Tout en bas de notre liste se trouve Xenoblade Chronicles: Future Connected, l'épilogue inclus dans Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Précisons que, malgré sa position en bas de la liste, Future Connected n'est pas mauvais. Il s'agit d'une extension gratuite (ou presque) fournie avec la version remasterisée du jeu original. L'histoire se déroule peu après les événements du jeu de base et met en scène Shulk et Melia luttant contre les Bêtes de la Brume, une nouvelle menace pour le monde de Bionis. Bien plus court que la plupart des titres Xenoblade, le jeu propose un système de combat sans enchaînements, contrairement au jeu de base. Certains joueurs trouvent les antagonistes particulièrement faibles ou oubliables, et nous sommes plutôt d'accord : les Bêtes de la Brume ont finalement un lien, certes mineur, avec Xenoblade Chronicles 3, mais leur rôle était resté flou lors de la sortie initiale de Future Connected. C'est une jolie petite conclusion à l'histoire de Xenoblade Chronicles, mais en ce qui concerne les jeux Xenoblade, ce n'est finalement rien de bien exceptionnel. Voici le classment :
7. Xenoblade Chronicles: Future Connected
6. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition
5. Xenoblade Chronicles 2
4. Xenoblade Chronicles 2: Torna ~ The Golden Country
3. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition
2. Xenoblade Chronicles 3
1. Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed
Etes-vous d'accord avec ce classement de Nintendoeverything?
Source : https://nintendoeverything.com/best-xenoblade-chronicles-games-ranked/
posted the 01/25/2026 at 05:57 PM by link49
Le 2 est très bon mais pas mal déçu a sa sortie, entre ses personnages et son game design pour progresser éclater.
Le 1 est très bon aussi, moins de défauts que le 2 mais je préfère largement le 3
Pas encore fini Xeno X (j'y joue depuis 3 semaines) et le DLC Xenoblade 3
Apres mon top, c'est
Le 1er
Le deuxième
Xenoblade X
Le 3, faut que je m'y replonge et que je le finisse.....mais le gros problème c'est que je l'ai en cartouche.....
cyr c'est le dlc du 3...
Je ferai une légère faveur au Xenoblade 3 parce que j'ai bien apprécié les personnages et leurs relations/histoires. Ils sont réellement attachants.
Ça manque d'un Xenoblade Warriors en mode sérieux (histoire originale dans le passé de Xenoblade 1 ou Xenoblade 2), ou d'un spin-off où l'on contrôle des Lames comme dans Torna. Un truc fan-service quoi.
sandman C'est juste un épilogue, un chapitre additionnel, qui certes équivaux aux extensions payantes scénarisées de Xenoblade 2 et 3, mais ça n'a pas à être dans ce top parce que ça n'est pas un DLC et encore moins un jeu, les gens doivent arrêter de le qualifier Future Connected de DLC juste par simplicité de langage.
les 2 derniers le mérite tellement, entre FC le bonus inutile et Xeno X qui à le pire gameplay de toute la série
Xeno 2.
Xeno 1
Xeno golden torna
Xeno x le moins bon de la série
Xenoblade Chronicles 2: Torna ~ The Golden Country
Xenoblade Chronicles 3
Xenoblade Chronicles 2
Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed
Xenoblade Chronicles x
Xenoblade Chronicles: Future Connected
Xenoblade Chronicles X: DLC
1 - Xenoblade Chronicles
2 - Xenoblade Chronicles 3 : Future Redeemed
3 - Xenoblade Chronicles 2 : Torna The Golden Country
4 - Xenoblade Chronicles 3
5 - Xenoblade Chronicles 2
6 - Xenoblade Chronicles : Future Connected
7 - Xenoblade Chronicles X
Je dirais :
-xenoblade 1/3
-xenoblade 2
-xenoblade x (dont les nouveaux chapitres)
-xenoblade 3 futured redeemed
-xenoblade 2 torma
-xenoblade 1 future connected
apres le Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed tuerie , torma , le 3 le 1 et le x