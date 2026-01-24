Hamaguchi est à New York pour promouvoir la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2, ce qui nous donne l'occasion de discuter avec lui de la franchise. Concernant les performances du jeu sur la console – qui ont été bien accueillies, même par les joueurs les plus exigeants – Hamaguchi explique que si le lancement du jeu sur la Switch s'est déroulé sans encombre, l'équipe a passé beaucoup de temps à obtenir une fréquence d'images stable.
Le réalisateur souligne également que c'est un défi que l'équipe doit relever pour le portage de Rebirth sur Switch 2, même s'il confirme que le studio est parvenu à faire tourner la suite correctement sur la console. « Bien que [Rebirth] fonctionne sur Switch 2, nous devons encore nous assurer de la stabilité de la fréquence d'images. Nos ingénieurs travaillent à l'optimiser au maximum », déclare Hamaguchi.
Les deux premiers volets de la trilogie ont été développés avec Unreal Engine 4, depuis remplacé par UE5 en 2021. Si Hamaguchi avait précédemment indiqué que l'équipe envisageait de transférer le développement du dernier opus vers ce moteur plus moderne, il nous confirme qu'ils conserveront UE4 pour ce jeu. « Nous utilisons Unreal Engine 4, mais nous l'avons beaucoup modifié pour l'adapter à nos besoins », explique Hamaguchi. « Il est plus avantageux d'utiliser un moteur que nous maîtrisons déjà et que nous avons personnalisé. »
Un autre aspect du développement de jeux modernes qui fait l'objet de nombreuses discussions est l'intelligence artificielle générative. Dans une interview précédente, Hamaguchi avait déclaré que Square Enix n'avait pas de règles strictes concernant cette technologie. Cependant, entre la réalisation et la publication de cette interview, Square Enix a publié un rapport financier détaillant certains aspects de son projet d'utilisation de cette technologie. L'entreprise a notamment noué un partenariat avec le laboratoire Matsuo de l'Université de Tokyo afin d'utiliser genAI pour « automatiser 70 % des tâches d'assurance qualité et de débogage dans le développement de jeux d'ici fin 2027 ».
« Ma position sur la dépendance à l'IA pour produire ou créer reste inchangée », déclare Hamaguchi. « Je ne compte pas sur l'IA pour trouver des idées. Cela dit, l'IA est un outil que mes collègues et moi-même utilisons pour faciliter nos tâches et automatiser certaines tâches répétitives. Je pense que son utilisation devient de plus en plus indispensable. L'objectif de ces outils est d'offrir aux créateurs un environnement de travail plus performant, leur permettant d'être plus efficaces et d'explorer davantage de pistes créatives. »
Hamaguchi aborde ensuite l'automatisation du processus d'assurance qualité grâce à l'IA générative. « Certains tests de contrôle qualité consistent en des tâches très fastidieuses, comme la vérification des collisions », explique-t-il. « C'est une tâche répétitive et fastidieuse. En l'automatisant grâce à l'IA, nous réduisons la charge de travail des personnes chargées de cette vérification. L'IA générerait simplement une alerte, et les développeurs recevraient l'information. Nous espérons ainsi diminuer la charge de travail de nos équipes. »
2025 a marqué le 10e anniversaire du début du développement de cette trilogie. À l'approche de la conclusion de la série, nous avons demandé à Hamaguchi si l'équipe était impatiente de passer à autre chose, ou si elle savourait ses derniers mois – voire ses dernières années – avec Final Fantasy VII.
« C'est une bonne question, et aussi une question très difficile », répond Hamaguchi. « Nous voulons aller jusqu'au bout et satisfaire, voire surpasser, les attentes des fans avec ce dernier opus. Mais ce serait mentir que de dire que je n'ai pas pensé : « Oh non ! Il me reste encore beaucoup à faire ! » Surtout lors de la transition entre le premier et le deuxième jeu. Mais maintenant que nous approchons de la conclusion de la trilogie, nous sommes déterminés. Nous sommes concentrés et voulons aller jusqu'au bout. »
Source : https://www.gamespot.com/articles/final-fantasy-7-remake-part-3-officially-has-a-title/1100-6537603/
