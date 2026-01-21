accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
name :
Kingdom Hearts IV
platform :
Xbox Series X
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
action-RPG
other versions :
PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
478
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
articles :
18810
visites since opening :
32293121
link49
> blog
[Rumeur] Kingdom Hearts Integrum Masterpiece sur Switch 2?
C'est encore au stade de rumeur mais la Switch 2 accueillerait des versions natives de la saga Kingdom Hearts, donc fini les versions cloud.
Il se pourrait qu'on ait une annonce lors du prochain Nintendo Direct ?
Source :
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1qihpzz/apparently_kingdom_hearts_integrum_masterpiece_is/
tags :
5
Likes
Who likes this ?
kisukesan
,
gamesebde3
,
belmoncul
,
killia
,
archesstat
posted the 01/21/2026 at 05:12 AM by
link49
comments (
64
)
kikoo31
posted
the 01/21/2026 at 05:43 AM
Ces titres de jeux qui n'ont plus aucun sens.
Bientôt un Kingdom Heart 3 racine carrée de 2
kisukesan
posted
the 01/21/2026 at 05:45 AM
J'adorerais les refaire sur switch 2, ça irait de paire avec des versions new gen ? PS5 et serie X
jowy14
posted
the 01/21/2026 at 05:53 AM
Alors autant ça pourrait m’intéresser, autant avec Square Enix ça sera de la GKC et le tout remplira la mémoire de la Switch 2 ou une carte SD express de 256 Gb
derno
posted
the 01/21/2026 at 06:07 AM
si c'est pour le foutre en GKC il peuvent se contenter de leur version cloud et de refaire une couche de communication pour rappeler son existance....parce qu'à mes yeux c'est la même cochonnerie et puis ça leur fera des économies (plus d'économie vu que c'est déjà la raison d'être de la GKC)
ouroboros4
posted
the 01/21/2026 at 06:13 AM
Ce sera forcément du GKC. Donc non merci
narustorm
posted
the 01/21/2026 at 06:14 AM
Gkc surment donc je passe le chemin
shambala93
posted
the 01/21/2026 at 06:40 AM
Le truc dommage est de ne pas avoir la VF comme sur Pc
link49
posted
the 01/21/2026 at 06:49 AM
Perso si c'est officialisé je prends direct, même si c'est une key-game card.
ouroboros4
posted
the 01/21/2026 at 06:50 AM
shambala93
Sur Steam Deck, j'ai mis la VF sur le 1 et le 2 de la compilation HD
La vrai version
natedrake
posted
the 01/21/2026 at 07:07 AM
On veut surtout des news sur KH IV messiers de chez Disney/Square Enix.
nyseko
posted
the 01/21/2026 at 07:29 AM
Cela aurait du sens de la part de Square-Enix.
forte
posted
the 01/21/2026 at 07:32 AM
Vont-ils cette fois intégrer le DLC du 3 et Melody Of Memory ? Mystère...
shambala93
La VF sur TOUS les épisodes ? Ou juste le 1 et le 2 ?
ouroboros4
posted
the 01/21/2026 at 07:35 AM
forte
Juste le 1 et le 2
Les autres n'ont jamais eu de VF
forte
posted
the 01/21/2026 at 07:38 AM
ouroboros4
Oui, pour les avoir tous finis, c'est bien ce qui me semblait
Donc quelque part si les autres n'ont pas eu de VF, c'est pas vraiment un soucis d'avoir que 2 épisodes en VF et le reste en anglais. Au contraire même, quand les compiles sont ressorties sur PS3, pour un soucis d'homogénéité, j'avais croisé les doigts pour que tout soit au moins en anglais, ou qu'on nous laisse le choix.
jenicris
posted
the 01/21/2026 at 07:39 AM
On veut le IV, osef de ça
shambala93
posted
the 01/21/2026 at 07:42 AM
forte
Avoir les 2 premiers avec la VF, ça vaut tout le discours sur la pseudo homogénéité.
C’est génial.
ouroboros4
posted
the 01/21/2026 at 07:42 AM
forte
ah du coup tu seras content que ce sera la VA pour tous
link49
posted
the 01/21/2026 at 07:50 AM
jenicris
Ca financera le projet.
forte
posted
the 01/21/2026 at 07:52 AM
shambala93
Oui c'était génial, oui la VF était très bonne, je le sais, je les ai eu et fait à leur sortie FR. Mais dès l'arrivée de COM sur GBA, mais surtout de Birth By Sleep, j'ai compris que ca n'allait plus traduire en VF, et que ca allait faire bien bordélique. Même KH3 est resté en VA. C'est dommage.
ouroboros4
Je le suis déjà, j'ai cette compile sur PS4.
akinen
posted
the 01/21/2026 at 07:57 AM
Mais c’est quoi ces noms? Leurs jeux sonnent tellement has been. Quand est ce que cette licence sera respectée au même titre qu’un DQ?
leonsilverburg
posted
the 01/21/2026 at 08:12 AM
Dommage, ça va être en GKC. Square Enix n'aura pas mes 60 balles
epicurien
posted
the 01/21/2026 at 08:17 AM
Je serais prêt à payer 150 boules pour un collector dont le seul goodies serait la présence de vraies cartouches dans la boite, alors qu'en GKC je donnerais pas 20€.
ouroboros4
posted
the 01/21/2026 at 08:37 AM
leonsilverburg
pour le coup SE n'aurait pas pu faire autrement.
Je défend pas les GKC mais de mémoire la compilation approche des 130Go.
jaybo
posted
the 01/21/2026 at 08:46 AM
2026, toujours le même disque, toujours les mêmes rageux sur les GKC.
leonsilverburg
posted
the 01/21/2026 at 08:51 AM
ouroboros4
Hum....Je n'avais pas l'info. Pas simple comme sujet.
Mettre 2 cartouches 64 Go ? Les coûts explosent pour Square Enix.
Je comprends....
jaybo
Et c'est bien normal se râler sur les GKC
ouroboros4
posted
the 01/21/2026 at 08:52 AM
leonsilverburg
c'est ça. Comme FF7 Remake.
Faudra attendre les cartouches de 128Go minimum.
cyr
posted
the 01/21/2026 at 09:02 AM
leonsilverburg
ouai enfin, a la place des gkc, tu aurais préféré des code in the box?
Je rappel que les gkc sont revendable. Tu finis ton jeux, tu le revend, et forcément tu l'efface......
cyr
posted
the 01/21/2026 at 09:06 AM
ouroboros4
les cartouche de 128 go? Mouai, mais a quel prix? 20 ou 30 € plus chère qu'ailleurs ?
"Super le jeux ff7 remake sort en cartouche. Il coûte 110€.
Mdr a ce prix je vais prendre la version ps5, ou la version ps4 suffit "
Pas dur de connaître vos prochains commentaires.
Vous serez jamais content, car forcément c'est le plombier du jeux video.....
Jenicris
. Ouai le 4, exclu switch2, ça serais trop drôle. (Bien évidemment que ça aucune chance d'arriver)(mais bordel ça serait trop drôle)
ouroboros4
posted
the 01/21/2026 at 09:11 AM
cyr
si c'est pour répondre ça autant que tu ne dises rien
jenicris
posted
the 01/21/2026 at 09:23 AM
cyr
que c'est beau le believe des pro-N
link49
oui et SE les remaster/portages ils connaissent
aeris586
posted
the 01/21/2026 at 09:29 AM
J’ai jamais joué a un seul episode de cette licence, donc je pourrai etre la cible de cette compil, mais non merci sans façon
Bon faut dire que j’aime bien Disney mais sans plus, je n’ai jamais ete un grand fan, et j’aime pas le style de Nomura (excepté le design que Lightning que je trouve plutot réussi pour le coup). Donc une licence qui mixe Disney+Nomura, mouais non, pas envie de m’infliger ca
link49
posted
the 01/21/2026 at 09:31 AM
jenicris
C'est clair. Et je pense que c'est pas le seul portages dans les tuyaux.
killia
posted
the 01/21/2026 at 09:34 AM
akinen
jamais.
Elle a connu une lente déchéance entre le 2 et le 3 (sauf avec Birth by sleep).
Trop de spin off mal intégré qui faisait du recyclage d’univers ou proposant des intrigues sans pertinence pour le fil canonique de la série.
Contrairement à FF, ici chaque jeu est devenu dépendant de l’autre et donc jugés de manière chorale. Sauf que individuellement y a d’excellents épisodes mais globalement c’est un carnage.
Le 3 n’aurait jamais pu rattraper cela.
Le 4 sera certainement un soft reboot qui va se perdre dans des concepts alambiqués car incapable de se libérer d’un lore fouilli et compliqué pour rien.
Bref, la saga n’a pas le potentiel pour devenir mythique car trop handicapé par une direction dans la production ou le scénario mal exécuté.
La seule bonne constante c’est le Gameplay et la musique.
jenicris
posted
the 01/21/2026 at 09:39 AM
link49
ça va être full portage c'est sur, la Switch 2 se vend très bien, les éditeurs vont pas se priver, même de vieux jeux
ouroboros4
posted
the 01/21/2026 at 09:39 AM
killia
l'histoire est devenu un bordel sans nom.
À trop vouloir étendre la licence ils ont fabriquer des ficelles qui n'en finissent plus.
link49
posted
the 01/21/2026 at 09:44 AM
jenicris
Oui, ça permettra de financer le développement de KH4 ou du prochain FF, qui sortiront dans X années.
jenicris
posted
the 01/21/2026 at 09:45 AM
link49
le prochain FF, ouaip, hors FF7 Part 3, va falloir être très patient
akinen
posted
the 01/21/2026 at 10:05 AM
killia
c’est triste. Et j’ai fais et « vu » tous les episodes, y comprit mobile.
yanssou
posted
the 01/21/2026 at 10:18 AM
killia
link49
le 4 est le dernier et après finito
ootaniisensei
posted
the 01/21/2026 at 10:29 AM
Plus aucun intérêt maintenant que tu peux y jouer en FR sur PC/Deck
link49
posted
the 01/21/2026 at 10:30 AM
jenicris
C'est clair.
yanssou
Pas de 5 en 2050.
yanssou
posted
the 01/21/2026 at 10:45 AM
link49
Nomura prendra sa retraite je pense, le 4 sera conçu comme une conclusion.
ootaniisensei
ouken
posted
the 01/21/2026 at 11:04 AM
mdr du grand nimp reedition x 10000000
hyoga57
posted
the 01/21/2026 at 11:44 AM
jenicris
Mdr, la Switch 2 qui suit le chemin de sa grande sœur avec des centaines de portages par an.
cyr
Sérieusement ferme-là. T’es juste une caricature de fanboy en même pas drôle en plus.
ducknsexe
posted
the 01/21/2026 at 12:01 PM
Cool si les jeux sont en en version physique boite, cest day one
Encore une bonne nouvelle pour la switch 2
byakuyatybw
posted
the 01/21/2026 at 12:13 PM
Au lieu de racler jusqu'à la trame les portages sur le dos des volets déjà sortis, ce serait cool de communiquer sur le KH à sortir, et accessoirement FF7 Part 3 et un futur FFXVII non ?
Fini les versions cloud ? Bah ce sera peut etre une boite avec 2 ou 3 GKC , trop de la balle hein
cyr
posted
the 01/21/2026 at 12:14 PM
hyoga57
tu es pas obligé de me lire, et encore moins de me répondre. Surtout pour ce genre de réponse.
leonsilverburg
posted
the 01/21/2026 at 12:25 PM
ouroboros4
faut surtout que les algorithmes de compression s'améliorent encore. J'ai beaucoup d'espoir avec l'IA pour franchir un gap.
hyoga57
posted
the 01/21/2026 at 12:25 PM
cyr
Je fais comme toi, tu notifies des gens pour raconter des conneries alors que rien ne t’oblige à le faire.
hyoga57
posted
the 01/21/2026 at 12:31 PM
ouroboros4
D’ailleurs on rigole sur les Key Card, mais ça existait déjà un peu techniquement avec la première Switch.
Rappelle-toi la compile MGS sur Switch qui était une honte absolue et qui ne contenait sur la cartouche que les deux MGS de la NES.
brook1
posted
the 01/21/2026 at 12:32 PM
Disney qui aime tout contrôler devrait leur dire d'arrêter les non à la con pour la licence.
natedrake
posted
the 01/21/2026 at 02:04 PM
brook1
Il faut pas trop embêter Nomura, Disney en sait quelque chose sur le sujet (cf le cas Toy Story pour KH III).
zephon
posted
the 01/21/2026 at 02:07 PM
le prochain jeux square enix c'est ff versus 13 emperor masterpiece complete director's cut édition
rogeraf
posted
the 01/21/2026 at 02:23 PM
J'espere pas car je n'arriverais jamais à dire le titre
killia
posted
the 01/21/2026 at 02:23 PM
ouroboros4
Nomura n’est pas un bon narratif designer.
C'est une réelle erreur que de l'avoir laissé continuer à gerer ce projet entre le 2 et le 3.
akinen
idem et la déception n’est que plus grande quand tu vois la conclusion qui est un brouillon d'histoire sans satisfaction réelle car trop éparpillé entre 20 intrigues en meme temps.
yanssou
on se dit ça à chaque fois puis Square remets une pièce dans la vache à lait pour pondre un nouvel épisode
Vraiment, je ne sais meme pas si je vais lui laisser sa chance.
ouroboros4
posted
the 01/21/2026 at 05:07 PM
killia
La saga aurait dû s'arrêter avant.
Pas arrêter la série mais l'empêcher de continuer avec des jeux quitte à rendre l'histoire tellement étiré et confuse que ça devient incompréhensible pour SE eux-même
julie54
posted
the 01/21/2026 at 05:57 PM
Tu touches exactement le cœur du problème : ce n’est pas tant la quantité de jeux qui a tué Kingdom Hearts, mais la dispersion narrative.
À force d’étirer le lore sur trop d’épisodes annexes, mobiles, remakes et compilations, la saga est devenue illisible, même pour ceux qui ont tout suivi. Individuellement, certains jeux sont très bons (BBS notamment), mais l’ensemble ne fonctionne plus.
Du coup, cette compile sur Switch 2, qu’elle soit en GKC ou non, ne règle rien sur le fond : ça recycle, ça finance, mais ça ne redonne pas de sens à la licence.
KH4 a clairement intérêt à simplifier, recentrer, voire assumer un soft reboot, sinon ce sera encore une couche de plus sur un empilement déjà bancal.
sonilka
posted
the 01/21/2026 at 06:03 PM
SE ne va pas se gêner pour ressortir une énième compilation plein pot sur tous les supports. Ca permettra aux retardataires de rattraper leur retard avant l'arrivée de KH4 (dont on devrait avoir des nouvelles un jour
).
killia
posted
the 01/21/2026 at 07:23 PM
ouroboros4
oui je suis d'accord. Une rumeur disait meme qu’il était obligé de regarder des résumés de YouTubeur pour se souvenir des ramifications de son scénario. Et franchement ça ne choquerai pas vu que dans le menu du 3, tu as tout une section musée qui te prends presque 1h de temps pour rattraper ce que la série a d'intrigues.
yanssou
posted
the 01/21/2026 at 10:22 PM
killia
ouais c'est possible en effet, pareil pour moi après la cata kh 3 pas sur de kiffer la suite.
light
posted
the 01/21/2026 at 11:12 PM
ouroboros4
yanssou
Oui l’arc de Sora aurait dû se terminer bien franchement avec KH3
Le 3 n’aurait pas dû faire des trucs wtf comme faire revenir Roxas, Naminé et faire revivre Xion (KHDays perd tout son sens). Et puis comme tu dis KH3 c’est vraiment une catastrophe de toute façon
J’aurais souhaité que Sora meure ou autre dans le 3 et puis que la série se reboot avec de nouveaux héros et les anciens personnages principaux deviennent des side characters, des mentors qui aident en arrière plan et on partirait sur une nouvelle aventure.
Mais bon je peux aller me faire voir
yanssou
posted
the 01/21/2026 at 11:16 PM
light
ton idée est très bonne, je valide, le problème reste Nomura qui sait pas raconter correctement une histoire. Depuis DDD, c'est la foire avec les voyages dans le temps.
Vu le retour de tt les perso, aucun ne va réellement crever je pense.
light
posted
the 01/22/2026 at 05:15 PM
yanssou
Je suis d’accord. Ça allait plutôt bien jusque la je trouve. De les avoir refaits et refaits je trouvais l’ensemble très cohérent jusque dans le détail. Et puis après y’a eu KH3D, 0.2 et puis KH3 et la ils m’ont perdu.
Pour moi KH3 c’est un épisode spin-off mais avec le budget d’un épisode canonique. Il fait rien avancer, narrativement c’est le bordel, tout le jeu ne sert qu’à teaser ce qui se passera après. Les mondes de Disney ne « servent à rien ». S’il faut comparer avec KH2, les membres de l’organisation étaient chacun impliqués dans les problèmes qui touchaient les mondes Disney. Notre rôle était de les résoudre ce qui avait bcp plus de sens.
Dans KH3 c’est comme pour KH3D, on traverse les monde Disney qui ont un semblant de trame scénaristique complètement décorrélé de Sora, et les antagonistes apparaissent de façon random pour balancer des trucs mystérieux osef et se barrent.
Et ce jusqu’à la bataille finale pour laquelle il a fallu rajouter un DLC à 30€ pour comprendre encore moins + un patch à Year+1 pour corriger les cinématiques et ajouter des animations de combat plus ou moins décentes pour Sora.
La honte
yanssou
posted
the 01/22/2026 at 05:42 PM
light
ta tout dit
