre de l'emballement.

    D'ailleurs tu m'as envoyé trois message là, ça prouve que tu es tendu
    jenicris posted the 02/12/2026 at 11:40 AM
    Tout ça pour dire que Sony passe full multiplateforme
    ouroboros4 posted the 02/12/2026 at 11:44 AM
    brook1 ça fera comme Lego Horizon. Que personne ne parle déjà plus.
    Enfin bref.
    edgar posted the 02/12/2026 at 11:49 AM
    zekk Il manquait des mots ainsi que des fautes d’orthographe.

    Bref je ne vais pas y passer la journée.

    Moi en tout cas je serais très content si c’est vrai, God of War a toujours été ma licence préférée chez Sony.

    Et j’adore les jeux en 2D-2,5D, surtout les Metroidvania.
    shambala93 posted the 02/12/2026 at 12:01 PM
    edgar
    Laisse tomber ce zozo.
    cyr posted the 02/12/2026 at 12:04 PM
    jenicris Jamais il le feront.

    shambala93 Tu traite Zekk de zozo? Ou c'est une erreur de quote?
    hyoga57 posted the 02/12/2026 at 12:11 PM
    jenicris ouroboros4 Alors que les vrais le prendront sur PS5.
    pcverso posted the 02/12/2026 at 12:11 PM
    Du coup la une rumeur n'est plus fiable pour certain
    zekk posted the 02/12/2026 at 12:15 PM
    shambala93 Bizarre, on ne t'entend plus ici https://www.gamekyo.com/videofr66619_crimson-desert-une-nouvelle-grosse-presentation-a-un-mois-du-lancement.html
    ouroboros4 posted the 02/12/2026 at 12:16 PM
    hyoga57 les vrais ne suréagissent pas comme ça surtout en disant que les autres sont des guignols
    Elle est quand même incroyable la communauté des joueurs Nintendo
    zekk posted the 02/12/2026 at 12:41 PM
    cyr Il me traite bien de zozo
    cyr posted the 02/12/2026 at 12:47 PM
    zekk Merci d'avoir mis le lien de crimson desert. Je pense que je vais craquer.

    Par contre, bien qu'on soit pratiquement jamais en bon terme dans nos échange courtois, je ne supporte pas les insultes ou surnom qui rabaisse.

    Donc je te soutiens................Aie j'ai une douleur dans la poitrine.



    Humour, n'appel pas les pompier lol
    zekk posted the 02/12/2026 at 12:50 PM
    cyr
    Donc je te soutiens................Aie j'ai une douleur dans la poitrine.

    Merci et je comprends ta douleur dans la poitrine, j'apprécie vraiment le geste

    Pour Crimson desert, en vrai je l'attends trop, mais j'ai tellement peur que ça ne soit pas aussi bien que ça a en a l'air, tellement le jeu peut être dingue !
    zekk posted the 02/12/2026 at 12:55 PM
    edgar Après, je comprends ton attente, perso j'en ai beaucoup aussi et je m'en fou un peu où il sort, tant que je peux y jouer.

    La réalité ( et je suis pro-S) c'est que les jeux 2D sont souvent minimisé, les pro-S sont généralement pas fan, c'est un peu ce qui m'agace des fois.
    cyr posted the 02/12/2026 at 01:01 PM
    zekk Perso je vais attendre les test et diffèrent retour de joueur avant de sauter le pas.

    ça l'air dingue, fabrication, culture, interaction, élevage

    La réalité ( et je suis pro-S) c'est que les jeux 2D

    Noooooooooooooooon il fallait pas avoué ton coté obscur de la force, j'ai plus aucun doute maintenant


    jenicris posted the 02/12/2026 at 01:05 PM
    hyoga57
    zekk posted the 02/12/2026 at 01:06 PM
    cyr
    cyr posted the 02/12/2026 at 01:11 PM
    zekk Je t'ai changer de colonne dans mon tableau. Maintenant tu es un pro s modéré (un fan, mais ouvert, et courtois).


    Le tableau c'est une image, enfin il est enregistré dans mon disque dur personnel (mon cerveau)

    Oui j'en ai un.
    grundbeld posted the 02/12/2026 at 01:17 PM
    C’est tellement moche ce que le gaming est devenu. Sony n’a pas besoin de prostituer GOW de la sorte et pourtant ils le font quand même.
    simbaverin posted the 02/12/2026 at 03:12 PM
    Perso j’aime pas de tout cela si c’est vrai. Car je suis pour les vraies exclusivités. Mais si le jeu est prévu sur PC aussi, alors ils le peuvent le sortir partout. Vu que le jeu est sur PC aussi…..donc pas une exclusivité.

    Sinon pour revenir au jeu, le jeu m’intéresse même si c’est un jeu Metroidvania…… Je jouerai sûrement si le jeu est bon.
    cyr posted the 02/12/2026 at 03:28 PM
    grundbeld tous est voué a changer un jour.
    pharrell posted the 02/12/2026 at 03:28 PM
    Si le jeu est fun et qu'il sort sur NS2, je prends direct
    cyr posted the 02/12/2026 at 03:29 PM
    simbaverin Ton pseudo a un rapport avec le roi lion ou pas du tous?
    51love posted the 02/12/2026 at 03:42 PM
    ouroboros4 Dans mon second message je m'interroge plus sur l'intérêt de cette stratégie.

    Après je pense que le terme "osef" est mal choisi, comme la bien dit zekk. Tout le monde sait que Sony n'est pas dans une position où il a besoin de sortir 100% de ses jeux partout, encore plus day one. Perso, je suis pas intéressé uniquement par des AAA qui coûtent une fortune pr dire "osef" aux jeux de moindre ambition.

    Et clairement, sur les jeux qui sont considérés comme des "system seller", en l'état Sony va privilégier forcément sa/ses propres plateformes.

    Par contre les jeux "osef", ceux quon veut surtout rentabiliser parce qu'ils vont ni changer le destin des plateformes PlayStation, ni se vendre par wagon, il est nettement plus probable de les voir arriver ailleurs, voir même day one , comme Lego Horizon, ou éventuellement ce GoW, on verra.
    ouroboros4 posted the 02/12/2026 at 04:14 PM
    51love c'est surtout la réaction de certain le soucis comme tu as pu le voir plus haut.
    Les petits jeux ont plus de chance d'arriver mais pas les AAA des gros épisodes
    Mais direct certain y voient un day one partout même pour les gros jeux
    simbaverin posted the 02/12/2026 at 04:16 PM
    cyr Il y a un rapport oui.
    51love posted the 02/12/2026 at 05:00 PM
    ouroboros4 le day one partout des AAA c'est mort. Et c'est certainement pas quand Steam va essayer de s'inviter dans le salon que Sony va s'y mettre.

    D'ailleurs je suis curieux de voir quel politique va adopter vis a vis de Steam, vont ils changer quelque chose a leur façon de distribuer sur PC? Favoriser un autre store comme Epic? Accélérer un éventuel store PlayStation PC? Ralentir la sortie des jeux? Ou osef complet car Valve va vendre la machine bcp trop cher pour intéresser le public console?
    cyr posted the 02/12/2026 at 05:11 PM
    simbaverin haaaa je m'en doutais.

    Tu a entendu parler de la nouvelle attraction le roi lion a disneyland paris qu'il sont entrain de construire ?
    tripy73 posted the 02/12/2026 at 07:26 PM
    Ça sens beaucoup la transpi ici, à croire que certains jouent leur vie.
    simbaverin posted the 02/13/2026 at 10:26 AM
    tripy73 Moi je suis pour les exclusivités. Mais je suis pas d’accord avec certains qui essayent de minimiser l’annonce. Comme quoi c’est un petit jeu donc c’est pour ça que c’est pas une exclusivité etc…
    Si un jeu sort en dehors de PlayStation, alors c’est pas une exclusivité. C’est aussi simple que ça. Pas la peine de dire que c’est un petit jeu etc…..
    simbaverin posted the 02/13/2026 at 10:28 AM
    cyr

    Ah. Non je savais pas . C’est super si c’est le cas.
    cyr posted the 02/13/2026 at 11:26 AM
    simbaverin il viennent de finir les fondations. Il y a 3 grue. Aucune chance qu'il change de projet maintenant lol.

    Ça sera un splash Mountain sur le roi lion. Ouverture en principe entre 2028 et 2029.
    tripy73 posted the 02/13/2026 at 12:55 PM
    simbaverin : je vois ce que tu veux dire, mais perso j'aimerais que tout le monde puissent jouer à tous les jeux et qu'ils ne soient pas bloqué sur une plateforme. Un peu comme à une époque où les consoles étaient verrouillée par région limitant l'accès à certains jeux et aujourd'hui ce n'est plus le cas.

    Pour le fait que certains minimisent l'annonce, on sait tous pourquoi, c'est les mêmes qui disaient que Sony ne sortirait jamais leurs jeux sur PC à l'époque où MS commençait à le faire.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo