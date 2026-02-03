Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
name : Pragmata
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
[Switch 2] Pragmata et Resident Evil Requiem : "Des jeux magnifiques"


Récemment, un événement de présentation a eu lieu, au cours duquel Capcom a présenté une démo. Nous disposons principalement d'images en mode portable, mais aussi de quelques séquences hors écran en mode téléviseur. Si des captures d'écran de la version Nintendo Switch 2 avaient déjà été diffusées, nous avons désormais un véritable aperçu du jeu en action :





"Sur Switch 2, Pragmata s'en sort aussi bien que ce à quoi je pouvais raisonnablement m'attendre. Disponible uniquement en mode téléviseur avec un framerate limité à 30 images par seconde, le jeu s'est avéré stable et fluide lors de mes sessions de jeu. On note quelques baisses de qualité visuelle par rapport à la PS5, avec des textures un peu floues et une résolution légèrement inférieure, mais il reste un jeu magnifique, avec un éclairage impressionnant et une direction artistique affirmée."



"Sur Switch 2, Resident Evil Requiem et Pragmata sont magnifiques et fonctionnent parfaitement."

Source : https://www.nintendolife.com/previews/pragmata-might-wind-up-being-the-biggest-surprise-of-2026/
    comments (15)
    nicolasgourry posted the 02/03/2026 at 06:22 PM
    Gamergen
    "En l’état, Resident Evil Requiem sur Switch 2 s’impose comme une démonstration rassurante. La console montre qu’elle peut accueillir une expérience ambitieuse sans renier l’ADN de la série. Si le reste du jeu confirme cette maîtrise technique sur la durée, Capcom pourrait bien signer l’une des adaptations les plus convaincantes de la licence sur une machine Nintendo. Réponse définitive le 27 février prochain, date à laquelle cette version Switch 2 sera confrontée à l’intégralité de son contenu."
    https://www.gamergen.com/actualites/preview-resident-evil-requiem-switch-2-demonstration-technique-solide-grand-ecran-341960-1
    edgar posted the 02/03/2026 at 06:25 PM
    Franchement ça tue, je suis bluffé !
    cyr posted the 02/03/2026 at 06:26 PM
    nicolasgourry on est loin des différence qu'on avait sur une même gen en 2002.....

    Visuellement, c'est similaire , avec biensur certains points moins marqué qu'ailleurs.

    Mais si c'est la technique le moteur d'une personne, faut aller sur pc
    51love posted the 02/03/2026 at 06:26 PM
    Si ça tourne avec la meme qualité d'image que FF7 Remake ca va etre assez bluffant en mode portable.
    nicolasgourry posted the 02/03/2026 at 06:28 PM
    GAC
    "Avec Resident Evil Requiem et Pragmata, Capcom a livré deux propositions très différentes lors de cet événement, mais tout aussi marquantes. D’un côté, Resident Evil Requiem confirme l’expertise du studio en matière d’horreur et de survie, misant sur une tension constante, une mise en scène efficace et une immersion éprouvante. De l’autre, Pragmata surprend par son mélange d’action, de tir et de piratage, proposant une approche plus audacieuse qui se distingue des jeux de tir traditionnels. Cette dualité illustre parfaitement la capacité de Capcom à faire cohabiter ses franchises établies et des projets plus expérimentaux, tout en maintenant un haut niveau de qualité. Sur Nintendo Switch 2, ces deux titres viennent compléter l’offre hivernale sur une note très prometteuse et concluent cette série d’articles avec confiance pour la suite à venir."
    https://www.geeksandcom.com/apercu-resident-evil-requiem-pragmata-nintendo-switch-2/
    edgar posted the 02/03/2026 at 06:29 PM
    51love Justement regarde la première vidéo, c’est juste hallucinant !
    fiveagainstone posted the 02/03/2026 at 06:33 PM
    C'est vrai que c'est chouette! Capcom fait du bon boulot comme souvent.
    nicolasgourry posted the 02/03/2026 at 06:35 PM
    cyr disons que ce ne sont pas des "Open World" (Pragmata/Resident Evil Requiem), donc c'est plus "simple" à faire tourner et c'est Capcom derrière : des mecs qui savent maîtriser une machine.
    celebenoit84 posted the 02/03/2026 at 06:54 PM
    Ubisoft, capcom, square enix, la liste de beaux jeux commence a s'allonger sur switch 2.
    Finalement il n'y a que nintendo qui arrive à faire des jeux aussi beau que sur Wii et en plus chère car c'est coûte chère de faire des jeux moches
    hypermario posted the 02/03/2026 at 07:14 PM
    celebenoit84 Mario Kart n'est pas beau ?
    taiko posted the 02/03/2026 at 07:14 PM
    Personne ne va prendre ces jeux sur Switch 2 ici non?
    edgar posted the 02/03/2026 at 07:31 PM
    taiko Si moi … mais j’ai pas encore la console.

    Sûrement quelque part durant cette année.
    suikoden posted the 02/03/2026 at 08:00 PM
    taiko Perso je prend le pack RE j'en ai fais aucun des trois
    edgar posted the 02/03/2026 at 08:10 PM
    suikoden Je vais aussi prendre ce pack RE, Capcom a bien joué sur ce coup.
    celebenoit84 posted the 02/03/2026 at 08:25 PM
    hypermario
    Non il n'est pas là la hauteur d'un RE ou un assassin's creed, ou du ff7.
    Sincèrement je ne dit pas qu'il est moche, non. Mais c'est pas plus beau que sur switch 1 la seul différence c'est que c'est u' mini monde ouvert un peu vide, pas moche, mais on ne va pas non plus le qualifier de beau
